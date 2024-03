Suzuki e Disney+ celebrano l’epica cultura giapponese con la serie FX Shōgun

In occasione del lancio della serie di FX, Suzuki si unisce a Disney+ per un'esperienza multisensoriale unica e coinvolgente.

La storica casa automobilistica giapponese Suzuki si unisce a Disney+ per celebrare l’epica cultura giapponese attraverso la serie FX Shōgun. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Suzuki, Disney+ e l’agenzia Changee, ruota intorno al concetto di libertà, un valore centrale che ha plasmato la storia del Giappone e ispira anche l’innovazione di Suzuki nel settore automobilistico, motociclistico e dei motori fuoribordo.

L’epica sinergia tra Suzuki e Shōgun, la serie evento globale di FX composta da 10 emozionanti episodi con un cast giapponese acclamato, si manifesta negli spot TV che fondono immagini epiche della serie con scenari mozzafiato della produzione Suzuki. Questa partnership si estende anche alla stampa, al digitale e ai contenuti sui social media, creando un coinvolgimento totale per gli appassionati di entrambi i marchi.

In occasione del lancio della serie, Suzuki è stata selezionata come partner da Disney+ per l’esperienza multisensoriale “The World of Shōgun”, con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano. L’esposizione, che ha aperto le sue porte a Milano il 1 e 2 marzo presso la Casa degli Artisti, offrirà al pubblico un’immersione completa nel mondo degli Shōgun. Oltre a esplorare i valori dell’antico Giappone, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere la storia affascinante di Suzuki, dal suo umile inizio nel 1909 fino ai giorni nostri.

“The World of Shōgun” permetterà al pubblico di vivere le atmosfere di un villaggio giapponese medievale attraverso scenografie tridimensionali, contenuti video coinvolgenti e performance dal vivo. Opere d’arte originali, rappresentative del periodo che va dalla fine del 1600 all’era Meiji, arricchiranno ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

Fondata nel 1909 da Michio Suzuki a Hamamatsu, in Giappone, Suzuki Motor Corporation ha iniziato come produttore di telai tessili, per poi evolversi fino a diventare un rinomato costruttore di automobili, motocicli e motori fuoribordo. Nel corso dei decenni, Suzuki ha continuato a crescere e innovare, puntando su tecnologia all’avanguardia, affidabilità e design distintivo.

Dal lancio della sua prima bicicletta motorizzata, la Power Free, nel 1952, fino alla recente introduzione del mini MPV completamente elettrico, Suzuki ha dimostrato un impegno costante nell’offrire prodotti che soddisfano le esigenze e le aspettative dei consumatori di tutto il mondo. Con il debutto di modelli iconici come il Jimny LJ10 nel 1970, il marchio ha continuato a consolidare la sua reputazione come leader nell’industria automobilistica e motociclistica.

Attraverso questa partnership con Disney+ e la serie FX Shōgun, Suzuki conferma il suo impegno a celebrare la cultura giapponese e a ispirare una nuova generazione di appassionati attraverso la combinazione di tradizione e innovazione.

Per ulteriori informazioni sull’esposizione “The World of Shōgun” e sugli ultimi modelli e iniziative di Suzuki, si prega di visitare il sito web ufficiale del marchio.