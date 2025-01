Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: iStock Il mercato delle moto ha concluso il 2024 in maniera positiva

Il 2024 è stato più che positivo per il mercato delle moto in Italia, anno chiuso in positivo e con numerose immatricolazioni rispetto al passato. Dodici mesi che hanno sorriso al settore, sia nel segmento moto sia in quello scooter con dicembre chiuso bene. Ma attenzione anche alle vendite delle due ruote elettriche, con un passo avanti importante che fa ben sperare per il futuro.

Il mercato 2024 delle moto

Un 2024 positivo per il mercato di moto e scooter, soprattutto grazie allo slancio dato dalle vendite di dicembre. I dati del Mit, elaborati da Unrae per Ancma, fotografano un buon anno per il settore delle due ruote che ha registrato una crescita importante che dà nuovamente vitalità e una nuova linfa al mercato.

Rispetto al 2023, infatti, si è registrato un +10,52% per un totale di 373.313 unità immatricolate, miglior risultato dal 2010. Le moto, nello specifico, crescono del 14,48% per un totale di 166.454 unità, mentre gli scooter registrano un incremento del 7,54% pari a 186.639 veicoli immatricolati, con i ciclomotori che raddrizzano un mercato che ancora a novembre perdeva 4 punti percentuali chiudendo a +7,45% e 20.220 unità. Bene anche l’elettrico, seppur solo a dicembre. Infatti le due ruote alla spina hanno segnato un +21,78%, ma su base annua c’è un calo del 16,08%.

Guardando al solo mese di dicembre, che come detto ha trainato al risultato positivo dell’anno per il mercato delle moto, si registra una crescita del 200,68%, con ben 29.587 veicoli immatricolati. Le moto, in particolare, segnano un incremento del 283,13% su dicembre 2023 con 16.762 veicoli immatricolati, mentre la crescita per gli scooter è stata del 113,54%, pari a 9.823 mezzi targati.

La classifica dei più venduti

Ma quali sono i modelli che hanno registrato il maggior numero di vendite? Grazie ai dati elaborati da Unrae per Ancma, basati sui numeri resi noti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stato possibile redigere la classifica delle moto e degli scooter più venduti da gennaio a dicembre 2024.

Le moto più vendute

Stilando una top 10, il decimo modello moto più venduto nel 2024 è stato Valico 525DSX di Voge, enduro che ha registrato 2.319 immatricolazioni mettendosi dietro a X-Cape di Moto Morini di un soffio. Il modello della Casa italiana, infatti, occupa il nono posto della classifica con 2.324 vendite.

Prima di accedere alla top 5 ci sono Yamaha MT-07 con 2.432 modelli venduti, seguito al settimo posto da Ducati Multistrada V4 (2.361) e Yamaha Ténéré 700 (2.350).

La più venduta è però l’enduro Benelli TRK 702 (7.344), con ampio margine su R1300 Gs di Bmw che occupa il secondo posto (4.701) e Africa Twin di Honda (3.629). Ai piedi del podio Yamaha Tracer 9 (3.111) e Honda XL 750 Transalp (2.796).

Gli scooter nella top 10 del mercato

Tra gli scooter, invece, la classifica vede un dominio di Honda che nella top 10 piazza ben 5 modelli.

Partendo dal 10° posto della classifica troviamo ADV 350 con 5.449 immatricolazioni tra gennaio e dicembre 2024, appena dietro a X-ADV 750 con 5.552 modelli venduti. Piaggio, con Liberty 125 ABS (8.570) e Beverly 300 ABS (5.900) precedono Yamaha XMAX 300 (7° con 5.649 modelli immatricolati) e People S 125 di Kymco (8°, 5.573).

Tre modelli SH conquistano invece tutti. Honda SH 350, con 8.762 modelli venduti, occupa il quarto posto dietro all’Agility 125 R16 di Kymco (9.904). Ma è SH 125 con 15.027 modelli a essere il più venduto del 2024, davanti a SH 150 con 11.980 immatricolazioni nell’anno.