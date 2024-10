Charles Leclerc si regala la quarta Ferrari in un anno, ad altissime prestazioni: la SF90 XX Stradale del pilota monegasco si riconosce al volo per la livrea

Essere ricchi apre innumerevoli porte, e per chi ha una passione per le auto sportive, può trasformare un sogno in una collezione reale di bolidi esclusivi. Charles Leclerc ha saputo unire carriera e piacere personale come pochi al mondo. Con uno stipendio stellare e un amore dichiarato nei confronti delle Ferrari, il pilota di Formula 1 ha reso il 2024 un anno memorabile acquistando ben quattro meraviglie in un anno.

La cura certosina in ogni minimo particolare è il trait d’union, di un parco macchine capace di fare invidia alle superstar del calcio, da Zlatan Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo.

Potenza, design e tecnologia

L’ultimo gioiello aggiunto dall’alfiere di Frederic Vasseur consiste in una straordinaria Ferrari SF90XX Stradale, un modello esclusivo in grado di sintetizzare potenza, design e tecnologia all’avanguardia. La supercar da 1.016 CV è solo uno dei pezzi pregiati di una scuderia personale, attestante i sentimenti nutriti verso la Casa.

La supercar italiana monta un otto cilindri biturbo da 4.0 litri a cui si aggiungono tre moduli elettrici, che le permettono di raggiungere vette prestazionali sontuose: i 100 km/h li raggiunge in appena 2,3 secondi e sa spingersi a una velocità massima superiore ai 300 km/h. Insomma, un vero e proprio “missile stradale”, simbolo di strapotere tecnico. La consegna al fortunato proprietario è avvenuta proprio nel recente periodo, documentata, ça va sans dire, in un video, diventato subito virale, accolto dagli utenti con commenti entusiasti.

La scelta cromatica è, al solito, peculiare. Già il 27enne ci aveva mostrato in plurime occasioni quanto gli piaccia conferire un’impronta altamente personale. E nemmeno stavolta si è tirata indietro. La carrozzeria nero opaco con dettagli ricercati è una firma distintiva: il numero 16, numero di gara, troneggia sulla fiancata, mentre i colori bianco e rosso richiamano la bandiera del Principato di Monaco, di cui Charles è orgoglioso cittadino.

Avvistamento a Monaco

La nuova Ferrari di Charles Leclerc è stata immortalata presso un noto distributore di benzina Esso di Monaco, punto di ritrovo privilegiato per le supercar e i loro appassionatoi Un luogo iconico, dove spesso e volentieri passano modelli esclusivi appartenenti agli assi della F1 residenti a Montecarlo. Tra i frequentatori abituali, annovera pure Lando Norris, ennesimo talento emergente nella competizione regina del motorsport, proprietario di una Ferrari F40.

È chiaro: l’attaccamento di Leclerc a Ferrari va ben al di là delle semplice frasi di circostanza. L’acquisto da favola tiene compagnia alle auto precedentemente assicurate, a cominciare dalla 812 Competizione Aperta, un esemplare a tiratura limitata che offre una guida a cielo aperto e un look spettacolare. Inoltre, trovano spazio la Purosangue, un SUV high-performance che combina comodità e potenza, e la Daytona SP3, riportante alla mente le sportive degli anni Sessanta, impreziosita, però, da dotazioni avanzate.

Avviate in apertura degli anni Duemila, le “XX Series” di Maranello perseguono lo scopo di portare tecnologie da corsa al pubblico di fan e collezionisti. Nel caso specifico della SF90XX Stradale, il debutto risale al 2023 e il prezzo di listino parte da 770.000 euro (contro i 440.000 della variante standard).