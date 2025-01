Le moto Suzuki al comando del Giro d’Italia 2025

Durante l’attesissima conferenza stampa inaugurale al MotorBikeExpo di Verona, RCS Sports & Events ha finalmente svelato la sua scelta per i veicoli ufficiali protagonisti del Giro d’Italia 2025: le moto Suzuki. Questa collaborazione, celebrata con grande entusiasmo, segna un importante traguardo per entrambe le parti, con Suzuki pronta a supportare non solo il Giro d’Italia, ma un vasto spettro di eventi del circuito “Corsa Rosa”.

Suzuki: il cuore pulsante delle corse

La decisione di affidare a Suzuki un ruolo chiave all’interno del Giro d’Italia e delle altre competizioni ciclistiche come Strade Bianche, Milano-Sanremo e Giro d’Italia Women, rappresenta una fusione perfetta tra innovazione tecnologica e passione sportiva. Suzuki, già celebrata per la sua affidabilità e prestazioni superiori, si prepara a portare la sua esperienza motociclistica nelle strade sfidanti e spettacolari che caratterizzano queste gare.

V-Strom 800DE: la moto che seguirà le corse

La protagonista della collaborazione sarà Suzuki V-Strom 800DE, appositamente allestita con una livrea rosa in onore della famosa maglia del Giro d’Italia. Svelata al pubblico accanto alla Coppa del Giro e al monumento del ciclismo femminile, V-Strom 800DE non è solo un simbolo, ma un concentrato di tecnologia. Dotata di un motore bicilindrico parallelo da 776 cc, la moto eroga 84 cavalli e 78 Nm di coppia, offrendo così prestazioni ineguagliabili su ogni tipo di percorso.

Sinergia perfetta

La scelta di Suzuki come moto ufficiale punta a una sinergia tra le due ruote motorizzate e quelle ciclistiche. V-Strom 800DE, con il suo design robusto e versatile, è perfettamente attrezzata per affrontare le sfide logistiche di ciascuna tappa, dalle pianure ventose alle salite più ardue. Dotata di sospensioni a lunga escursione e una protezione aerodinamica ottimale, è progettata per garantire comfort e maneggevolezza, qualità fondamentali per eventi di lunga durata come il Giro d’Italia.

Una flotta in rosa… imponente

Con una flotta di ben 46 moto, Suzuki non si limita a fornire un singolo modello di punta. Ogni unità della flotta è stata selezionata per garantire la massima affidabilità e la capacità di supportare l’organizzazione e i media in condizioni diverse. Il serbatoio da 20 litri della V-Strom assicura che le moto possano operare per lunghi tratti senza bisogno di frequenti soste per il rifornimento, un aspetto critico nelle lunghe giornate di gara.

Parola al Direttore Divisone Moto Suzuki

Durante la conferenza, Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine di Suzuki, ha espresso l’entusiasmo dell’azienda per questa nuova avventura: “Suzuki è orgogliosa di essere stata scelta da RCS Sports & Events per seguire tutte le manifestazioni storiche del circuito Corsa Rosa. La livrea rosa della V-Strom 800DE esposta qui a Verona simboleggia proprio questo nuovo legame.”

Fonte: Redazione Virgilio Motori

Unione ricca di significato per un futuro promettente

La livrea rosa della Suzuki V-Strom simboleggia un legame non solo fisico, ma anche emozionale tra la celebre gara ciclistica e il suo partner motoristico. Questo colore iconico, storicamente associato al leader del Giro, aggiunge un ulteriore strato di significato al coinvolgimento di Suzuki, sottolineando l’integrazione tra due mondi di appassionati delle due ruote. Con Suzuki a bordo, gli appassionati di ciclismo possono aspettarsi un Giro d’Italia ancora più dinamico ed emozionante. La presenza delle moto Suzuki lungo i percorsi offrirà non solo supporto logistico ma anche un tocco di innovazione e stile. Con la strada aperta verso il 2025, l’unione tra il brand giapponese e RCS Sports & Events promette di ridefinire il modo in cui viviamo il ciclismo su strada, introducendo elementi di alta tecnologia e design in un contesto tradizionalmente legato alla tenacia e alla resistenza.