Suzuki presenta il 4° Bike Day: una giornata per l’amore della bicicletta e della sostenibilità

Suzuki ha sollevato il sipario sulla quarta edizione del Suzuki Bike Day, un evento che celebra la passione per la bicicletta e promuove la mobilità sostenibile. La conferenza stampa di presentazione ha rivelato i dettagli entusiasmanti di questo raduno ciclistico imperdibile.

Pedalare per la sostenibilità: questa la visione Suzuki

In un mondo sempre più consapevole dell’importanza della sostenibilità, Suzuki Italia ha ribadito il suo impegno verso una mobilità fluida e rispettosa dell’ambiente. “La bicicletta deve essere sempre più protagonista della mobilità moderna integrata”, ha affermato Massimo Nalli, Presidente Suzuki Italia. L’azienda, pur non essendo direttamente coinvolta nella produzione di biciclette, promuove la convivenza rispettosa tra tutti gli utenti della strada, sottolineando l’importanza di una coesistenza armoniosa tra ciclisti, automobilisti e motociclisti.

Percorso epico

I partecipanti al Suzuki Bike Day avranno l’opportunità unica di sfrecciare su un percorso emozionante lungo 53,5 km, con un dislivello di 930 metri. Dopo aver calcato l’asfalto dell’autodromo imolese, i ciclisti attraverseranno le stesse strade che hanno visto trionfare grandi campioni come Vittorio Adorni e Julian Alaphilippe. Salite impegnative come quelle del Gallisterna e del Mazzolano renderanno la sfida ancora più avvincente. I pittoreschi comuni di Riorlo, Villavezzano, Brisighella e Imola faranno da scenografia a questo affascinante percorso ciclistico.

Simbolo di unione: la maglia del Suzuki Bike Day 2024

L’esclusiva maglia celebrativa del Suzuki Bike Day 2024, realizzata in collaborazione con Alè Cycling, incarna l’anima di questa manifestazione. Con elementi che richiamano l’identità giapponese di Suzuki e il prestigioso Tour de France, questa maglia è un simbolo di passione e impegno per il ciclismo.

Pedalare per una causa nobilissima

Suzuki si impegna a sostenere Dynamo Camp, devolvendo tutte le quote di iscrizione standard a questa causa. Dynamo Camp è il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia per bambini affetti da gravi patologie, offrendo loro e alle loro famiglie un’esperienza unica di gioia e speranza attraverso il potere terapeutico dello sport e del divertimento.

Come partecipare al Suzuki Bike Day 2024

L’iscrizione al Suzuki Bike Day #04 è semplice e accessibile a tutti gli appassionati di ciclismo. Basta visitare la pagina dedicata all’evento sul sito Suzuki e seguire la procedura guidata. È possibile scegliere tra la quota di iscrizione standard, interamente devoluta a Dynamo Camp, o la quota premium che include anche l’esclusiva maglia tecnica Alè Cycling.

Parola ai partner: unisciti alla celebrazione

Il successo del Suzuki Bike Day è reso possibile grazie al sostegno dei partner, tra cui Dynamo Camp, l’Autodromo di Imola, Alè Cycling e Motul Italia. Queste aziende condividono l’entusiasmo e l’impegno di Suzuki nel promuovere una mobilità sostenibile e unire il mondo del ciclismo amatoriale e professionale.

Il Suzuki Bike Day è molto più di una semplice corsa in bicicletta. È un’esperienza che celebra la passione per il ciclismo, promuove la sostenibilità e sostiene una causa nobile. Unisciti a noi il prossimo 8 giugno a Imola per una giornata indimenticabile all’insegna dello sport, della solidarietà e della condivisione della strada in sicurezza.