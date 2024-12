Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Aston Martin Aston Martin presenta la nuova hypercar Valhalla

Aston Martin lancia la sua speciale e inedita Valhalla, una supercar ibrida a motore centrale che promette di stabilire nuovi record nel suo esclusivo settore. Il modello, frutto di una stretta collaborazione con Aston Martin Performance Technologies (AMPT), la divisione che supporta il team di Formula 1 del marchio, è stato progettato per offrire prestazioni eccezionali sia su strada che in pista, combinando la potenza di un motore V8 biturbo con l’efficienza di un sistema ibrido plug-in. Dato il suo nome, riuscirà a entrare nel pantheon delle più leggendarie fuori serie della storia?

Un motore dalla potenza disarmante

Cuore pulsante della nuova Aston Martin Valhalla è un gruppo propulsore ibrido che sviluppa una potenza combinata di 1079 CV, composto da un motore V8 biturbo da 4,0 litri con albero motore a piano piatto da 828 CV e tre motori elettrici che erogano altri 251 CV. Questo sistema, in grado di generare una coppia massima di 1100 Nm, promette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 350 km/h.

Aston Martin Valhalla: tripudio di aerodinamica

L’aerodinamica attiva, ispirata alla rivoluzionaria Aston Martin Valkyrie, genera oltre 600 kg di deportanza a 240 km/h, una cifra che viene mantenuta fino alla velocità massima grazie alla regolazione dell’angolo d’attacco delle ali anteriori e posteriori. Questo sistema, dotato anche di funzioni DRS e Air Brake, garantisce una stabilità eccezionale in un ampio intervallo di prestazioni.

La Valhalla introduce una serie di innovazioni tecnologiche, tra cui una nuovissima trasmissione ibrida a doppia frizione a 8 marce con differenziale posteriore elettronico a controllo idraulico e un sistema Integrated Vehicle Dynamics Control (IVC) che gestisce sospensioni, freni, sterzo, aerodinamica attiva e sistemi di propulsione per ottimizzare le prestazioni in ogni situazione.

Il guidatore può scegliere tra quattro modalità di guida: Pure EV, Sport, Sport+ e Race. La modalità EV pura, con un’autonomia di 14 km, permette di guidare la Valhalla esclusivamente con i motori elettrici dell’asse anteriore. Le modalità Sport e Sport+ offrono un mix di prestazioni ibride e potenza del V8, mentre la modalità Race è dedicata alle massime prestazioni in pista, con l’attivazione completa dell’aerodinamica attiva.

Un design audace

Il design della Aston Martin Valhalla, caratterizzato da un’estetica audace e funzionale, incarna l’evoluzione del principio “la forma segue la funzione“. Le porte diedrali incernierate in avanti, oltre a garantire un’apertura da primato nella categoria, integrano un sistema “door turning vane” che dirige il flusso d’aria in uscita dal passaruota anteriore verso i condotti di raffreddamento, migliorando l’efficienza dei radiatori.

L’abitacolo, ispirato alle monoposto di Formula 1, offre un ambiente avvolgente e focalizzato sul guidatore. I sedili monoscocca in fibra di carbonio, leggeri e avvolgenti, garantiscono un supporto ottimale, mentre il volante, con una struttura monoblocco in fibra di carbonio, richiama il design delle vetture da corsa. L’innovativo sistema HMI (Human-Machine Interface) di Aston Martin offre un display ultra-definito, montato su colonna, che fornisce informazioni essenziali per la guida su strada e in pista.

Tiratura limitata

La Valhalla, limitata a 999 unità, rappresenta un’evoluzione significativa per Aston Martin, consolidando la sua posizione di marchio leader nel segmento delle supercar di lusso. Con il suo design mozzafiato, le sue prestazioni eccezionali e la sua tecnologia innovativa, la Valhalla si preannuncia come una delle auto più desiderabili e ambite del mercato.