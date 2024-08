Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: 123RF Yaris Cross, Jeep Avenger e Dacia Duster sono i 3 B-SUV più venduti a luglio in Italia

Dopo il boom registrato nello scorso mese di giugno, complici anche gli attesissimi incentivi governativi, il mercato dell’auto continua a far registrare numeri positivi anche nel mese di luglio 2024. Se, tuttavia, nel sesto mese dell’anno le immatricolazioni di auto nuove avevano fatto registrare un + 15% rispetto a giugno 2023, il dato rilevato a luglio 2024 è stato del + 4,7%. Un valore in leggera diminuzione, ma comunque positivo, e a recitare un ruolo da protagonista sono stati – tanto per cambiare – i SUV.

I numeri non mentono, gli italiani preferiscono i B-SUV

Analizzando la classifica pubblicata da UNRAE – l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri – si può subito notare come i B-SUV abbiano rappresentato la voce maggiore nel numero complessivo di immatricolazioni registrato nel mese di luglio. Questa tipologia di vetture, caratterizzata da dimensioni compatte e carrozzeria alta da terra, è ad oggi la preferita dai consumatori alla ricerca di veicoli adatti alla guida cittadina ma in grado di assicurare spazio interno e tanto comfort.

Andando a spulciare i dati si può notare come siano stati ben 35.556 i B-SUV di nuova immatricolazione consegnati a luglio. Un dato, questo, in aumento dello 0,8% rispetto a 12 mesi prima quando le immatricolazioni complessive dei SUV compatti avevano raggiunto 33.083. Il valore di luglio 2024, inoltre, fa ancor più riflettere se si confronta con quello delle berline di segmento B. Le classiche utilitarie immatricolate a luglio, infatti, sono state 28.220.

Una differenza di 7.336 unità a favore dei B-SUV che premia la scelta dei costruttori di puntare su questa categoria di veicoli spesso criticati ma ormai diventati fondamentali per i profitti delle Case. Analizzando la classifica dei 10 modelli più venduti a luglio in Italia le sorprese non mancano. Accanto ai nomi delle Case conosciute in tutto il mondo, infatti, iniziano a farsi largo anche i costruttori cinesi grazie ad una offerta che fa leva su prezzi d’attacco particolarmente competitivi.

La Jeep Renegade chiude la top 10

Partendo dalla decima posizione fa specie trovare in fondo alla classifica una vera e propria best seller come la Jeep Renegade. Il B-SUV della Casa americana, forse, inizia a sentire il peso degli anni – e forse anche la concorrenza interna della Avenger – nonostante un look da fuoristrada duro e puro senza tempo ed una offerta di motorizzazioni ampia che include anche unità ibride. Rispetto alle immatricolazioni del luglio 2023, quando la Renegade consegnate furono 1.858, nel mese di luglio 2024 sono state 1.082 le Jeep Renegade consegnate.

Scorrendo la classifica si può trovare un altro nome di peso che occupa le zone meno nobili della top 10: la Volkswagen T-Cross. Il B-SUV della Casa tedesca ha da sempre ottenuto un grande successo nel nostro mercato complice una linea particolarmente azzeccata, ma forse ora sconta una gamma motori che vede la presenza esclusivamente di unità benzina da 1.0 litri. Il B-SUV marchiato Volkswagen è stato immatricolato in 1.969 unità a luglio 2024, in netta crescita rispetto alle 1.556 immatricolazioni registrate 12 mesi prima.

Stupisce che due “mostri sacri” come la Jeep Renegade e la Volkswagen T-Cross siano finite alle spalle di un B-SUV cinese, la MG ZS. Nonostante il marchio richiami un passato glorioso fatto di spider made in Britain, la nuova proprietà orientale ha preferito dedicarsi al ben più redditizio segmento dei B-SUV ed i risultati stanno dando ragione. Sono state 2.079 le MG ZS immatricolate a luglio 2024, un incremento di 258 unità rispetto allo stesso periodo del 2023 quando si era toccata quota 1.821.

