Fonte: 123RF I modelli più venduti ad ottobre 2024 in Italia

Mandato un mese in archivio, è tempo di tirare le somme. Le auto più vendute ad ottobre 2024 in Italia sono ora note, in una classifica parecchio combattuta soprattutto per quanto riguarda la zona podio. Non mancano le rappresentanti tricolori, capaci con il loro rapporto qualità-prezzo di mantenere un posto alla luce del sole.

Purtroppo, però, il trend negativo delle quattro ruote nel Belpaese prosegue. Per il terzo mese consecutivo i numeri riportano il segno meno: durante i primi dieci mesi del 2024 le unità vendute sono state complessivamente 1.328.663, appena lo 0,96% in più dello scorso anno e ben il 18,3% in meno se paragonate al periodo pre-Covid.

Secondo le stime pubblicate dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri) il 2024 terminerà con 1,59 milioni di immatricolazioni, in crescita dell’1,5% rispetto a dodici mesi prima. Ma non perdiamoci in lunghi preamboli e andiamo a scoprire quali modelli si sono classificati dalla decima alla prima posizione.

Ford Puma

Chiude la top 10 il crossover compatto Ford Puma (2.384 immatricolazioni). Dal design sportivo con funzionalità pratiche, offre una gamma di motorizzazioni efficienti, inclusi propulsori mild-hybrid, che contribuiscono a tenere sotto controllo consumi ed emissioni. Gli interni, spaziosi e ben rifiniti, comprendono tecnologie moderne quali il sistema di infotainment SYNC3 e una serie di ADAS.

Volkswagen T-Cross

Un gradino sopra, la Volkswagen T-Cross (2.583) costituisce il SUV small size della gamma VW, che vede nel contesto cittadino l’habitat naturale, senza precludersi viaggi off-road. L’abitacolo fa della modularità un chiaro punto di forza. In particolare, i sedili posteriori scorrevoli incrementano la capacità del bagagliaio, laddove ve ne fosse l’esigenza.

Le motorizzazioni includono efficienti unità benzina e diesel, con opzioni di cambio manuale o automatico DSG. All’avanguardia dal punto di vista degli ADAS, la T-Cross vanta pure un impianto di infotainment intuitivo.

Opel Corsa

Nel design e nella tecnologia, la Opel Corsa (2.672) ha compiuto dei tangibili progressi. Con propulsori benzina, diesel e una variante al 100% elettrica (Corsa-e), lascia ai clienti libera scelta sulla soluzione da adottare. A bordo si respira un’ambiente moderno: la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto sta lì a dimostrarlo.

Toyota Yaris

Affidabile e sobria nei consumi. Così la Toyota Yaris (2.755) si è guadagnata un posto alla luce del sole, soprattutto nella declinazione ibrida. Un’alimentazione in cui l’azienda delle Tre Ellissi eccelle, e da decenni ormai. Poco ingombrante, strizza l’occhio a chi desidera muoversi tra le affollate vie urbane, mentre l’abitacolo combina comfort e tecnologie come la suite Toyota Safety Sense.

Renault Clio

Tra le auto più vendute a ottobre 2024 figura anche la Renault Clio (3.171).,Apprezzata per il colpo d’occhio sofisticato e le dotazioni hi-tech: lo schermo touch e la connettività smartphone non possono mancare per un’esperienza all’avanguardia. La sicurezza è un punto di forza, dati i molteplici ADAS. Sul mercato è disponibile benzina, diesel e ibrida.

Peugeot 208

Linee affilate e dettagli eleganti caratterizzano la Peugeot 208 (3.304). Gli interni presentano il Peugeot i-Cockpit, con un volante compatto e un quadro strumenti digitale 3D. Benché l’i-Cockpit sia stato introdotto per la prima volta oltre dieci anni fa, rimane ancora oggi un valore aggiunto.

Le qualità, riconosciute dall’ampio bacino di utenti, vengono tenute in alta considerazione, complici le imperterrite migliorie degli sviluppatori, ascoltando il feedback dei consumatori. La 208 nelle concessionarie è proposta sia endotermica (benzina o diesel) o elettrica (e-208).

Toyota Yaris Cross

La Yaris Cross (3.314) è la versione SUV della popolare nipponica, rafforzata in termini di spazio, e dalla posizione di guida rialzata. Il design esterno è robusto, arricchito da elementi tipici degli Sport Utility, mentre il salotto di bordo offre comfort e tecnologie evolute. Alle prestazioni adeguate, il powertrain ibrido coniuga efficienza nei consumi, il che si traduce in un significativo risparmio nelle spese di esercizio. La trazione integrale disponibile in alcune versioni aumenta la duttilità.

Jeep Avenger

Quando Jeep annunciava l’ingresso nel comparto dei B-SUV, in tanti dubitavano circa lesue potenzialità. La reputazione del marchio non sarebbe stata sufficiente a riscuotere i favori di pubblico. In effetti, alla luce delle agguerrite concorrenti, bisognava fare qualcosa in più. Non ha vissuto di rendita la Casa americana, che ha fatto leva sulle sue migliori risorse per togliersi importanti soddisfazioni in commercio.

Dal look solido, la Avenger (4.584) incarna elementi tipici del brand, rivisitati, però, in base alle esigenze degli amanti delle anime urbane. Una volta saliti a bordo, si notano soprattutto i materiali di qualità e le numerose tecnologie di sicurezza. Per quanto riguarda i propulsori, sono disponibili a benzina o elettrico.

Dacia Sandero

Grazie a un rapporto qualità-prezzo eccellente, la Dacia Sandero (4.948) offre spazio e funzionalità a un costo contenuto. Il design semplice ma moderno, con interni spaziosi e pratici, fa presa sul target, che non può (o non vuole) destinare un ricco budget all’acquisto della loro “compagna di avventure”.

Il motore è brioso e non rumoroso 1.0 turbo a tre cilindri, benzina TCe da 90 CV o GPL bi-fuel Eco-G da 100 CV. Il Model Year 2025, già approdato in concessionaria, include alcune nuove verniciature e altri aggiornamenti alle finiture, nonché agli stili dei cerchi in lega. Inoltre, debutta l’allestimento Journey.

Fiat Panda

Al primo posto si conferma la mai doma Fiat Panda. La praticità, la compattezza e la natura low-cost continua a valerle la leadership incontrastata, adatta in primis ai viaggi in città. Essenziali ma funzionali, gli interni mettono a loro perfetto agio gli occupanti, e le dimensioni contenute la rendono perfetta per il traffico urbano e i parcheggi stretti. La robustezza e la facilità di manutenzione costituiscono un surplus, che non passa inosservato. Le unità a benzina sono il 1.2 da 69 CV e il 0.9 TwinAir da 85 CV.

In alternativa, il diesel 1.3 MultiJet eroga 75 CV.