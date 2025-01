Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo L'Alfa Romeo Giulia smetterà di essere berlina

Il tempo se ne va e non sei più la mia berlina. Ora sei una crossover. Nemmeno l’Alfa Romeo Giulia resiste al passaggio delle mode. A costo di scontentare i fedelissimi, la Casa del Biscione tira le somme sulla prossima generazione. Il mercato ha dato dei messaggi, e coglierli è l’unica soluzione per continuare a macinare numeri.

Sono solo affari. La frase, molto da film, ben riassume la svolta ad Arese. Invece di remare controcorrente, il centro stile cucirà un vestito inedito a un modello storico. Il vaso di Pandora viene scoperchiato da Santo Ficili, il nuovo boss in città; che, ai microfoni del sito francese L’Argus, preannuncia un’evoluzione della Giulia, nello stile e nella tipologia di carrozzeria. La parolina magica evita di pronunciarla, ma è un segreto di Pulcinella. D’altronde, in quella direzione vanno i clienti, l’ago della bilancia nella decisione.

Rispetto alla futura Stelvio condividerà molto sotto il profilo tecnico. Entrambe nasceranno sulla piattaforma STLA Large e un’architettura software unica, attesa entro la fine del 2025. Le vetture saranno, perciò, connesse, dotate di intelligenza artificiale e con un sistema di guida autonoma avanzato. Fonti vicine al Costruttore sostengono arriveranno al 2+, il che le renderebbe super sofisticate, il massimo consentito dalla Commissione UE. Lo stesso adottato dalla Cina nelle produzioni di punta come il SUV MG ZS Hybrid+.

Un’icona cambia forma

La Giulia 2026 segnerà una rottura. Tolto il nome, sarà rivista da cima a capo, a cominciare dal look. Da berlina tradizionale muterà in un crossover fastback, con linee affusolate e maggiore altezza da terra. Un compromesso tra dinamismo e praticità, capace di intercettare i gusti attuali senza rinnegare il DNA sportivo originale. E se qualcuno ancora sperava in un ripensamento, meglio mettere l’anima in pace.

I primi muletti Alfa Romeo sono già in fase di test e la strada è tracciata. Lungo il percorso, finirà in un incrocio affollato, con vari modelli pronti a contendersi il suo stesso pubblico, tra cui le “cugine” DS 8, Peugeot 408 e Citroën C5 X. Ma sfuggirà alla morsa del traffico; con dimensioni più generose e un’impronta più aggressiva, cercherà di prendere il comando. Una Giulia non si giudica, però, solo dalla carrozzeria.

Materiali di alta qualità, display ridisegnati, postazione di guida ripensata. Tutto converge in un’esperienza digitale più immersiva e intuitiva. Minimalista ma sofisticata, sportiva ma tecnologica, la Giulia manterrà quell’equilibrio tra carattere e innovazione. L’infotainment sarà il cuore pulsante dell’abitacolo, forse dotato di un monitor dedicato al passeggero, come sulle ultime elettriche premium. L’intelligenza artificiale sarà co-protagonista: capirà le abitudini di chi guida, imparerà dai suoi gesti e risponderà con naturalezza. Un vero dialogo tra uomo e macchina, senza filtri né barriere.

Se la forma cambia, il motore seguirà a ruota. Il powertrain elettrico, da 204 a 448 CV, si armonizzerà con la trazione, posteriore o integrale. E a dirigere l’orchestra ci penserà una batteria a 800 Volt, in grado di elargire un’autonomia fino a 800 km e di ricaricarsi in pochi istanti, grazie alla tecnologia ultrafast da 270 kW. E la mina vagante ha un nome: Quadrifoglio, pronta a riscrivere le regole.

La versione ad alte prestazioni dovrebbe liberare 1.000 CV indomiti. Da 0 a 100 km/h passerebbe in appena 2 secondi, da supercar sotto mentite spoglie. Eppure, tra le spire dell’elettrico, aleggia ancora il fantasma del termico, che potrebbe tornare in scena sotto forma di range extender o ibrido leggero. Una scintilla di benzina in un futuro dominato dai Volt.