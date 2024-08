100 Anni di Citroën in Italia: celebrazione di un secolo tra innovazione e mobilità sostenibile

Citroën ha festeggiato 100 anni di presenza in Italia con una straordinaria settimana di eventi che ha coinvolto appassionati, storici dell’automobile e cittadini comuni. La manifestazione si è conclusa a Milano, presso l’Arco della Pace, suggellando un secolo di storia che ha visto il marchio francese affermarsi come protagonista nel panorama automobilistico italiano, sia per le sue innovazioni tecnologiche che per il suo impegno sociale. La mostra presso il Dazio Levante ha offerto una panoramica esaustiva del percorso storico e culturale di Citroën, presentando al pubblico una collezione di modelli iconici e documenti d’epoca. Ma la settimana non ha riguardato solo il passato: Citroën ha colto l’occasione per presentare al pubblico italiano la nuova Ë-C3 elettrica, che rappresenta una vera rivoluzione nel campo della mobilità sostenibile.

Un secolo di innovazioni e successi in Italia

L’affetto tra Citroën e l’Italia nasce nel 1924, quando André-Gustave Citroën decise di aprire la prima filiale del marchio francese nel Bel Paese. Da allora, la storia di Citroën in Italia si è intrecciata con quella del Paese, caratterizzata da audaci innovazioni tecnologiche e successi nel motorsport. Il percorso museale allestito al Dazio Levante, in collaborazione con il Centro di Documentazione Storica Citroën, ha permesso ai visitatori di immergersi in questo viaggio straordinario, esplorando le tappe salienti del marchio attraverso modelli iconici come la Traction Avant, la 2CV, la DS e tanti altri che hanno segnato l’immaginario collettivo. L’esposizione ha messo in luce anche il contesto storico e sociale dell’Italia, con immagini e materiali provenienti dall’Archivio Storico Citroën di Sinalunga (SI), documentando come le auto Citroën siano state spesso protagoniste di momenti chiave della storia nazionale.

Un aspetto che ha caratterizzato la mostra è stata la sezione dedicata ai progetti sociali di Citroën. Sin dall’inizio, infatti, André Citroën aveva una visione lungimirante e progressista, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche umano. Il progetto “RispettAMI”, incentrato sulla sensibilizzazione contro il bullismo, rappresenta un esempio di come Citroën continui a impegnarsi in cause sociali anche oggi. La piccola ma rivoluzionaria Citroën Ami è al centro di un’iniziativa educativa, “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo”, che quest’anno ha coinvolto quasi 800 classi e circa 15.000 studenti, ricevendo il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nuova Ë-C3: il futuro della mobilità accessibile

Uno degli eventi più attesi della settimana è stato senza dubbio la presentazione della nuova Citroën Ë-C3. Questo modello completamente elettrico incarna la visione di Citroën per il futuro della mobilità urbana: accessibile, sostenibile e confortevole. Grazie alla formula “Elettrico Sociale Citroën”, Ë-C3 è disponibile a partire da soli 49 euro al mese, rendendo la mobilità elettrica alla portata di un pubblico sempre più vasto. La nuova Ë-C3 non è solo conveniente, ma anche performante: può vantare una ricarica rapida in soli 26 minuti e un’autonomia fino a 440 km nel ciclo urbano.

Con la Ë-C3, Citroën non si limita a presentare un’auto elettrica, ma rivoluziona l’esperienza di guida. Le celebri sospensioni Citroën Advanced Comfort®, abbinate ai nuovi sedili Citroën Advanced Comfort®, offrono un livello di comodità superiore, riducendo al minimo rumore e vibrazioni per garantire un’esperienza di guida senza stress. L’utilizzo di una batteria LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh permette di coprire fino a 320 km nel ciclo WLTP e fino a 440 km in contesto urbano, rendendo la Ë-C3 un’opzione pratica per chi vive e lavora in città.

Citroën ha sempre saputo distinguersi per il design e l’innovazione, e la nuova Ë-C3 non fa eccezione. Con il suo design audace, il focus sulla sostenibilità e il comfort, Ë-C3 si propone come un manifesto della nuova generazione di veicoli elettrici. È una vettura pensata per chi desidera abbracciare il cambiamento senza rinunciare al piacere di guidare.

Fonte: Ufficio Stampa Citroën

Citroën Drive Milano Electric: un impegno concreto per la mobilità sostenibile

Citroën ha scelto Milano come città simbolo per celebrare questo importante traguardo, anche in virtù del forte impegno della città verso la mobilità sostenibile. Durante la settimana di festeggiamenti, è stato annunciato un progetto innovativo che vede Citroën protagonista insieme al Comune di Milano: “Citroën Drive Milano Electric”. Questo progetto prevede la fornitura di una flotta di vetture elettriche Citroën per supportare le attività amministrative della città. I modelli saranno utilizzati in settori strategici come il Welfare e il Verde Pubblico, nonché per le attività di rappresentanza degli amministratori.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalle istituzioni locali. Elena Buscemi, Presidente del Consiglio comunale di Milano, ha sottolineato come questa collaborazione si inserisca perfettamente nella strategia della città di promuovere una mobilità più verde e sostenibile: “Un’iniziativa come questa è in linea con l’impegno del nostro Comune, che da anni si distingue per una politica volta alla tutela e alla salvaguardia ambientale”. Il progetto mira a incentivare l’adozione di veicoli elettrici, anche grazie alla rete capillare di colonnine di ricarica elettrica già presente in città.

Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia, ha evidenziato come “Citroën Drive Milano Electric” rappresenti la concretizzazione della visione della casa automobilistica per un futuro sempre più sostenibile: “L’obiettivo è ampliare la nostra offerta di veicoli a basse emissioni, arrivando ad elettrificare presto il 100% della gamma”. Falcone ha inoltre sottolineato l’importanza di sensibilizzare i cittadini sul ruolo che ciascuno può avere nel processo di transizione verso una mobilità più responsabile.

Un futuro luminoso per Citroën e la mobilità italiana

Un marchio che guarda al futuro con ottimismo e impegno. Attraverso progetti come “Citroën Drive Milano Electric” e modelli innovativi come la Ë-C3, Citroën non solo celebra i successi del passato, ma continua a scrivere nuove pagine di storia, guidata dalla volontà di rendere il mondo un posto migliore, più pulito e più accessibile per tutti.

Le celebrazioni per i 100 anni di Citroën in Italia non si fermano qui: i fan del marchio possono continuare a scoprire aneddoti e storie inedite attraverso il podcast “Citroën: in Italia da 100 anni”, con la partecipazione di Ilaria Paci, Presidente dell’Archivio Storico Citroën. Un modo per approfondire e celebrare ulteriormente un legame che ha attraversato un secolo e che, senza dubbio, continuerà a prosperare nel prossimo futuro.