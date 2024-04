Nato a Genova nel 1985, laureato in architettura ma con una formazione multidisciplinare. Da anni collabora con riviste specializzate trattando temi legati alla mobilità sostenibile e al mondo bici, occupandosi in particolare del segmento e-bike e di tutte le novità che lo riguardano

Una bicicletta elettrica leggera consuma meno e si può maneggiare con più facilità

Le biciclette elettriche hanno rivoluzionato il concetto di mobilità, offrendo una soluzione ecologica, pratica e conveniente per spostarsi in ambienti urbani e non solo. Tra le numerose varianti disponibili, quelle leggere stanno guadagnando sempre più popolarità grazie ai loro numerosi vantaggi.

Con “leggere” si intendono i modelli utilizzabili anche con la batteria scarica, un dettaglio non trascurabile per chi ha sperimentato l’esaurimento della batteria durante un viaggio.

Il peso di una e-bike è un fattore ancora troppo sottovalutato poiché spesso si ritiene che, essendoci il motore, i chilogrammi di troppo non siano un problema. Ciò non è assolutamente vero, è sempre meglio che la bicicletta sia leggera e per una serie di motivi che tra poco vedremo.

In alcuni casi sarebbe paradossalmente meglio guidare delle e-bike molto pesanti (sopra i 35 kg), un trend ancora troppo acerbo per parlarne ma che nasconde interessanti aspetti; un giorno lo approfondiremo meglio.

Le implicazioni del peso

Parlando di e-bike tradizionali, il peso svolge un ruolo cruciale in questa categoria di veicoli, specialmente in ambito urbano. Questo perché i benefici per l’utente sono numerosi, ma vi sono anche implicazioni sociali e urbanistiche significative. Chi guida una bici elettrica sa quanto sia complicato trovare un luogo sicuro dove parcheggiarla, specialmente di notte.

Questo può disincentivare l’acquisto, ostacolando il raggiungimento di una massa critica necessaria per influenzare in modo significativo la mobilità cittadina e ridurre l’uso dell’auto, oppure costringere i ciclisti a portare la bici in casa. Tuttavia, il peso di un’e-bike, generalmente superiore ai 20 kg, può rendere questa operazione impegnativa e non sostenibile, soprattutto per chi vive in un appartamento senza ascensore.

I modelli più leggeri, con un peso ideale sotto i 15 kg, offrono una soluzione pratica a questo problema, facilitando il trasporto anche su scale. Ma non è solo una questione di sicurezza: trattandosi di un veicolo ibrido elettrico-muscolare (l’unico attualmente esistente al mondo), è proprio questo aspetto che dal punto di vista tecnico-produttivo bisognerebbe valorizzare nella bici elettrica.

Infatti solo se la bici è abbastanza leggera il ciclista può sopperire con le sue gambe alla spinta del motore, rendendo così il veicolo davvero completo.

Cambio e componenti

Attenzione però: molte bici elettriche leggere riescono a mantenere pesi bassi grazie all’uso della cinghia in carbonio ma soprattutto all’assenza del cambio. Ciò può essere un problema per alcune persone ed è sempre bene informarsi preventivamente, soprattutto se si pensa a un acquisto on-line (esistono comunque anche light e-bike dotate di cambio, seppur più rare e costose).

In generale fate attenzione ai componenti della bici leggera su cui avete messo gli occhi, potrebbero esserci alcuni componenti leggermente diversi dai classici modelli.

I vantaggi

Vediamo adesso più nel dettaglio quali sono i vantaggi delle e-bike leggere:

Maneggevolezza e agilità

Una bicicletta leggera offre una maneggevolezza superiore che può fare la differenza in alcuni casi. In contesti urbani o su percorsi tecnici, la facilità di controllo e manovra di una bici leggera è un vantaggio significativo, specialmente in situazioni che richiedono rapidi cambi di direzione o evitamento di ostacoli.

Guidare una bici leggera può inoltre ridurre l’affaticamento, specialmente su lunghe distanze. Questo rende l’esperienza di guida più piacevole e meno faticosa, incentivando l’uso della bicicletta per spostamenti quotidiani o per il tempo libero.

Miglioramento delle prestazioni

Nel ciclismo, ogni grammo conta. Una bicicletta più leggera traduce l’energia in movimento più efficientemente, migliorando le prestazioni, soprattutto in salita. Questo significa minor sforzo per lo stesso risultato, rendendo la bici ideale per ciclisti di tutti i livelli, dagli amatori ai professionisti.

Un migliore rapporto potenza-peso si traduce in accelerazioni più rapide e capacità di affrontare pendenze impegnative con meno fatica. Perfetta dunque per non vuole arrivare in ufficio sudato.

Durata della batteria

La riduzione del peso della bicicletta ha un impatto diretto sull’autonomia della batteria. Infatti, le e-bike leggere richiedono meno energia per muoversi, e cioè che la batteria può durare più a lungo, aumentando la distanza che può essere percorsa con una singola carica.

Questo si traduce in minori preoccupazioni riguardo la necessità di ricaricare frequentemente la bici e maggiore libertà di muoversi senza il timore di rimanere a corto di energia.

Facilità di trasporto

Per coloro che devono frequentemente sollevare o trasportare la loro bicicletta, per esempio su scale o mezzi pubblici, il peso diventa un fattore cruciale. Le biciclette elettriche leggere, essendo più facili da sollevare e maneggiare, riducono lo sforzo fisico richiesto, rendendo il trasporto meno oneroso e più pratico.

Questo è particolarmente vantaggioso per chi vive in appartamenti o lavora in uffici dove lo spazio per il parcheggio bici è al di sopra del livello stradale.

Benefici ambientali

In un contesto di crescente consapevolezza ambientale, una bici elettrica leggera contribuisce a un impatto ambientale ridotto. La minor quantità di materiali usati nella sua costruzione e la maggiore efficienza energetica si traducono in un minor impatto ecologico.

Adattabilità e personalizzazione

Le bici leggere offrono maggiore flessibilità in termini di personalizzazione. È più facile aggiungere componenti su una bici leggera senza compromettere significativamente le prestazioni a causa del peso eccessivo. Ciò consente ai ciclisti di adattare la bici alle proprie esigenze specifiche.

Salute e fitness

Guidare una bicicletta leggera può avere benefici significativi per la salute e il fitness. La minor fatica necessaria per spostarsi incoraggia a pedalare più spesso e per distanze maggiori, contribuendo a un miglioramento della forma fisica generale. Lo dimostrano diversi esempi di persone obese che sono riuscite a dimagrire grazie all’e-bike, ma anche che alcuni medici (oltreoceano) ormai prescrivono l’uso delle bici elettriche ad alcuni pazienti.

Durata e manutenzione

Un altro aspetto importante da considerare è l’impatto della leggerezza sulla durata e sulla manutenzione della bicicletta. Componenti meno sollecitati dal peso tendono a usurarsi meno rapidamente, il che si traduce in minori esigenze di manutenzione e in una vita utile più lunga della bicicletta.

Le biciclette elettriche leggere offrono quindi una serie di vantaggi che vanno ben oltre il semplice risparmio di energia. Dalla maneggevolezza migliorata alla facilità di trasporto, dall’aumento dell’autonomia della batteria alla riduzione dei costi di manutenzione, questi modelli rappresentano una soluzione ottimale per chi li guida e per l’ambiente, in tutti i sensi che si possono immaginare.