Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia Dacia Sandero, tutto ciò che c'è da sapere

In questi ultimi anni siamo stati sempre abituati a vedere una sola auto dominare il mercato nel nostro Paese: la Fiat Panda. La piccolina della Casa torinese ha ammaliato tutti con il suo stile giovanile, ma soprattutto, con il suo prezzo molto contenuto. Diventata una vera e propria icona italiana, sono ormai 15 anni che staziona stabilmente al primo posto delle vetture più vendute sulla nostra Penisola.

Negli ultimi mesi però il primato della Panda sembra incredibilmente poter scricchiolare in favore della Dacia Sandero. L’auto rumena, infatti, sta battendo record su record di vendite e si avvicina a grandi passi alla citycar di casa Fiat. Anche nel mese di agosto ha chiuso alle sue spalle, ma la differenza si assottiglia sempre di più. A dare un’ulteriore boost alla Sandero ci sta pensando naturalmente anche il GPL.

Al momento, infatti, Dacia è una delle poche case che ancora produce motori a GPL. Questo naturalmente aiuta molto nelle vendite visto che in Italia questo tipo di motorizzazione è tanto apprezzato. La Casa che fa capo a Renault, inoltre ha deciso di offrire la propria citycar in due varianti, entrambe molto apprezzate: Streetway e stepway. La prima è la versione più basica e bassa, mentre la seconda ha il portapacchi, dimensioni più generose in altezza e un cambio 6 marce. Andiamole a vedere nel dettaglio.

Dimensioni e motorizzazioni

Per quanto riguarda la Dacia Sandero Streetway le sue dimensioni sono: altezza 1499 mm, larghezza 2007 mm, lunghezza 4088 mm e un passo di 2604 mm. Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, troviamo 3 diversi benzina con cambio a 5 marce: SCe65 da 67 Cv, TCe90 da 92 Cv e TCe90 sempre da 92 CV, ma con cambio CVT. Per la versione Benzina/GPL, invece, c’è un solo motore TCe 100 GPL Eco-G da 101 Cv con cambio a 5 rapporti.

La Dacia Sandero Stepway, invece, ha le seguenti dimensioni: 1587 mm di altezza, 2007 mm di larghezza, 4088 mm di lunghezza e un passo di 2604 mm. Anche in questo caso ci sono 3 motorizzazioni a benzina: TCe 110 con cambio a 6 rapporti, TCe 90 da 92 Cv con cambio a 6 marce e infine TCe 90 CVT da 92 Cv con cambio CVT. La versione Benzina/GPL, invece, ha un motore TCe 100 GPL Eco-G da 101 Cv con cambio a 6 rapporti.

Quanto costano

La Dacia Sandero però si è fatta apprezzare anche e soprattutto per il suo prezzo davvero molto competitivo. La Streetway a benzina ha un prezzo di partenza di 10.250 euro per quanto concerne la versione base con motore SCe65, calcolando anche la detrazione dell’incentivo statale di 3.000 euro. Quella Benzina/GPL, invece, nella sua versione base Essential, calcolando i 3.000 euro di incentivi è offerta ad un prezzo di 11.750 euro.

Per quanto riguarda la versione Essential della Stepway, invece, il prezzo di partenza con motore benzina TCe 90, calcolando i 3.000 euro di incentivi, è di 12.300 euro. La versione GPL con motore TCe 100 GPL Eco-G, invece, ha un costo di partenza di 13.050 euro. Anche in questo caso è calcolato già l’incentivo statale di 3.000 euro. Naturalmente per tutte le soluzioni Dacia offre sempre la possibilità di usufruire del finanziamento, in molti casi con la classica maxi-rata finale tanto in voga in questo periodo.