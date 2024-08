Lemmo APV, l’e-bike che puoi modificare in base alla tua vita

La nuova e-bike di Lemmo è un concentrato di versatilità che stupisce per i dettagli tecnici ed estetici, progettata per evolvere insieme alla tua vita

Fonte: lemmofuture.com La nuova e-bike di Lemmo è progettaa per adattarsi ad un incredibile varietà di situazioni

La Lemmo Future è una casa produttrice di bici elettriche che in passato ha riscosso molto successo grazie al modello Lemmo One. Si trattava di una e-bike innovativa che combinava in modo egregio alta tecnologia e design, ottenendo per questo numerosi riconoscimenti. Realizzata con un telaio ibrido di carbonio e alluminio, offriva un equilibrio ideale tra resistenza e leggerezza. Il suo SmartPac da 531 Wh, di forma irregolare e montato vicino alla serie sterzo, forniva energia per lunghe distanze, garantendo un’ottima esperienza di guida a fronte di soli 3,12 kg di peso (rimovibili).

Un’altra caratteristica distintiva era l’integrazione con la rete Apple Findmy, che permetteva di localizzare la bici in qualsiasi momento. Il display LCD sul tubo superiore offriva un’interfaccia intuitiva per monitorare e controllare la bicicletta. La batteria SmartPac fungeva anche da hub per la connettività, rendendo la Lemmo One una delle e-bike più avanzate sul mercato, ideale per chi cercava efficienza, prestazioni e sicurezza in un unico pacchetto.

Lemmo APV, una e-bike per tutte le situazioni

Oggi l’azienda ha lanciato la Lemmo All Purpose Vehicle (APV), una nuova e-bike progettata per rivoluzionare la mobilità urbana ma il trasporto merci. Come per il modello Lemmo One, anche il nuovo APV monta un telaio ibrido in carbonio-alluminio, una combinazione che offre un equilibrio ottimale tra resistenza e peso, garantendo prestazioni eccezionali. Il Lemmo APV è in grado di sostenere un carico massimo di 200 kg, rendendolo ideale per il pendolarismo e il trasporto di merci e persone.

Caratteristiche tecniche

Il cuore della Lemmo APV è di nuovo lo SmartPac brevettato, che integra la tecnologia E Plus di Lemmo Future Labs. Questa unità, con una capacità di 960 Wh, gestisce istruzioni chiave come il controllo del motore, connettività LTE/GPS/Bluetooth e le funzioni di ricarica. Il mozzo posteriore fornisce 60 Nm di coppia, migliorato da un sensore di coppia per un controllo preciso. La bici è dotata di una forcella ammortizzata da 60 mm e una sospensione posteriore anche lei da 60 mm, progettata per offrire una guida confortevole anche su terreni accidentati. Dettaglio molto interessante in piccolo pignone sotto la guarnitura che solleva la catena, evitando che questa penzoli nel vuoto.

Autonomia ancora più estesa

Come di intuisce dal nome, la Lemmo APV è progettata per tutti i terreni, con pneumatici all-road da 26 pollici all’anteriore e 20 pollici al posteriore. La trasmissione offre la scelta tra una cassetta a 9 velocità o una trasmissione a cinghia. Questa versatilità permette al pilota di adattare la bici alle diverse condizioni di guida. La batteria SmartPac, posizionata davanti al movimento centrale, pesa circa 5 kg e offre un’autonomia estesa, quasi raddoppiata rispetto alla Lemmo One, che già era molta.

Sicurezza e Connettività

Il display integrato nel tubo sterzo della Lemmo APV offre connettività Bluetooth, uno schermo LCD per il controllo della navigazione e un segnale acustico da 100 dB per una maggiore sicurezza. Inoltre, la funzione Apple Findmy fornisce un ulteriore livello di protezione, permettendo al proprietario di geolocalizzare la bici anche quando la batteria non è presente. La bici include anche parafanghi e un sistema di illuminazione completo, rendendola adatta per qualsiasi condizione climatica.

La tecnologia E Plus

L’innovazione tecnologica alla base di questo veicolo include il sistema E Plus, che rappresenta un passo avanti significativo nel mondo delle e-bike anche se, per la verità, già presente nella Lemmo One. Questo sistema non solo migliora l’efficienza della batteria, ma integra anche tecnologie avanzate di connettività che rendono l’uso della bici intuitivo e interattivo. L’integrazione con la rete Apple Findmy è un esempio di come Lemmo stia cercando di aumentare la sicurezza e la tranquillità dei suoi utenti.

Un design firmato

La progettazione della Lemmo APV ha visto la collaborazione con il famoso designer Christian Zanzotti, noto per il suo lavoro con biciclette come la famosa urban bike Coren. Questa partnership ha portato a un design che non è solo funzionale, ma anche esteticamente accattivante e capace di incontrare il gusto della maggior parte degli utenti. La combinazione di elementi di design con la funzionalità pratica rende la Lemmo APV non solo una bici da carico, ma anche un esempio di innovazione estetica nel settore delle e-bike.

Impatto Ambientale e Sostenibilità

Un altro aspetto importante della Lemmo APV è il suo impatto ambientale. Utilizzando materiali come il carbonio e l’alluminio, Lemmo ha creato una bicicletta che non solo è resistente e leggera, ma anche sostenibile. La possibilità di trasportare fino a 200 kg di carico significa che può sostituire veicoli a motore per molte attività di trasporto, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento urbano. Questa attenzione alla sostenibilità è parte integrante della missione di Lemmo Future Labs, che mira a innovare nel rispetto dell’ambiente.