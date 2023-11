Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La nuova generazione di Peugeot e-3008 utilizza la piattaforma STLA Medium

È sorta l’alba di una nuova era, che coincide con la presentazione dell’ultimissima generazione di Peugeot e-3008, un SUV dal taglio coupé, ammiccante e seducente. Le premesse sono molto intriganti, perché questo veicolo a ruote alte promette di offrire un comfort di altissimo profilo, di garantire un elevato standard tecnologico e un piacere di guida sopraffino.

Inoltre, nella sua versione Long Range si riescono addirittura a percorrere 700 chilometri con una ricarica completa. In questa maniera, l’autonomia non diventa più uno spauracchio, neppure per il più refrattario al nuovo che avanza, a quell’elettrico che fa passi da gigante per rispondere alle più svariate esigenze dell’utente finale, l’automobilista.

Un tour europeo per farsi conoscere

Prima ancora di arrivare nelle concessionarie Peugeot, il nuovo e-3008 compirà un “Grand Tour” europeo, andando a toccare alcune delle più importanti località del Vecchio Continente. Dalla fine dell’anno all’inizio di febbraio 2024, l’evento Next Level Preview porterà questo veicolo in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. In poche parole, i più importanti mercati del continente, dove l’e-3008 dovrà misurarsi con una concorrenza assai agguerrita.

Questi eventi, del tutto esclusivi, saranno organizzati presso i rivenditori ufficiali del Leone o in luoghi specifici ad alta frequentazione, per offrire ai visitatori l’opportunità di scoprire in anteprima questo affascinante nuovo modello in un’atmosfera stimolante. Gli esperti del marchio, poi, risponderanno a qualsiasi curiosità sul design e sulle innovazioni che questo crossover coupé porta con sé, a partire dal suo legame con l’ambiente.

L’esordio della piattaforma STLA Medium

Dicevamo di come il nuovissimo Peugeot e-3008 rappresenti un nuovo capitolo per il costruttore transalpino e per il Gruppo Stellantis, poiché con lui esordisce sottopelle la piattaforma STLA Medium. Quest’ultima è un po’ il fiore all’occhiello di tutta l’industria marchiata Stellantis, perché sarà la base di una lunga lista di modelli che usciranno nel prossimo futuro. Intanto, tocca al SUV coupé del Leone mostrare di che pasta sia fatta.

Nel contempo, sappiamo che questa piattaforma è stata progettata per garantire le migliori prestazioni elettriche della categoria: quindi 700 km di autonomia, tempo di ricarica molto rapido (100 km in 10 minuti), piacere di guida, efficienza e una lunga serie di servizi connessi (Trip planner, Smart Charging, Vehicle to Load e aggiornamenti Over The Air).

Non è tutto, perché con e-3008 assistiamo alla prima volta del nuovo Panoramic i-Cockpit che offre con orgoglio uno spettacolare schermo panoramico HD da 21″ curvo e fluttuante, in grado di combinare l’head-up display con lo schermo touch centrale. Dunque, non manca la tecnologia a bordo, anzi questo SUV garantisce davvero molte soluzioni, anche sul piano della sicurezza.

Allestimenti e prezzi di listino

Peugeot e-3008 viene offerta in listino con due allestimenti specifici:

Allure: .disponibile nella sola versione da 213 CV con batterie da 73 kWh. Di serie offre luci full LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 19″, doppio monitor da 10″ ciascuno, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless, telecamera posteriore a 180°, sensori di parcheggio posteriori, sistema keyless, climatizzatore automatico bizona, cruise control, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento segnaletica stradale, cavo di ricarica Modo 3 Trifase 22 kW e caricatore di bordo da 11 kW. A partire da 49.780 euro

.disponibile nella sola versione da 213 CV con batterie da 73 kWh. Di serie offre luci full LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 19″, doppio monitor da 10″ ciascuno, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless, telecamera posteriore a 180°, sensori di parcheggio posteriori, sistema keyless, climatizzatore automatico bizona, cruise control, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento segnaletica stradale, cavo di ricarica Modo 3 Trifase 22 kW e caricatore di bordo da 11 kW. A partire da GT: in aggiunta rispetto ad Allure ci sono proiettori Peugeot Pixel LED, abbaglianti automatici, Peugeot Panoramic i-Cockpit con display curvo 21″, illuminazione ambientale, caricatore wireless per lo smartphone, Virtual i-Toggles, Drive Assist con cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori, portellone ad azionamento elettrico e volante riscaldabile. A partire da 54.780 euro.

La vettura in allestimento Allure è disponibile con finanziamento Peugeot e-GO da 350 euro/mese per 3 anni e 45.000 km con wall box inclusa. L’auto viene prodotta nello stabilimento francese di Sochaux, mentre le prime consegne avverranno nel primo trimestre del 2024.