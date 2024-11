Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Sempre più in ascesa la nuova MG3

MG3 Hybrid+ prosegue la sua marcia trionfale nel mercato italiano. Questa utilitaria, prodotta dallo storico marchio britannico ora rinato grazie all’azienda cinese SAIC, offre un’eccellente combinazione di stile, efficienza e comfort. Caratteristiche molto apprezzate dagli automobilisti italiani, da sempre attratti da vetture compatte perfette per le strade del Bel Paese. Il suo prezzo di listino, inferiore alla soglia psicologica dei 20.000 euro, la rende ancora più allettante: la MG3 Hybrid+ viene proposta sul mercato a 19.900 euro.

Un’ibrida full hybrid con prestazioni sorprendenti

La nuova MG3 Hybrid+ si distingue per essere il primo modello non plug-in proposto dal costruttore cinese: si tratta infatti di una full hybrid. La sua configurazione è innovativa per la sua categoria: un motore a benzina 1,5 litri 4 cilindri a ciclo Atkinson da 75 kW (102 CV) si unisce a un motore elettrico da ben 100 kW (136 CV). A questi si aggiunge un generatore separato che entra in gioco durante le fasi di maggior sforzo del powertrain, portando la potenza di sistema a ben 143 kW (195 CV). Questa configurazione non solo garantisce prestazioni notevoli per una vettura di segmento B, ma assicura anche consumi straordinari: 4,4 litri ogni 100 km e 100 g/km di CO2.

La piccola MG3 Hybrid+ stupisce anche per le diverse modalità di funzionamento del sistema ibrido:

EV: funzionamento esclusivamente elettrico, disponibile fino a 50 km/h e subordinato allo stato di carica della batteria;

funzionamento esclusivamente elettrico, disponibile fino a 50 km/h e subordinato allo stato di carica della batteria; Serie: il motore termico fornisce potenza al generatore, che alimenta il motore elettrico per la trazione. Attiva tra 50 e 80 km/h;

il motore termico fornisce potenza al generatore, che alimenta il motore elettrico per la trazione. Attiva tra 50 e 80 km/h; Serie e Ricarica: simile alla modalità Serie, ma il generatore ricarica anche la batteria quando il suo livello di carica è basso. Attiva tra 50 e 80 km/h;

simile alla modalità Serie, ma il generatore ricarica anche la batteria quando il suo livello di carica è basso. Attiva tra 50 e 80 km/h; Guida e Ricarica: il motore termico, abbinato al cambio a tre velocità, trasmette la potenza direttamente alle ruote e ricarica la batteria attraverso il generatore;

il motore termico, abbinato al cambio a tre velocità, trasmette la potenza direttamente alle ruote e ricarica la batteria attraverso il generatore; Parallelo: sia il motore termico che il motore elettrico forniscono potenza alle ruote.

Tecnologia e comfort al servizio del guidatore

La nuova MG3 Hybrid+ vanta dotazioni di alto livello, pensate per un pubblico esigente e appassionato di tecnologia. L’abitacolo di questa utilitaria ibrida è all’avanguardia, a partire dal quadro strumenti digitale da 7” e dal sistema di infotainment centrale con display touch da 10,25”. I tecnici di MG hanno prestato grande attenzione alla grafica e alla reattività dei due schermi, mentre sulla console principale sono stati mantenuti alcuni controlli con tasti a pianoforte per massimizzare la sicurezza e la praticità durante la guida. Un tocco di analogico che non guasta, soprattutto quando contribuisce a mantenere alta l’attenzione al volante.

Di serie, la MG3 Hybrid+ offre:

climatizzatore;

impianto audio con connessione Bluetooth;

quattro porte USB;

sensori di parcheggio posteriori;

telecamera.

Gli allestimenti superiori arricchiscono l’abitacolo con rivestimenti “leather-free“, accesso senza chiave, sedili anteriori e volante riscaldati e telecamera a 360 gradi. Le dimensioni, invece, sono di:

lunghezza: 4.113 mm;

4.113 mm; larghezza: 1.797 mm;

1.797 mm; altezza: 1.502 mm;

1.502 mm; passo: 2.570 mm;

2.570 mm; bagagliaio: 293/nd litri.

Sicurezza al primo posto con MG Pilot

La MG3 Hybrid+ si distingue anche per i suoi avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS), riuniti nella console MG Pilot. Questa piccola utilitaria offre diversi dispositivi di sicurezza, tra cui:

il sistema di mantenimento della corsia (LKA) con avviso di superamento della linea di carreggiata (LDW);

cruise control adattivo (ACC) anche con funzione di intelligent cruise assist (ICA);

avviso di collisione anteriore (FCW);

sistema di assistenza al traffico (TJA).

Prezzi competitivi e incentivi statali

La nuova MG3 Hybrid+ viene proposta nell’allestimento Standard a un prezzo di 19.900 euro. Per l’allestimento Comfort il prezzo sale a 21.490 euro, mentre la versione top di gamma Luxury è offerta a 23.490 euro.