Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Le nuove versioni HYBRID della Peugeot 208 sono ordinabili

Peugeot continua il suo programma di elettrificazione che rappresenta uno degli elementi di riferimento per il futuro della Casa. Questa settimana si è concretizzato un nuovo passo di questo programma con il debutto dei propulsori HYBRID per la Nuova Peugeot 208, uno dei modelli più importanti della gamma del brand francese. In particolare, per i clienti interessati all’acquisto della segmento B, c’è ora la possibilità di scegliere tra due nuove unità HYBRID 48V.

Nuovi motori ibridi per la city car

La gamma della Nuova Peugeot 208, a distanza di pochi mesi dal debutto in concessionaria, si rinnova con il debutto di due nuove motorizzazioni. Da questa settimana, infatti, è possibile ordinare nelle concessionarie della Casa francese un nuovo esemplare della segmento B puntando sui nuovi propulsori HYBRID 48V da 100 CV e 136 CV. Per entrambe le unità, il motore benzina viene affiancato a un cambio elettrificato a doppia frizione e 6 rapporti che integra un motore elettrico da 28 CV.

Questa soluzione garantisce una coppia aggiuntiva ai bassi regimi, che si traduce in un’esperienza di guida migliore e più coinvolgente, soprattutto nell’utilizzo in città. C’è poi da considerare la netta riduzione dei consumi. Secondo quanto rivelato da Peugeot, infatti, le nuove motorizzazioni ibride consentono di ridurre fino al 15% i consumi della segmento B nel ciclo WLTP, con un taglio di 20 g/km per le emissioni di CO2. In città, stando ai dati rivelati dalla Casa, è possibile ottenere un risparmio fino a 2 litri per ogni 100 chilometri percorsi.

Questo risultato è ottenibile grazie alla batteria agli ioni di litio che si ricarica durante la guida e che consente al sistema di funzionare per oltre il 50% del tempo in modalità elettrica a zero emissioni durante la guida urbana. In questo modo è possibile abbattere consumi ed emissioni, rispetto a un equivalente motore benzina non elettrificato, senza dover fare i conti con le problematiche legate ai punti di ricarica che affliggono le elettriche. I due nuovi motori HYBRID della Peugeot 208 sostituiscono le unità PureTech 130 EAT8 e PureTech 100 EAT8.

Le nuove versioni della Peugeot 208, denominate rispettivamente HYBRID 100 e-DCS6 e HYBRID 136 e-DCS6, sono già ordinabili nelle concessionarie della Casa francese oltre che tramite il sito ufficiale. Il prezzo di listino parte da 23.820 euro con possibilità di sfruttare un’offerta dedicata a partire da 110 euro al mese.

Anche per altri modelli

Le nuove versioni HYBRID 100 e-DCS6 e HYBRID 136 e-DCS6 non sono un’esclusiva della Peugeot 208, modello che porta al debutto queste due motorizzazioni. Peugeot, infatti, ha già anticipato l’arrivo di altri modelli che andranno a utilizzare i propulsori elettrificati, destinati a diventare un riferimento per la gamma dell’azienda. Sono già in arrivo le versioni HYBRID 136 e-DCS6 della Peugeot 3008, disponibile anche in versione elettrica, e della Peugeot 5008, disponibili a partire da 320 euro al mese.

Da notare, inoltre, che per tutta la nuova gamma ibrida di Peugeot è in corso un Porte Aperte, in programma sabato 20 e domenica 21 gennaio, con la possibilità per i clienti interessati all’acquisto di poter effettuare dei Test Drive dei modelli. Le nuove ibride di Peugeot, quindi, rappresentano già una realtà del mercato delle quattro ruote italiano e puntano a sostenere al meglio il programma di elettrificazione della Casa francese.