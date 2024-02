Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki Un dettaglio della Suzuki GSX-S1000GX, la crossover sportiva di Hamamatsu

Da Eicma 2023 al Motor Bike Expo di Verona, Suzuki continua a sorprendere tutti gli appassionati delle sue due ruote con nuove versioni speciali della crossover GSX-S1000GX. Già protagonista del Salone del ciclo e motociclo nella città meneghina, la Casa di Hamamatsu ha lavorato tanto per arrivare preparata all’evento che ha aperto il 2024 nel modo dei motori, con l’arrivo a Verona di due nuove declinazioni per la moto pensata per i lunghi viaggi.

Dal Giappone, infatti, arrivano la GSX-S1000GX Touring e la GSX-S1000GX Sport, due nuove versioni che arricchiscono la crossover spostando l’accento sull’attitudine sportiva o su quella turistica.

GSX-S1000GX, un nuovo modo di vedere il viaggio

Due modelli che puntano a migliorare la “base” di GSX-S1000GX, due versioni ricche di accessori originali che enfatizzano la polivalenza della nuova crossover di Hamamatsu e che si aggiungono alla straordinaria dotazione tecnologica, ciclistica ed elettronica. Insomma, come gli artisti fanno con lo scalpello sulle statue, Suzuki ha dato quel tocco in più a GSX-S1000GX, esaltandone ancora di più l’anima di “Supreme Sport Crossover”.

Così con GSX-S1000GX Touring si ha tutto quello che serve per un comfort maggiore nei lunghi viaggi. Dalle borse laterali in tinta, con capacità interna 26 litri, alla sella premium con doppio strato di poliuretano, 14% in meno di calore trasmesso e finiture premium, la crossover si completa sempre più. L’ulteriore chicca sono le manopole riscaldabili e il cavalletto centrale, per un comfort totale.

La GSX-S1000GX Sport, che è rivolta a chi desidera più versatilità e grinta, prevede un allestimento dedicato che, oltre a quello presente nella versione Touring, aggiunge un parabrezza basso fumé e il terminale di scarico Akrapovič in titanio con fondello in carbonio.

Il tutto, a partire da febbraio 2024, al prezzo di listino di 19.000 euro. Due nuove versioni che puntano a dimostrare quanto Suzuki sia proiettata al futuro, mettendo a disposizione sempre più modelli perfetti sia per divertirsi in sella con l’animo sportivo sia rilassarsi alla guida per un viaggio più soft e turistico.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki

La sportiva per eccellenza che si arricchisce

E la base di partenza, va detto, non è una qualunque. La GSX-S1000GX, infatti, può essere definita in tutto e per tutto la crossover sportiva per eccellenza per la Casa di Hamamatsu, la prima di Suzuki con ruota anteriore da 17 pollici. Capace di posizionarsi tra le Sport Tourer come la GSX-S1000GT e le Sport Adventure Tourer come la V-Strom 1050, racchiude la versatilità che contraddistingue una moto pensata per i viaggi ma sa anche regalare esaltanti prestazioni dinamiche e praticità di utilizzo grazie alla posizione di guida comoda e alla sella a 845 mm da terra.

Il motore è un quattro cilindri in linea da 152 CV a 11.000 giri/min e 106 Nm di coppia massima a 9.250 giri/min, abbinato ad una frizione servoassistita con anti saltellamento SCAS. La ciclistica, poi, si basa su un telaio a doppia trave in alluminio, materiale nel quale è realizzato anche il forcellone.

Nella dotazione, oltre alla completa suite elettronica Suzuki Intelligent Ride System e alla connettività per iOS o Android attraverso l’app Suzuki MySpin, spiccano le Suzuki Advanced Electronic Suspensions (SAES, le prime sospensioni elettroniche mai impiegate su una Suzuki di serie) che garantiscono alle ruote ben 150 mm di escursione.