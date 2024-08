Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Omoda-Jaecoo Il futuro SUV cinese, Jaecoo J5, è stato immortalato in alcune foto spia

Sale la febbre per il nuovo SUV di Omoda-Jaecoo, che si chiamerà Jaecoo J5. I vertici del colosso cinese avvertono che si tratta di un prodotto pensato per un pubblico giovanile e per un utilizzo versatile, tanto in ambito urbano quanto per qualche bel viaggio fuori porta. Naturalmente, si parla di un modello globale che non ha nessuna intenzione di restare vincolato dietro ai confini asiatici, bensì ha il desiderio di scardinare la porta dell’Europa e penetrare nel Vecchio Continente. Italia compresa. A giudicare dalle foto spia saltate fuori dal web, il J5 sembra essere a buon punto.

Look con personalità

Nelle foto di internet si nota come la Jaecoo J5 abbia un profilo esterno tanto semplice quanto elegante, nel quale si intuiscono elementi di robustezza e solidità, che vogliono essere tratti distintivi della produzione di Jaecoo. Al di là di tutto, questo veicolo ha il desiderio di incarnare anche uno stile off-road duro e puro, con linee squadrate e notevolmente massicce.

Rispetto al modello J7 della stessa serie, pur conservando il medesimo linguaggio stilistico, il futuro J5 mostra delle peculiarità e delle caratteristiche uniche e molto personali. Adotta, ad esempio, un gruppo ottico anteriore integrato dal design più semplice e compatto che riprende le linee della carrozzeria. Pur conferendo tensione visiva e fascino dinamico, migliora la coerenza estetica complessiva con un look più diretto e moderno.

Cosa si intuisce dalle foto spia

Nelle foto spia pervenute dal web si nota la forma specifica della parte posteriore del prossimo Jaecoo J5, coperta da camuffature. Da queste immagini si può intuire come J5 crei una stratificazione visiva più ricca con il design discreto dei fari posteriori. In combinazione con il tergicristallo nascosto, integrato nella linea di cintura, permette alle linee della carrozzeria di estendersi in modo naturale nella parte posteriore, conservando uno stile semplice e moderno.

Di notte, i fari creano una firma luminosa facilmente riconoscibile che riprende in modo perfetto il frontale e il design generale del modello, migliorando in modo ulteriore la qualità percepita e l’impatto visivo dell’intero veicolo. Questa è anche la manifestazione concreta dell’estetica del design “Origin of Nature”, alla quale si ispira il marchio cinese.

Jaecoo J5, esiste anche un video prova

Esiste anche un video prova della Jaecoo J5 che ne mostra le doti dinamiche. Impegnata su una strada sabbiosa dissestata, la vettura cinese ben camuffata dimostra eccellenti prestazioni di maneggevolezza e stabilità. Non essendo ancora state rilasciate notizie precise sul sistema di propulsione del J5, sulla base di molteplici speculazioni e dall’analisi della struttura dello scarico posteriore mostrato dalle foto trapelate, si può intuire che J5 erediterà il profondo know-how tecnico del marchio Jaecoo in termini di potenza.

Questo significa che la J5 adotterà un motore efficiente, un sistema di gestione dell’energia più intelligente e una strategia di distribuzione della potenza ottimizzata. Con il debutto ufficiale atteso all’Omoda & Jaecoo International User Summit di ottobre, queste fughe di notizie, foto e video non fanno altro che alimentare una certa attesa verso un veicolo che sarà desiderato specialmente da un pubblico più giovane.