Cristiano Ronaldo si è regalato la Ferrari Daytona SP3

Le strade di Lisbona sono state invase da una nuova spettacolare Ferrari di Cristiano Ronaldo. E chi sarà mai il proprietario se non lui? Pizzicato su strada mentre raggiunge un hotel della città, l’ex stella di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha un conclamato debole per le belle auto.

Nel corso della carriera ha conseguito una ricca collezione e, giusto per non far sentire soli i suoi “giocattoli” in garage, ora aggiunge l’ennesimo bolide, ritratta in rete. Le creature di Maranello sono care, ma questa si colloca tra le prime posizioni.

Dodici cilindri e un cambio da F1

Il modello è una luccicante Daytona SP3, parte della serie Icona di Ferrari, insieme alla Monza SP1 e SP2, una delle sole 599 unità realizzate per il mercato globale. Dotata del motore più potente attualmente nella gamma di Maranello, la supercar nasconde sotto il cofano un dodici cilindri aspirato da 6.5 litri, in grado di erogare 829 CV e 696 Nm di coppia motrice massima.

È lo stesso “cuore pulsante” della 812 Competizione. In abbinamento, un cambio da F1 a doppia frizione a sette rapporti, che scarica la potenza sulle ruote posteriori. Da 0 a 100 km/h scatta in soli 2,85 secondi, mentre la velocità massima supera i 340 km/h. È giusto l’ultima aggiunta al parco macchine di CR7, che vanta anche una Purosangue.

La Ferrari Daytona SP3 costituisce l’unione perfetta tra l’eleganza senza tempo degli esemplari di Maranello e l’innovazione tecnologica del presente. Ispirata alle Sport Prototipo degli anni Sessanta e Settanta, come la 330 P4 e la 512 S, unisce a un design altamente distintivo delle performance da urlo.

La carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio, così da tenere sotto controllo il peso. Linee fluide e sinuose conferiscono un’impronta aggiuntiva a una delle produzioni di cui il marchio di Benedetto Vigna va maggiormente fiero. Degli interessanti spunti li fornisce pure la fiancata, slanciata e con una “gobba”, richiamante le Sport Prototipo di ieri. Al posteriore spiccano il diffusore pronunciato e un gruppo ottico a LED a sviluppo orizzontale.

Prezzo non per deboli di cuore

Minimalista e lussuoso, l’abitacolo conta sedili rivestiti in pelle e Alcantara. Un quadro strumenti digitale domina la plancia, insieme al touchscreen multimediale. Riflettono una cura maniacale nei dettagli anche le cuciture a vista e finiture in carbonio, esaltanti l’artigianalità Made in Italy.

Ciascuna delle 599 unità uscite dalla catena di montaggio è costata ai fortunati proprietari oltre 2 milioni di euro, 2,3 per la precisione. Un prezzo monstre che non ha impedito di registrare subito il sold-out: tra chi se l’è aggiudicata figura un altro fuoriclasse del calcio, Zlatan Ibrahimovic. Oggi dirigente del Milan, nemmeno lo svedese ha saputo resistere al suo fascino magnetico.

Cifre al di fuori della portata delle persone comuni, ma alla portata dell’attaccante di Madeira, attualmente in forza all’Al Nassr, club arabocon il quale ha firmato un contratto da 200 milioni di euro, fino al 30 giugno 2025. Con le sponsorizzazioni varie, CR7 ha diritto a un compenso di un miliardo di euro. Qualcosa di mai visto prima nel mondo dello sport. E quand’è così certi sogni si trasformano in realtà.