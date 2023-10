Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nel corso della sua carriera, la Fiat Punto ha superato le 9 milioni di unità vendute

La Fiat Punto compie 30 anni. Una delle icone del marchio Fiat e della produzione auto italiana degli ultimi decenni celebra un importante compleanno. Si tratta di una vettura che, con tutte e tre le generazioni, è riuscita a diventare un importante riferimento del mercato europeo, occupando uno spazio di grande rilievo nel segmento B per ben 25 anni, dal debutto avvenuto nel 1993 e fino all’uscita di scena definitiva del 2018.

Una storia iniziata nel 1993

La produzione della prima generazione di Fiat Punto iniziò nel 1993, avviando la carriera di quella che sarebbe diventata una delle più importanti city car di segmento B, in cui la Casa è appena rientrata con la Nuova Fiat 600, tra la fine degli anni 90 e i primi due decenni del nuovo millennio.

Per produrre la prima Punto, Fiat realizzo un nuovo stabilimento a Melfi. L’impianto lucano è oggi un riferimento della produzione di auto in Italia e rientra nelle strategie di elettrificazione di Stellantis per i prossimi anni. La vettura, successivamente, è stata assemblata anche a Mirafiori e Termini Imerese, oltre che in Polonia, a Tychy, ma la sua carriera è legata a doppio filo all’impianto di Melfi.

Dopo il debutto, la Fiat Punto conquistò il titolo di Auto dell’Anno 1995 e arrivò anche in una versione cabrio, subito apprezzata dagli appassionati. La prima serie della city car di Fiat conquistò il mercato europeo grazie a una gamma molto articolata.

Sul mercato, infatti, la segmento B arrivò con carrozzeria a 3 o 5 porte, 6 allestimenti, 6 motorizzazioni e 14 colori per la carrozzeria, caratterizzandosi come un’auto adatta a tutti, personalizzabile e dal prezzo accessibile. Questi elementi sono stati riproposti e arricchiti anche con le successive generazioni della vettura.

Un successo continuo negli anni

La seconda generazione della Fiat Punto, invece, è stata introdotta sul mercato nel 1999, con un lancio in concomitanza con il primo Centenario di Fiat. La vettura rinnovava il progetto originario, sia in termini di design che di innovazione.

Questa versione della segmento B di Fiat è stata anche la prima compatta a introdurre la tecnologia Common Rail e rinnovò la gamma con tanti elementi inediti, come il cambio elettronico Speedgear e il servosterzo elettrico Dualdrive con modalità City.

Nel 2005 ci fu poi il debutto della terza generazione, la Grande Punto, modello di dimensioni più grandi e in grado di rappresentare anche un’alternativa alle vetture di segmento C. Il progetto, realizzato da Italdesign-Giugiaro in collaborazione con il Centro Stile Fiat, si caratterizzava per una lunghezza di 4,03 metri.

La vettura è stata protagonista anche nel rally, vincendo diverse competizioni, sia in Italia che in Europa. Nel 2009 si registrò un’ulteriore evoluzione, con il debutto della Punto Evo, prima auto del suo segmento a essere dotata di un sistema infotainment all’avanguardia.

La carriera dell’iconica city car di Fiat è terminata l’11 agosto 2018 quando, dalle linee di assemblaggio di Melfi è uscito l’ultimo esemplare prodotto. Complessivamente, la Punto ha superato le nove milioni di unità vendute, a partire dal 1993, confermandosi come uno dei principali successi della storia di Fiat.

Oggi, almeno per il momento, non c’è in programma una “nuova Punto”. La celebrazione del 30° compleanno, però, è l’occasione giusta per ricordare il successo di una city car che, in futuro, potrebbe fare il suo ritorno in una veste rinnovata ma sempre accessibile.