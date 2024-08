Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Risultati record per la Jeep Avenger in Italia

La Jeep Avenger si conferma un punto di riferimento della gamma Jeep oltre che di tutto il mercato delle quattro ruote in Italia. Il B-SUV della Casa americana, fin dal lancio, ha ottenuto un riscontro commerciale ottimo, con vendite più che soddisfacenti. Al termine dei primi 7 mesi dell’anno in corso, ovvero del periodo gennaio – luglio 2024, la Avenger si è confermata un riferimento del mercato: il modello di Jeep è, infatti, stato il SUV più venduto in Italia nel corso del periodo di tempo considerato. Grazie a una gamma ricca e completa, che comprende anche una versione elettrica, il SUV di segmento B è oramai un elemento centrale della strategia di crescita di Jeep.

Numeri da record per il SUV

Jeep, con un comunicato ufficiale, ha annunciato il risultato da record della sua Avenger che ha conquistato il mercato italiano tra gennaio e luglio 2024, con una quota di mercato che sfiora il 4,5%. Dando un’occhiata ai dati Unrae, è possibile notare che il B-SUV della Casa americana sia riuscito a superare quota 24.000 unità immatricolare nel corso dei primi sette mesi dell’anno, staccando la concorrenza e confermandosi come il punto di riferimento del mercato italiano. Il modello ottiene un riscontro positivo anche dalla sua versione elettrica che ha totalizzato 1.8947 unità immatricolate nel corso dei primi sette mesi dell’anno, conquistando la quarta posizione tra le auto elettriche più vendute in Italia.

Freedom of Choice

Uno dei segreti del successo della Jeep Avenger, che recentemente ha superato quota 100.000 ordini, è rappresentato dal principio Freedom of Choice a cui Jeep si è affidata per offrire la massima libertà di scelta alla sua clientela. La gamma del B-SUV, infatti, è particolarmente articolata, con la possibilità per la clientela di poter scegliere tra diverse varianti. A disposizione di chi è interessato all’acquisto di una nuova Avenger c’è la già citata versione elettrica al 100%, un modello fondamentale per il futuro di Jeep.

Alla base della gamma, invece, c’è la variante benzina, con motore 1.2 da 100 CV e cambio manuale, che rappresenta un’ottima opzione entry level per il modello. Da non sottovalutare anche la versione e-Hybrid, con motore ibrido a 48 Volt e cambio automatico. Nel frattempo, entro la fine dell’anno, Jeep porterà sul mercato anche la versione 4xe a trazione integrale che andrà a completare la gamma dell’Avenger, rispettando ancora una volta il principio del Freedom of Choice che continuerà a rappresentare un riferimento fondamentale per il modello.

Attualmente, il listino prezzi della Jeep Avenger parte da 24.500 euro che diventano 37.900 euro per chi sceglie la versione elettrica. Il SUV, quindi, può contare su di una gamma articolata, che si adatta alle differenti esigenze della clientela. La strategia di Jeep è stata vincente. Le dimensioni compatte, che rendono la Avenger la scelta ideale per muoversi in città, e la possibilità di sfruttare diverse varianti, con caratteristiche molto diverse tra loro, ha reso l’entry level del brand americano un vero e proprio punto di riferimento del mercato italiano. I dati dei primi 7 mesi del 2024 rappresentano una nuova conferma in merito al successo del progetto.