Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Torino mette in mostra i 125 anni di Fiat con alcuni eventi

In occasione del 125° anniversario dalla sua fondazione, FIAT celebra la sua ricca storia con una grande mostra al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. L’esposizione, intitolata “125 VOLTE FIAT. La modernità attraverso l’immaginario FIAT“, si terrà dal 15 novembre 2024 al 4 maggio 2025 e offrirà un’immersione completa nell’evoluzione del marchio, mettendo in luce il suo impatto sulla società, l’arte e la cultura italiana. Il colosso torinese è stato un autentico protagonista della nostra storia nazionale, con veicoli che sono entrati nelle famiglie di tutti quanti. Macchine come la 600 e la 500 prima, per non parlare della Panda, hanno messo “letteralmente” le ruote ai piedi degli italiani.

Un percorso espositivo ricco e coinvolgente

La mostra ripercorre la storia di FIAT attraverso otto macrosezioni espositive, ognuna dedicata a un aspetto specifico dell’immaginario del marchio. Oltre alle nove vetture iconiche, tra cui la 508 Balilla, la 500 A Topolino, la Panda 30 e la 500e, i visitatori potranno ammirare una vasta selezione di opere d’arte, memorabilia, documenti d’archivio, materiali grafici, fotografici e audiovisivi.

L’esposizione esplora il legame tra FIAT e lo sviluppo culturale, industriale ed economico dell’Italia, evidenziando l’unicità del suo modello imprenditoriale e la sua influenza sulla modernità italiana. Completa l’esperienza un ciclo di cinque incontri e dibattiti realizzati in collaborazione con l’Università di Torino, che approfondiranno i temi affrontati dalla mostra.

Innovazione, efficienza e divertimento all’Heritage Hub

Parallelamente alla mostra al MAUTO, l’Heritage Hub ospiterà la rassegna “INSOLITE E SORPRENDENTI FIAT“. Questa esposizione, aperta al pubblico dal 15 novembre, si concentra sui veicoli meno noti della casa automobilistica torinese, mettendo in risalto la sua continua evoluzione e capacità di sorprendere.

Il percorso espositivo si articola attorno a tre temi cardine del marchio: innovazione, efficienza e divertimento. I visitatori potranno scoprire modelli che testimoniano la sperimentazione di soluzioni innovative e all’avanguardia, l’ottimizzazione di risorse, costi e spazio, e il lato ludico del brand, con modelli dal design accattivante e prestazioni sportive.

Tra i veicoli esposti all’Heritage Hub, ci sono:

modelli iconici: Fiat 520 degli anni ’20, concept car Fiat Scia del 1993, concept elettrico Fiat Vanzic del 1995;

Fiat 520 degli anni ’20, concept car Fiat Scia del 1993, concept elettrico Fiat Vanzic del 1995; modelli che rappresentano l’efficienza: Fiat 500 C Giardiniera Legno, 600 Multipla, Panda Militare Steyr Puch;

Fiat 500 C Giardiniera Legno, 600 Multipla, Panda Militare Steyr Puch; modelli che incarnano il divertimento: Uno Turbo Trofeo, Panda Jolly, 500 Barbie Edition, Fiat Qubo Spiaggina.

La rassegna offre una panoramica unica per apprezzare la versatilità e lo spirito pionieristico di FIAT attraverso i decenni. Il marchio torinese, infatti, ha dimostrato di saper spesso percorre i tempi con grande anticipo, anche sulla concorrenza.

Un anniversario da non perdere

La celebrazione dei 125 anni di FIAT si estende anche al Centro Storico FIAT, dove sarà possibile visitare un’esposizione di materiali inediti selezionati in collaborazione con l’ISMEL (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell’Impresa e dei Diritti Sociali).

Le iniziative per il 125° anniversario di FIAT, poi, proseguono con un’esperienza completa e coinvolgente per tutti gli appassionati di automobili e di storia italiana. La mostra al MAUTO, la rassegna all’Heritage Hub e l’esposizione al Centro Storico FIAT raccontano la storia di un marchio che ha contribuito a plasmare la modernità italiana, dalla sua nascita fino ai giorni nostri.