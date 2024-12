La Nuova MG Cyberster arriva in Italia: la Casa ha annunciato l'apertura degli ordini e ha comunicato i prezzi di lancio della nuova roadster a zero emissioni

Fonte: Ufficio Stampa MG La MG Cyberster è disponibile in due versioni

La gamma MG continua ad arricchirsi: da questa settimana, infatti, la Nuova MG Cyberster, l’attesa roadster elettrica della Casa, è ora ordinabile in Italia con l’obiettivo di convincere gli appassionati alla ricerca di un modello sportivo a puntare su una vettura dallo stile unico e, soprattutto, in grado di offrire prestazioni elevate ma a zero emissioni. MG ha lavorato bene negli ultimi anni, ritagliandosi uno spazio di primo piano sul mercato europeo, grazie a modelli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il debutto della roadster segna l’ingresso in un nuovo segmento per la Casa, almeno per quanto riguarda la sua “nuova era” iniziata con l’ingresso nel gruppo SAIC Motor che ha portato al debutto di modelli di grande successo come la MG 3.

Una sportiva a zero emissioni

La Nuova MG Cyberster è disponibile in due varianti, entrambe ad alta sportività. Il modello di ingresso alla gamma ha la trazione posteriore ed è dotato di un motore elettrico in grado di erogare fino a 340 CV di potenza con una coppia motrice di 475 Nm. Questa versione raggiunge una velocità massima di 195 km/h, con un’accelerazione 0-100 km/h che viene completata in appena 5 secondi. MG ha realizzato anche una seconda variante della sua sportiva. Questa versione ha un sistema “dual motor” e può sfruttare, quindi, la trazione integrale. Grazie ai due motori elettrici, la MG Cyberster è in grado di raggiungere una potenza massima di 510 CV.

Le prestazioni sono nettamente superiori rispetto alla versione a trazione posteriore, soprattutto per quanto riguarda la fase di accelerazione, con uno 0-100 km/h che viene completato in 3,2 secondi (quindi 1,8 secondi in meno rispetto alla versione con trazione posteriore). La velocità massima è di 200 km/h. Per entrambe le varianti della Cyberster c’è una batteria da 77 kWh (74 kWh sono effettivamente utilizzabili). Per quanto riguarda l’autonomia, invece, la versione a trazione posteriore arriva a 507 chilometri mentre quella a trazione integrale si ferma a 443 chilometri. C’è il supporto alla ricarica rapida in corrente continua fino a 140 kW, con 38 minuti di tempo per passare dal 10% all’80% di carica.

La MG Cyberster è lunga 4,53 metri ed ha un design che richiama le linee della storica MG B del 1962. C’è anche la capote in tela, disponibile in nero o in rosso e utilizzabile anche in movimento (fino a 50 km/h) tramite l’apposito tasto fisico. Nell’abitacolo c’è spazio per tre schermi, uno da 10,25 pollici e due da 7 pollici, posizionati dietro al volante. C’è un ulteriore tunnel centrale con un display touch da 7 pollici che consente di regolare alcune funzioni, come il climatizzatore. La versione a trazione posteriore ha cerchi da 19 pollici mentre quella a trazione integrale ha cerchi da 20 pollici. Da segnalare anche una suite di ADAS per la guida autonoma di livello due, il clima bizona automatico e i sensori di parcheggio, anteriori e posteriori.

I prezzi

La Nuova MG Cyberster è ordinabile da questo mese di dicembre sul mercato italiano. I clienti interessati possono scegliere tra diverse colorazioni. Di serie, l’opzione proposta da MG è la Cosmic Silver ma ci sono anche le colorazioni Stone Beige, Inca Yellow, Diamond Red, Andes Grey e Jade Gren. Il listino della MG Cyberster parte da 63.000 euro per la versione con trazione posteriore. Servono, invece, almeno 68.000 euro per puntare sulla versione con trazione integrale.