Grandi nomi dalla settima alla quarta posizione

Andando a scorrere ulteriormente la classifica dei 10 B-SUV più venduti in Italia nel mese di luglio 2024 si trovano vetture che si incontrano quotidianamente per strada. La settima piazza di questa particolare classifica è occupata dalla Ford Puma, il SUV compatto della Casa dell’ovale blu che continua ancora oggi ad attirare per un design molto ben eseguito – e recentemente sottoposto ad un leggero restyling – e una gamma di motori che solo unità ibride. Il successo della Puma sul mercato è stato certificato dalle 2.179 immatricolazioni di luglio.

Altro B-SUV che imperversa sulle nostre strade è il Peugeot 2008. Basato sulla medesima piattaforma della 208, il SUV della Casa del Leone ha subito colpito nel segno grazie a dimensioni leggermente più importanti rispetto all’utilitaria ma non tali da renderlo poco adatto all’utilizzo cittadino. Il design è in linea con il family feeling recente della Casa ed è ricco di tagli netti e decisi, mentre sotto il cofano sono presenti oltre alle motorizzazioni benzina e ibride anche unità 100% elettriche. Le unità immatricolate a luglio sono state 2.250.

La quinta posizione della top 10 dei B-SUV più venduti a luglio in Italia è occupata da un’altra vettura realizzata dalla Volkswagen, la T-Roc. Anche in questo caso il SUV della Casa tedesca si è rivelato un best seller grazie a dimensioni contenute – 423 cm di lunghezza – grande spazio interno ed una gamma motori davvero interessante che vede la presenza di motorizzazioni benzina da 1.0 a 2.0 litri e l’intramontabile diesel da 2.0 litri e 150 CV. Lieve flessione nelle vendite dato che a luglio 2024 sono state 2.406 le T-Roc immatricolate, 410 in meno rispetto a 12 mesi prima.

Sfiora il podio un altro B-SUV ormai popolarissimo sulle nostre strade: la Renault Captur. Il recente restyling cui è stato sottoposto il SUV transalpino sembra aver donato una seconda giovinezza alla vettura. Il look è contemporaneo, moderno, ricco di personalità e meno tondeggiante rispetto alla precedente generazione, mentre sotto il cofano sono presenti motorizzazioni benzina, GPL o ibride in grado di soddisfare tutti i gusti. Le Renault Captur immatricolate a luglio sono state 2.680, in netta crescita rispetto allo stesso mese del 2023.

Toyota Yaris Cross, la regina dei B-SUV

Dopo aver analizzato la classifica dalla decima alla quarta posizione, è giunto adesso di scoprire il podio di questa top 10 dei B-SUV più venduti in Italia nel 2024. La medaglia di bronzo va alla Dacia Duster. Il SUV della Casa rumena si è tolta di dosso la nomea di auto economica ed adesso punta tutto su un design molto gradevole e pochi fronzoli. Sotto il cofano, oltre ai motori benzina e GPL, entra in scena anche un’unità mild hybrid a 48 volt. Complice un prezzo sempre ragionevole sono state 3.122 le Dacia Duster immatricolate a luglio 2024.

Secondo gradino del podio per un’altra vettura marchiata Jeep presente in questa classifica. Stiamo parlando della Jeep Avenger, vero e proprio successo commerciale della Casa gestita da Stellantis. Da quando è arrivata sul mercato la Avenger si è rivelata un oggetto del desiderio per via del suo design molto ben realizzato ed una gamma motori che vede la presenza anche di una interessante unità ibrida da 1.2 litri. Rispetto al 2023 la Avenger ha fatto registrare un notevole salto di qualità con ben 3.169 unità immatricolate, ben 1.116 in più.

Prima posizione tra i 10 B-SUV più venduti in Italia a luglio 2024 per la Toyota Yaris Cross, ed in questo caso il salto di qualità compito dalla vettura giapponese rispetto al 2023 è stato notevole. Se 12 mesi fa erano appena 1.053 le unità immatricolate, quest’anno sono state 3.434 segnando così un successo dovuto ad una linea che ha fatto subito colpo e che differenzia immediatamente il B-SUV dalla “sorella minore” Yaris. La gamma motori vede la presenza esclusivamente di unità ibride da 1.5 litri perfettamente adeguate alla massa della vettura.