Toyota ha presentato due nuove versioni della Supra in vista dell'addio definitivo al modello. Una in particolare sarà a tiratura limitatissima, con soli 300 esemplari prodotti

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Toyota Supra: arrivano due nuovi modelli prima dell'addio

Ci sono alcune vetture iconiche che restano nella storia dei propri Marchi, al punto da costringere questi ultimi a farne numerosi restyling. Uno degli esempi più lampanti è dato sicuramente dalla Toyota Supra. Quest’auto ha visto la sua prima versione essere battezzata nell’ormai lontano 1978. Da quel momento in poi, la Casa giapponese, ha tirato fuori altre 4 generazioni sino al 2002. Il nome è poi stato ripreso nel 2019.

Il design di ispirava da vicino a quello di un’altra iconica nipponica come la Celica, che a breve potrebbe tornare in una nuova veste. Tra i riconoscimenti ricevuti si ricorda il Volante d’Oro vinto nel 1982. Quest’auto ha partecipato anche a tantissime manifestazioni sportive, in particolare si ricorda la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans nel 1995 e nel 1996.

Due nuove edizioni

Oggi però sta per concludersi nuovamente la storia della Toyota Supra, anche se probabilmente si tratta di un semplice arrivederci in attesa di rivederla con un’altra veste in futuro. Il Marchio giapponese però, per salutare degnamente questa vettura, ha deciso di dare vita ad un’ultima versione aggiornata e soprattutto ad un’edizione speciale A90 Final Edition che verrà prodotta in appena 300 esemplari. In Europa arriverà nella primavera del 2025.

Per quanto concerne la nuova versione della Toyota Supra, presenterà freni migliorati con disco Brembo di diametro maggiorato. Rivisti anche ammortizzatori, stabilizzatori e la struttura di rinforzo del sottoscocca posteriore. È stata migliorata anche la maneggevolezza in curva riducendo il sottosterzo. I pneumatici sono arricchiti da cerchi neri opachi. All’interno invece troviamo il sedile del conducente rivestito in Alcantara con la scritta GR ricamata e vera pelle.

I segreti dell’A90 Final Edition

Per quanto riguarda la versione speciale, la A90 Final Edition, non potevamo non partire dal suo propulsore. Completamente rivisto per l’occasione, è in grado di sprigionare 435 CV, con un aumento di ben 48 CV rispetto alla versione per così dire normale. Naturalmente, per andare incontro a questo aumento di potenza è stato migliorato anche il raffreddamento. Utilizzato poi anche un silenziatore Akrapovic in titanio, che permette al motore di produrre un suono del motore potente.

In merito ai freni sono stati montati dei dischi Brembo da 19 pollici con pastiglie ad alto coefficiente di attrito. Per quanto riguarda la parte esterna, l’aerodinamica è stata affidata al responsabile dello sviluppo della GR Supra GT4, TOYOTA GAZOO Racing Europe per creare un qualcosa che restituisse al guidatore sensazioni da vero pilota. Spicca il condotto del cofano in fibra di carbonio per migliorare le prestazioni di raffreddamento dell’auto.

Infine, entrando all’interno di questa Toyota Supra A90 Final Edition troviamo subito dei sedili full-bucket in fibra di carbonio RECARO Podium CF con imbottiture di sedili rivestiti in Alcantara. Anche il volante, i rivestimenti delle portiere, il poggia ginocchia della console centrale, il bracciolo centrale e la cuffia del pomello sono rivestiti in Alcantara. Diversi inserti poi sono di colore rosso come le cinture di sicurezza e le protezioni sottoporta in fibra. Insomma un modello decisamente esclusivo per Toyota, che continua ad essere leader nel settore dell’auto a livello globale con numeri decisamente importanti.