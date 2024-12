La Jeep conquista un altro importante riconoscimento per la sua Avenger. Si tratta del titolo di Small SUV of the Year, l'ennesimo per questo modello super apprezzato da tutti

Fonte: Ufficio Stampa Jeep Jeep vince il titolo di Small SUV of the Year con la sua Avenger

Siamo ormai giunti alla fine di questo 2024 ed è tempo per le Case automobilistiche di tracciare un bilancio. Non è stato un anno facile per tutto il settore che si è ritrovato a fronteggiare una profonda crisi che ha messo in ginocchio l’intera filiera. A pesare sono stati soprattutto i pessimi risultati di vendita delle auto elettriche. Dati che di recente hanno messo anche in dubbio l’idea europea di raggiungere la quota di mercato del 100% di auto a zero emissioni vendute entro il 2035.

Diversi costruttori hanno anche richiesto all’Europa la possibilità di cambiare le regole per il 2025. Dal prossimo anno, infatti, le varie Case dovranno rispettare determinati standard di emissioni per le proprie auto, pena il pagamento di multe salatissime. Questo è stato fatto per spingere i vari marchi a produrre sempre più veicoli elettrici. Questo 2024 è stato un anno particolare anche per Stellantis, che proprio nelle scorse settimane ha dovuto salutare il proprio amministratore delegato Carlos Tavares, che ha rassegnato le proprie dimissioni.

Nuovo premio per l’Avenger

Il Gruppo, in generale, ha avuto alti e bassi tra i vari marchi. In particolare però uno dei suoi brand continua a strappare più di una soddisfazione: stiamo parlando di Jeep. L’azienda americana, infatti, ha fatto segnare buone vendite con i suoi SUV e punta ad un 2025 ricco di buone notizie. Intanto l’anno si chiude per il brand statunitense con un importante riconoscimento. La rivista tematica BBC Top Gear, ha infatti conferito a Jeep Avenger il titolo di Small SUV of the Year 2024.

L’Avenger, nel periodo che va da gennaio a novembre 2024, è risultato il SUV più venduto in Italia, terzo assoluto tra le auto e secondo tra i B-SUV BEV. Ad oggi ha già ricevuto oltre 135.000 ordini e ben 18 premi internazionali. La redazione di Top Gear ha giustificato il riconoscimento a questo modello che non è certo una novità del 2024 con una motivazione semplice ma efficace: “Gli ultimi dodici mesi hanno definitivamente consacrato il SUV compatto italo-americano nei panni di grande bestseller”. Il mensile britannico ha poi elogiato questo modello per essere allo stesso tempo capiente per ospitare una famiglia, ma anche maneggevole da guidare nel traffico cittadino.

La novità e il suo punto di forza

All’interno delle motivazioni si fa poi riferimento anche a una delle grandi novità di Jeep Avenger, ovvero la versione 4xe, che ha debuttato con la serie speciale The North Face Edition. Questa è stata limitata a sole 4.806 unità, un numero non certo casuale, ma che celebra l’altezza del Monte Bianco. La versione in questione è arricchita da dettagli unici ed esclusivi come le finiture Summit Gold e i motivi topografici.

Il grande plus che offre però Jeep Avenger, rimarcato anche da Top Gear, è la sua ampia scelta in fatto di motori. C’è, infatti, la versione 100% elettrico, quella 1.2 benzina da 100 CV, l’e-Hybrid con cambio automatico e infine la 4xe a trazione integrale da 136 CV. Insomma sono soddisfatti un po’ tutti con questo SUV che ha il pregio di unire la forza e la robustezza tipica di Jeep, ad uno stile giovanile e dimensioni piuttosto compatte, che lo rendono un veicolo decisamente versatile.