Fonte: 123rf Uomo aggiusta sellino della bicicletta elettrica

La bicicletta non è solamente un mezzo di trasporto economico o quello preferito dagli sportivi, si può considerare come il simbolo della mobilità sostenibile. E questo grazie anche alla crescente diffusione delle bici elettriche, che aiutano i ciclisti a muoversi con maggiore facilità e velocità nelle nostre strade. A testimoniare quanto le eBike siano sempre più presenti nelle nostre città ci sono i dati: quelli riguardanti le vendite ma anche quello riguardante il crescente numero di aziende (non per forza legate al mondo del ciclismo) che si stanno interessando al mondo della smart mobility e che stanno investendo proprio su questo settore.

Bici elettriche: cosa dicono i dati

Un’indagine di Bike Facilities ha rivelato che dal 2019 a oggi la vendita di biciclette elettriche ha avuto un incremento addirittura del 72%: una crescita importante. Ma, come abbiamo detto in precedenza, sono aumentate anche le attività commerciali che si sono affacciate al mondo della e-mobility: nel 2021 in Italia se ne contavano 132, nel 2023 sono diventate 195, circa il 50% in più.

E non si tratta solamente di aziende che realizzano bici elettriche o alcune componenti, ma la maggior parte sono aziende di settori diversi che hanno deciso di puntate sulla transizione Green. Tra queste ci sono molte attività legate al turismo, come anche gli hotel e le strutture ricettive, che hanno attivato servizi legati al mondo del ciclismo.

“Negli ultimi anni abbiamo capito che la mobilità elettrica a due ruote non è più qualcosa che interessa solo chi opera nel turismo ma interessa sempre più aziende e imprenditori di settori e li invoglia a dimostrare il proprio impatto positivo per l’ambiente e la società”, ha spiegato Fabio Toccoli, il fondatore di Bike Facilities.

Toccoli si è poi soffermato su tutte quelle aziende e realtà che non sono strettamente legate al mondo dello sport e della ciclismo che hanno però deciso di investire e puntare sulla cosiddetta e-mobility: “Dal Bike-To-Work, all’offrire un servizio in più ai propri clienti, al voler dimostrare la propria attenzione per il benessere della cittadinanza: sono alcuni dei motivi che hanno spinto diverse aziende – dal settore bancario, farmaceutico, food e retail per fare qualche esempio- a scegliere Bike Facilities per sviluppare soluzioni o creare infrastrutture per la mobilità elettrica”.

Perché investire sulla e-mobility

Ma per quale motivo diverse aziende che non sono legate al mondo del ciclismo o del turismo hanno deciso di investire sul mondo della mobilità elettrica? Lo ha spiegato Marco Dalla Vecchia, il Sales Manager di Bike Facilities: “Chi investe nel settore green sa che non deve pensare solo al ritorno economico, che spesso non è affatto immediato, soprattutto se un’azienda non opera nel settore del turismo o cicloturismo. Investire nel green significa avere un obiettivo più a lungo termine e sapere che un servizio in più per la società è un modo per lavorare e di conseguenza vivere meglio”.

E a giudicare dai dati che abbiamo riportato in precedenza, sono sempre di più le aziende in Italia che hanno questa stessa visione e hanno deciso di puntare su questo tipo di mobilità.