Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki Suzuki si conferma auto del Festival di Sanremo

Il 75° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio, vedrà ancora una volta la partecipazione di Suzuki come auto ufficiale, confermando una partnership di successo che si rinnova per il dodicesimo anno consecutivo. L’edizione 2025 del Festival vedrà Suzuki protagonista non solo come partner logistico ma anche come elemento attivo nell’animazione e nel coinvolgimento del pubblico, rafforzando il legame tra il marchio e l’energia vibrante della musica.

Non solo auto, ma anche il mitico Suzuki Stage

Dicevamo, la presenza di Suzuki a Sanremo non sarà legata soltanto alla fornitura di vettura, ma avrà come fulcro il Suzuki Stage, un palcoscenico esterno situato in Piazza Colombo, nel cuore della cittadina ligure. Questo spazio, simbolo di un Festival “diffuso“, ospiterà le esibizioni di cinque artisti molto amati dal pubblico: Raf, che aprirà le danze martedì 11, seguito da Big Mama mercoledì 12, Ermal Meta giovedì 13, Benji e Fede venerdì 14 e Tedua che chiuderà le esibizioni del Suzuki Stage sabato 15.

Il Suzuki Stage non sarà solo un luogo di spettacolo ma anche un punto di incontro e di aggregazione, una vera e propria estensione del Teatro Ariston che porterà l’atmosfera del festival nelle strade di Sanremo e nelle case di tutti gli italiani. L’apertura del Suzuki Stage è prevista per sabato 8 febbraio alle ore 18:00, con uno spettacolo speciale offerto dai giovani artisti di Area Sanremo e preceduto da un’esibizione degli Urban Theory. A condurre le serate del Suzuki Stage saranno Jody Cecchetto e Mattia Stanga, che accompagneranno il pubblico per tutta la settimana del Festival.

Le vetture della rassegna

Ovviamente è doveroso parlare anche del core business dell’azienda nipponico: le auto. Il modello ufficiale del Festival è la Suzuki S-Cross Hybrid Allgrip, che avrà un ruolo di primo piano nella comunicazione e nella promozione dell’evento. La S-Cross sarà protagonista delle pillole di avvicinamento al Festival condotte da Carlo Conti, che andranno in onda sui canali Rai nella settimana precedente alla manifestazione.

Inoltre, la S-Cross sarà una speciale “co-conduttrice” nelle clip di Anteprima Festival e PrimaFestival, le strisce quotidiane che precederanno ogni sera la diretta dal Teatro Ariston su Rai. Insieme a Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio, la S-Cross accompagnerà il pubblico attraverso interviste ai cantanti, anticipazioni delle serate e riepiloghi dei momenti salienti delle giornate precedenti, creando un filo diretto tra la città, il palco e la televisione.

Dentro al legame fra Suzuki e il Festival di Sanremo

La scelta di Suzuki come auto ufficiale del Festival di Sanremo per il dodicesimo anno consecutivo sottolinea la forte affinità tra il brand e la cultura italiana. Suzuki, infatti, è un’azienda che ha sempre valorizzato la passione, il divertimento e la vicinanza alla gente, soprattutto in contesti all’aria aperta. La partnership con il Festival di Sanremo rappresenta per il marchio giapponese un’opportunità unica per esprimere i suoi valori e per rafforzare il legame con il pubblico tricolore. La partecipazione al kermesse della musica italiana è un’occasione per promuovere molti aspetti che caratterizzano tutti i veicoli Suzuki, dalle automobili ai motocicli e ai motori fuoribordo.