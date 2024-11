Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Toyota rilancia due icone sportive del passato

Toyota è sinonimo di progresso, affidabilità ed efficienza, ma a differenza di tanti altri costruttori non ha dimenticato la tradizione. I valori storici del marchio giapponese l’hanno reso il più amato al mondo. Da una posizione apicale può guardare tutti dall’alto in basso, grazie anche alle soluzioni ibride che hanno spopolato negli ultimi anni. Con un occhio sempre proiettato al futuro, i vertici della Casa delle tre ellissi hanno deciso di rispolverare due grandi classici del passato che prenderanno forma nei prossimi anni.

In listino il brand giapponese vanta già la GR 86 e la Supra, senza dimenticare la GR Yaris e la GR Corolla (non disponibile in Europa). Gli appassionati della sportività tagliente di Toyota potranno presto apprezzare l’arrivo sul mercato di altri due modelli iconici. Sul proprio canale YouTube gli specialisti del marchio con più vendite al mondo hanno creato una serie anime chiamata Grip che anticipa il nuovo corso sportivo. Nell’episodio 1, intorno al minuto 0:47, si può notare su una lavagnetta un elenco di nomi: Supra Mk6, Celica Mk8, MR2 Mk4, GR Mk3 e GR GT3.

Toyota, cresce l’attesa per il lancio delle nuove sportive

Negli ultimi tempi i vertici del brand nipponico hanno ammesso che nei piani vi sarebbe il rilancio di alcuni modelli che hanno fatto la storia. La Celica ha siglato i primi successi nel Rally con protagonista Carlos Sainz, padre dell’attuale numero 55 della Scuderia Ferrari in F1, mentre la MR2 ha rappresentato una proposta alla portata di una fascia media con il pallino per le cabrio agili e leggere. In Toyota hanno affermato che la Supra continuerà ad essere prodotta anche dopo il pensionamento della BMW Z4 con cui condivide la medesima piattaforma e numerosi elementi tecnici.

Lo scorso anno i capi Tsuneji Sato e Akio Toyoda hanno annunciato di desiderare il ritorno della Celica. Nel 2018 Masayuki Kai, l’ingegnere capo aggiunto della Supra, aveva già spifferato l’intenzione di far tornare in auge nomi storici del passato. Vi sono tutti gli ingredienti per assistere al lancio di nuove sportive termiche che faranno la felicità dei puristi. Tra i proclami sull’ambiente e una proposta a idrogeno, la Toyota ha svelato, per la prima volta, la GR GT3 in occasione del Tokyo Auto Salon del 2022. Su questa base verrà prodotta anche una versione pepata per Lexus, brand di lusso del Gruppo Toyota, potenzialmente con il nome LFR.

Toyota, dalla pista alla strada

La fresca consacrazione nel WEC del team Gazoo Racing potrebbe spingere il capo della GR, Tomoya Takahashi, a sfruttare il know-how motorsportivo per l’elaborazione di modelli ad alte prestazioni old school. Il concept FT-Se è stato un primo assaggio del potenziale estetico della biposto. L’evoluzione di una vecchio concept Sports EV del 2021 era stato annunciato, ai tempi, in salsa elettrica. Hideaki Iida, responsabile del progetto per il Gazoo Racing Design Group, ha dichiarato a InsideEVs USA che la versione di serie arriverà probabilmente dopo il 2026. Toyota si muoverebbe così su più tavoli, garantendo una scelta anche ai progressisti green dal piede pesante. Una strategia che potrebbe, ulteriormente, consolidare la posizione da regina mondiale del marchio giapponese.