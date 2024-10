Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Fiat da record in Europa sulle citycar

Fiat è una delle aziende italiane più importanti in assoluto. Negli anni ha assorbito al proprio interno anche altri marchi prestigiosi dell’industria del nostro Paese come ad esempio Ferrari e Maserati. Di recente, per fare fronte alla sfida di un futuro che sarà completamente elettrificato, l’azienda ha operato una fusione con il Gruppo PSA che ha dato vita a Stellantis, una holding che oggi annovera una quantità impressionante di marchi.

Naturalmente ad ogni marchio va il suo settore di riferimento. Per quanto riguarda Fiat ad esempio, il core business è sempre stato incentrato sulle city car. In particolare ci riferiamo a Panda e 500, che fanno registrare sempre dati di vendita molto elevati non solo nel nostro Paese, ma in generale in tutta Europa.

Le auto più richieste

Nei primi 9 mesi del 2024, non a caso, Fiat ha ricevuto la palma d’oro di Marchio più venduto nel segmento delle city car con la Panda e la 500e. Non è un coincidenza che proprio questi due modelli abbiano permesso al Brand torinese di tagliare questo traguardo. Entrambe le vetture in questione, infatti, sono da anni un baluardo di Fiat.

Fiat Panda nel 2024 ha superato le 100.000 unità vendute. In particolare, a settembre, ha raggiunto una quota di mercato del 24% con un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo di 1 anno fa. Questi dati poi diventano eccezionali se parliamo dell’Italia dove l’incremento registrato è stato del 60% su base mensile e del 56% su base annua.

Per quanto riguarda, invece, la Fiat 500e, questa si è confermata come la city car elettrica più venduta in Europa, dove ha toccato una quota di mercato pari al 63% nel mese di settembre e del 45% su base annua. In particolare questo modello ha agguantato la prima posizione: in Italia (quota di mercato 29%), in Francia (49%), in Germania (48%) e Regno Unito (80%).

Leader anche tra i quadricicli

Non è finita qui però perché Fiat di recente ha deciso di inserirsi anche nel mercato dei quadricicli elettrici con la sua Topolino, che ha già incontrato il gradimento del pubblico. Le prime consegne sono partite a luglio e ha già conquistato una quota del 47% in Italia e del 28% in generale, nel mercato dei quadricicli. Insomma l’azienda torinese sembra sempre più orientata verso una mobilità green e le sue city car sembrano riscuote un certo successo in giro per l’Europa.

Questi dati però stonano se rapportati alle notizie che arrivano ogni giorno in Italia per quanto riguarda la parte produttiva. A inizio mese, infatti, proprio la produzione della 500e è stata stoppata a Mirafiori dove le unità uscite dallo stabilimento sono state del 63% in meno rispetto a un anno fa. Ora resta grande attesa per i nuovi modelli Fiat, che dovrebbero uscire nei prossimi anni, e dare maggiore spinta anche a queste fabbriche che da tempo sono costrette a partire e fermarsi di continuo, mettendo a rischio la stabilità economica di migliaia di famiglie. Chissà che questi ottimi risultati conseguiti non possano spingere Stellantis nei prossimi mesi ad anticipare i tempi e ridare speranza ai suoi tanti operai.