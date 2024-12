In Giappone è stata svelata l'edizione finale della Suzuki Swift Sport: il modello sarà in produzione nel 2025 e anticiperà l'uscita di scena di questa variante

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki La Final Edition sarà esclusiva per il Giappone

La Suzuki Swift è una vera e propria icona del mercato delle quattro ruote su scala globale. La city car della Casa nipponica ha uno stile unico e, da sempre, riesce a conquistare il pubblico più giovane, grazie anche a versioni dal carattere sportivo come l’apprezzata Suzuki Swift Sport. Questa versione della segmento B, da anni riferimento per molti appassionati, si prepara a dire addio al mercato con una versione speciale in tiratura limitata che sarà disponibile solo per alcuni mesi del prossimo anno, con un prezzo molto accessibile.

Questa versione si chiama Final Edition ZC33S (dove la sigla ZC33S indica l’attuale generazione del modello) e sarà venduta solo in Giappone (salvo ulteriori annunci da parte di Suzuki). La nuova edizione limitata del modello utilizzerà benzina, senza elettrificazione. Questa variante non è più disponibile in Europa, dove la Swift Sport include un motore Mild Hybrid meno potente (127 CV) ed ha peso superiore rispetto agli appena 970 chilogrammi della Sport nipponica, perdendo un bel po’ del suo fascino.

La Final Edition

La nuova edizione limitata della city car sportiva di Suzuki è dotata di un motore 1.4 turbo benzina (senza elettrificazione) che può garantire una potenza massima di 138 CV oltre a una coppia motrice di 230 Nm. Il motore è abbinato al cambio manuale ma è possibile anche richiedere il cambio automatico a sei rapporti. La vettura è dotata di cerchi in lega da 17 pollici, con pinze dei freni in rosso e può contare su un abitacolo esclusivo, con varie personalizzati, come inserti in alluminio, selleria specifica e altro ancora. Ci sono cinque diverse livree (di cui quattro hanno il tetto nero a contrasto) e, nella parte posteriore, c’è un doppio terminale di scarico che esalta il carattere sportivo della vettura.

Prezzo e disponibilità

La Nuova Suzuki Swift Sport Final Edition ZC33S sarà in produzione tra marzo e novembre del prossimo anno. Non è noto il numero di unità che Suzuki prevede di produrre. Il listino, invece, è già uficiale. Il modello sarà disponibile con prezzi che partiranno da 2,32 milioni di yen (circa 14,500 euro) per la versione con cambio manuale e da 2,4 milioni di yen (circa 14.900 euro) per la versione con cambio automatico.

Entrambe le varianti potranno essere personalizzate, in modo anche molto significativo, grazie a una gamma di accessori particolarmente ricca. Se vivete in Giappone e siete interessati alla nuova Final Edition, potete già accedere al sito dell’azienda dove è disponibile, da poche ore, il configuratore online del modello, con tutte le opzioni disponibili, gli accessori e i relativi prezzi. I clienti, quindi, possono già richiedere un preventivo, andando a creare la propria Swift Sport.

Al momento, non è chiaro quale sarà il futuro della Swift Sport. Il modello potrebbe non dovrebbe ricevere una nuova generazione nel breve periodo. Per piccole sportive senza elettrificazione, come la Final Edition, in particolare, in Europa non ci sarà più spazio a causa delle nuove limitazioni sulle emissioni. Già le normative attuali hanno costretto Suzuki a modificare il comparto tecnico della Swift europea, aumentando anche il prezzo (oggi si parte da oltre 25.000 euro).