Stellantis rafforza la sua posizione nel segmento dei veicoli elettrici in Europa con numeri molto positivi in alcuni mercati come l'Italia e la Francia

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Aumentano le vendite di veicoli elettrici in Europa

Come diverse altre aziende del settore, Stellantis non sta passando un periodo facile, con risultati inferiori alle attese in vari segmenti di mercato e diverse criticità evidenziate nel corso dell’ultima trimestrale. Gli ultimi dati, però, fanno ben sperare per il futuro del Gruppo che registra una decisa accelerazione nel corso del mese di ottobre 2024 per quanto riguarda la vendita di veicoli elettrici e, più in generale di veicoli a basse emissioni. Il dato è molto importante per il Gruppo che, per centrare gli obiettivi sulle emissioni previsti dalla normativa, sta valutando un taglio alla produzione di modelli con motore termico.

Cresce l’elettrico di Stellantis

Nel corso del mese di ottobre 2024, come comunicato oggi, Stellantis ha raggiunto una quota del 12,5% del mercato dei veicoli elettrici BEV in Europa (UE29). Le vendite sono aumentate dell’1,2%. Da segnalare una forte crescita in Francia, dove le immatricolazioni sono aumentate di oltre il 10% a ottobre e del 31% su base annua. Dati positivi arrivano anche in Portogallo (+31,4%), Belgio (+16%) e Polonia (+12%).

Crescita record, invece, nel Regno Unito (+188%) dove Stellantis guida il mercato retail con il brand Vauxhall ed è il primo produttore di furgoni elettrici. A guidare il Gruppo Stellantis è il marchio Peugeot che oggi può contare su di una gamma elettrica molto articolata, con modelli best seller come la Peugeot e-208. Le vendite della Casa francese sono aumentate del +12,3%, con un incremento della quota di mercato di oltre 1 punto. Per sostenere la diffusione delle sue elettriche nei prossimi anni, Stellantis sta lavorando alle batterie allo stato solido.

Il Gruppo è secondo in Europa

Un’altra buona notizia per Stellantis è rappresentata dalla posizione, sempre più solida, nei “big market” europei. Sia nel mese di ottobre che nell’anno in corso, infatti, il Gruppo è al vertice del mercato sia in Francia che in Italia e Portogallo. L’azienda, inoltre, è sul podio in Germania, Spagna e Regno Unito. Complessivamente, nei paesi UE29, il Gruppo ha una quota di mercato del 17,5% ed è al secondo posto della classifica di vendite.

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa allargata, ha chiarito l’attuale posizione del Gruppo. “La nostra forte crescita nei principali segmenti dell’elettrico e le prestazioni eccellenti in diversi mercati testimoniano il nostro impegno a rispettare le normative europee senza perdere di vista la sostenibilità del nostro ecosistema, con l’obiettivo sempre ben chiaro di offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente ai nostri clienti in Europa e oltre”.

Bene i veicoli commerciali

Il buon momento del Gruppo è evidente anche dall’andamento di Stellantis Pro One, ora al vertice del mercato dei veicoli commerciali a ottobre con una quota del 31% e un incremento del 3,6% dei volumi di vendita complessivi. Nel segmento BEV, in particolare, Stellantis è ora al 35,7%.

In questo particolare settore, l’azienda ottiene un ottimo riscontro in Italia, grazie al successo di Fiat Professional e del Ducato, che sfiora il 10% di quota di mercato. Nel nostro Paese, infatti, Stellantis può contare su un market share superiore al 38%. Dati positivi arrivano anche da altri mercati, come il Portogallo (con il 47% di market share), Germania (23,3%) e Spagna (42%).