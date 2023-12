Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Un nuovo sguardo per My Ami Pop: il quadriciclo si fa più sportivo

Continua la rivoluzione Citroën, con una nuova versione di My Ami Pop, che si fa più moderna grazie un design che ne esalta il carattere giocoso, giovane e sportivo. Il quadriciclo della Casa francese, infatti, punta a stupire sempre di più e a confermare, grazie alle sue novità, l’ottimo momento sul mercato che ha permesso alla “doppia freccia” di spiccare su tutti.

Un nuovo sguardo per My Ami Pop

La più grande novità che Citroën mette in campo con Ami è il nuovo frontale. In un modello che conserva tutte le caratteristiche stilistiche esterne specifiche che ne hanno decretato il successo, ovvero 4 copriruota, 1 striscia grafica nera sotto il parabrezza, 1 rinforzo del paraurti anteriore e posteriore, 1 spoiler posteriore, 2 adesivi sui pannelli laterali posteriori e 2 adesivi sulle soglie delle porte, il design cambia per far sì che il quadriciclo sia sin da subito riconoscibile.

Il nuovo My Ami Pop si distingue infatti per un aspetto esterno più facilmente riconoscibile. Le nuove cornici dei proiettori che completano la fascia nera con gli chevron sotto il parabrezza e il rinforzo nero del paraurti, sono entrambi caratteristici della versione Pop. Il nuovo frontale, molto grafico e strutturato, conferisce alla vettura un aspetto distintivo e deciso.

E Antoine Gaillot-Drevon, Exterior Designer di Citroën, spiega così la scelta: “Con questo nuovo frontale, abbiamo voluto rendere Nuovo My Ami Pop sorprendente e riconoscibile da tutti, anche a 100 metri di distanza. Con il suo spoiler posteriore, My Ami Pop vanta già una silhouette sportiva e distintiva. Introducendo nuovi colori e grafiche, questi elementi stilistici hanno rafforzato il carattere energico di Ami, riprendendo la guida reattiva e dinamica della modalità elettrica”.

Nella sua nuova livrea, My Ami Pop cambia anche colore, con l’introduzione dell’infrarosso come tonalità dominante. Gli adesivi sulle soglie delle porte e sui pannelli laterali passano dall’arancione al rosso Infrarosso, il colore caratteristico della gamma Citroën.

Ami, un successo senza fine

La nuova versione di Ami Pop sarà presto sulle strade del Vecchio Continente, e non solo. Il modello, infatti, è ordinabile, senza variazioni di prezzo, a 8.890 euro Iva inclusa con pagamento in un’unica soluzione o a partire da 49 euro Iva inclusa/mese in noleggio a lungo termine. La rata mensile e il primo pagamento del canone per quest’ultima opzione possono essere adattati al budget personale e le prime consegne sono previste nel 1° trimestre del 2024 nei 12 Paesi che già vendono Ami.

Novità, quelle della nuova versione di Ami, che puntano a far proseguire l’ottimo momento del modello che dal suo lancio commerciale nell’aprile 2020 ha già attirato più di 43.000 clienti in 12 Paesi diversi. Grande successo anche sul mercato italiano dei quadricicli in cui a fine novembre, Ami è leader assoluto con 5.968 immatricolazioni pari al 40% di quota di mercato, che sale al 66% nel mercato dei quadricicli 100% elettrici.

E con il recente lancio in Svizzera, nell’Isola della Riunione, in Martinica e in Guadalupa, Ami continua a riscuotere un grande successo e a breve sarà lanciato anche in Danimarca, Slovenia e Bulgaria. Nella speranza che con la versione più sportiva e dal nuovo sguardo, My Ami Pop possa continuare a sorprendere tutti.