Suzuki al Salone Auto Torino 2024: Loris Capirossi e il fascino delle due ruote di Hamamatsu

Il Salone Auto Torino 2024 è stata l’occasione per celebrare i motori e la passione a due ruote. Suzuki in prima linea grazie a una serie di iniziative che hanno messo in risalto il suo glorioso passato, il suo presente innovativo e il suo futuro sportivo. Dal 13 al 15 settembre, la casa di Hamamatsu è stata protagonista indiscussa della scena motociclistica con modelli iconici, versioni da collezione e l’attesissima presenza del pluricampione Loris Capirossi.

Suzuki, da sempre sinonimo di eccellenza nel mondo delle moto, ha deciso di celebrare i suoi campioni e di offrire agli appassionati un’esperienza unica attraverso un mix di esposizioni, test ride e incontri indimenticabili. L’evento si è snodato lungo le vie di Torino, con epicentro in Piazza Castello, dove lo stand Suzuki ha accolto i visitatori con una collezione di moto che raccontano la storia del motociclismo e le innovazioni tecnologiche della casa giapponese.

Loris Capirossi: la leggenda Suzuki torna in sella

Uno dei momenti più attesi dell’intero Salone senza dubbio stato la presenza di Loris Capirossi, pilota che ha segnato la storia del motociclismo e che, con la sua esperienza in MotoGP, è stato un ambasciatore di Suzuki nelle competizioni internazionali. Questa stata un’occasione unica per gli appassionati di due ruote di vedere da vicino un pilota leggendario e ascoltare racconti inediti del mondo delle corse, tra aneddoti e curiosità sulla sua carriera e il suo legame con Suzuki. Il talk show, che ha visto protagonista anche Livio Suppo, ci ha regalato uno spaccato autentico della vita nelle competizioni MotoGP e l’evoluzione del marchio Suzuki in questo campo.

Per celebrare la carriera di Capirossi, Suzuki ha dedicato al campione una versione speciale della sua sportiva GSX-8R, denominata Legend Edition Capirossi. Questa moto rappresenta l’apice dell’ingegneria e del design sportivo di Suzuki, esposta in tutta la sua potenza nello stand di Piazza Castello. Prodotta in soli cinque esemplari, la GSX-8R Legend Edition Capirossi è un omaggio a una carriera straordinaria.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki

Le GSX-8R Legend Edition: omaggi ai grandi del passato

Oltre alla versione dedicata a Capirossi, Suzuki ha creato altre tre edizioni della GSX-8R dedicate a piloti che hanno segnato la storia del motociclismo con Suzuki: Marco Lucchinelli, Franco Uncini e Kevin Schwantz. Questi campioni, che hanno portato Suzuki al vertice delle competizioni mondiali negli anni ‘80 e ‘90, sono stati omaggiati con livree celebrative e uniche, realizzate in edizione limitata.

La GSX-8R è una moto sportiva di nuova generazione, nata per riprendere la tradizione della serie GSX-R, ma reinterpretata con tecnologie moderne e design all’avanguardia. La sua potenza e maneggevolezza la rendono una scelta perfetta sia per la guida in città che per le strade di montagna, senza dimenticare l’emozione della pista. Il modello Legend Edition celebra l’eredità di Suzuki nel mondo delle corse, con un design che richiama i colori storici dei campioni e un’attenzione ai dettagli che la rende un vero pezzo da collezione.

Le versioni dedicate a Schwantz, Uncini e Lucchinelli saranno anch’esse prodotte in soli cinque esemplari ciascuna, e rappresentano un tributo alla loro carriera e alle emozioni che hanno regalato al pubblico in sella alle Suzuki RG Gamma 500 e RGV Gamma 500, moto che hanno scritto la storia delle competizioni a due ruote.

Futuro Suzuki: innovazione e performance

Suzuki non si limita a guardare al passato, ma punta con decisione al futuro, con una gamma di moto che rappresenta il meglio della tecnologia e della performance. La GSX-8R ne è un esempio perfetto: una moto sportiva progettata per il piacere di guida in ogni contesto, capace di offrire prestazioni dinamiche eccezionali sia in città che su strade più impegnative.

Il modello GSX-1000GX, presentato al Salone, rappresenta l’evoluzione del concetto di crossover: una moto che combina potenza e versatilità, grazie alle sue sospensioni a controllo elettronico (Suzuki Advanced Electronic Suspension – SAES) e a una dotazione tecnologica di alto livello. Con un cerchio anteriore da 17 pollici, la GSX-1000GX è perfetta per chi cerca emozioni forti senza rinunciare al comfort.

Non sono mancate, infine, le grandi protagoniste dell’avventura: la V-STROM 1050DE e la V-STROM 800SE, moto pensate per chi ama viaggiare e affrontare ogni tipo di terreno con sicurezza e affidabilità. Queste moto rappresentano il meglio della tecnologia Suzuki applicata ai grandi viaggi, con un focus su prestazioni, affidabilità e piacere di guida.

Un evento a misura di appassionato

Il Salone Auto Torino 2024 si è configurato come un evento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote. Suzuki, con la sua presenza massiccia e le numerose iniziative, ha ancora una volta dimostrato di essere un marchio capace di coniugare tradizione e innovazione, senza mai perdere di vista la passione per la guida.

Gli appassionati hanno avuto la possibilità di immergersi nel mondo Suzuki, tra modelli leggendari, versioni speciali e opportunità uniche di provare le emozioni di una guida all’avanguardia. E con la presenza di un campione come Loris Capirossi, il Salone è diventato anche un’occasione per celebrare i grandi del passato, senza dimenticare di guardare al futuro del motociclismo.

Suzuki continua a scrivere la sua storia, una storia fatta di velocità, tecnologia e soprattutto di passione per le due ruote.