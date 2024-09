Dacia registra un record con le sue auto a GPL: la Casa ne ha vendute oltre un milione in 14 anni confermandosi leader del mercato in Europa con una quota incredibile

Dacia è sempre di più un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote: uno dei segmenti in cui la Casa si è dimostrata particolarmente forte è quello delle auto a GPL che rappresentano, sulla base dei dati aggiornati ad agosto 2024, il 10% delle vendite complessive del mercato italiano. La gamma Dacia può contare su diverse varianti a GPL che, già da molti anni, raccolgono ottimi risultati di vendita, con un nuovo record appena raggiunto e la certezza di poter contare su di una gamma particolarmente ricca, con varianti pensate per soddisfare appieno tutte le esigenze della clientela.

Un milione di Dacia GPL

La scelta di puntare sulle auto a GPL si è rivelata vincente per Dacia. La Casa del Gruppo Renault, infatti, ha superato quota un milione di veicoli a GPL venduti in tutta Europa, a partire dal 2010. Il risultato è particolarmente rilevante anche se si vanno ad analizzare le sole vendite in Italia dove il marchio Dacia ha distribuito ben 370 mila unità di auto a GPL.

A livello europeo, Dacia oggi è il punto di riferimento assoluto del settore delle auto a GPL, con una quota di mercato del 67% (questo dato è aggiornato a luglio 2024). Nel corso del 2024, circa il 40% dei clienti della Casa ha scelto una vettura a GPL. Questa percentuale cresce fino al 75% se si vanno a considerare le scelte della clientela italiana di Dacia. Il marchio, invece, ha abbandonato il diesel.

Un motore affidabile

Dacia propone la motorizzazione bifuel benzina – GPL ECO-G100. Si tratta di un motore particolarmente apprezzato dalla clientela, con una manutenzione del sistema GPL facile, e utilizzato oggi dai modelli Sandero Streetway, Sandero Stepway, Duster e Jogger. Il motore, in grado di erogare 100 CV e 170 Nm di coppia motrice, a partire da 2.000 giri al minuto, offre prestazioni migliori rispetto alla versione benzina (+10 CV e + 10 Nm) con emissioni inferiori del 10%.

Sui modelli Dacia, il serbatoio per il GPL viene installato al posto della ruota di scorta, senza una riduzione del serbatoio della benzina e senza ridurre il volume del bagagliaio. Dacia offre una garanzia di 3 anni o 100.000 chilometri sulla sua gamma e, quindi, anche sulle varianti dotate di motorizzazioni bifuel benzina/GPL, un vero riferimento della famiglia di modelli della Casa.

La possibilità di sfruttare la doppia alimentazione (e il doppio serbatoio) benzina/GPL garantisce un’autonomia elevatissima. Con un pieno di entrambi i carburanti, infatti, la Dacia Duster può arrivare a percorrere fino a 1.400 chilometri, senza mai doversi fermare per fare rifornimento, garantendo la massima affidabilità in ogni condizione di utilizzo.

Il GPL, come sottolineato in precedenza, è particolarmente richiesto in Italia. Secondo i dati forniti da Dacia, infatti, circa il 50% dei clienti della Sandero ha scelto la versione GPL. Questa percentuale è molto alta anche per quanto riguarda la Duster che, nel corso degli ultimi 14 anni, ha visto una quota del 40% di modelli venduti poter contare sull’alimentazione a GPL. Anche per il futuro, nonostante la necessità di elettrificare la gamma, con modelli ibridi e elettrici, Dacia continuerà a puntare sul GPL che, soprattutto per il mercato italiano, rappresenterà ancora per molti anni un’opzione fondamentale per sostenere la crescita del marchio.