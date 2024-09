Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki Ecco in scena la nuova versione 4x4 AllGrip di Suzuki Swift

Chi ricerca un’auto graziosa, compatta, agile e addirittura a trazione integrale adesso ha una scelta in più che si chiama: Suzuki Swift 4×4 AllGrip. La segmento B di Hamamatsu, aggiunge al listino della sua rinnovata gamma anche la versione 4×4, che utilizza la tecnologia AllGrip che tanta fortuna e successo ha portato ai veicoli del Marchio nipponico. Fino al 30 settembre la nuova vettura sarà proposta nel mercato italiano all’invitante prezzo di lancio di 17.900 euro, grazie agli sconti offerti dalle concessionarie aderenti e agli ecoincentivi statali per i veicoli dalle ridotte emissioni di CO 2 .

Stile e carattere da vendere

La Suzuki Swift 4×4 AllGrip non rinuncia al design dal tetto sospeso e alle linee tanto sportive quanto filanti. Rispetto alla versione canonica a due ruote motrici, la nuova 4×4 AllGrip si differenzia per una superiore altezza da terra (+25 mm) e per la presenza del differenziale posteriore. Per destreggiarsi al meglio in ogni condizione, l’altezza minima da terra arriva a 140 mm e l’altezza totale della vettura tocca i 1.520 mm (rispetto ai 1.495 della versione 2 ruote metrici). Anche la carreggiata anteriore si riduce di 5 mm (1.515 contro 1.520 mm), mentre quella posteriore si allarga degli stessi 5 mm (1.525 contro 1.520 mm).

Queste variazioni non incidono sul raggio di sterzata, che con i suoi 4,8 metri resta tra i primi della categoria. Inoltre, la presenza di un vero albero di trasmissione meccanico e di un differenziale posteriore non cambiano l’abitabilità della vettura che garantisce uno spazio interno molto importante in rapporto alle dimensioni esterne. Stesso discorso anche per il bagagliaio, la cui capacità standard è di ben 265 litri, la stessa della versione 2 ruote motrici.

La trazione integrale AllGrip

Il sistema di trazione integrale AllGrip Auto, gestisce in maniera automatica e intelligente la motricità senza richiedere alcun intervento da parte di chi risiede al volante. Quest’ultimo può contare, poi, su risposte sempre pronte ai comandi, anche su neve e ghiaccio che sono i fondali più scivolosi. Nel dettaglio, questa tecnologia adopera un albero di trasmissione meccanico che attraverso un giunto viscoso consente di trasferire coppia alle ruote posteriori non appena rileva uno slittamento di quelle anteriori, a tutto vantaggio della fluidità di guida e della stabilità. Il tutto con un peso complessivo di appena 76 kg rispetto alla versione a due ruote motrici.

La trazione integrale si integra alla perfezione con la nuova motorizzazione 1.2 con sistema ibrido da 12 volt, che combina un tre cilindri a corsa lunga e un motore elettrico che può generare una potenza di 2,3 kW e una coppia di ben 60 Nm. La loro unione fa in modo che la potenza e la coppia massima di sistema siano rispettivamente di 60,9 kW/ 82,8 CV e di 111 Nm. Sempre equipaggiata con un cambio manuale a cinque marce, la Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip ha un consumo medio di 4,9 l/100 km ed emissioni medie 110 g/km di CO 2 nel ciclo misto WLTP.

Il listino prezzi

La nuova Swift Hybrid 4×4 AllGrip è proposta a listino a 24.500 euro. Come dicevamo all’inizio, per il periodo di lancio che dura fino al 30 settembre, la piccola giapponese 4×4 sarà proposta ad un prezzo di 17.900 euro grazie al contributo Suzuki di 3.600 euro (con permuta e rottamazione anche senza finanziamento) e 3.000 euro di incentivi statali (con rottamazione Euro 0, 1, 2), IVA inclusa, IPT e PFU esclusa.