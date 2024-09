Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Charles Leclerc mostra al mondo la sua Ferrari Daytona SP3

Charles Leclerc ormai è un pilota della Ferrari da diversi anni, precisamente dal 2019. In queste stagioni ha raccolto 7 vittorie, 39 podi e 26 pole position affermandosi come uno dei migliori piloti della sua generazione. Il giovane driver però purtroppo non ha ancora colto il bersaglio grosso, quel titolo iridato che dalle parti di Maranello, per quanto concerne i piloti, manca da quello vinto nel 2007 con Kimi Raikkonen.

Certo Leclerc in questi anni non ha avuto a disposizione propriamente un’auto sempre competitiva. Quest’anno però, anche se a fasi alterne, il monegasco sta riuscendo ad avere un buon rendimento, tanto che negli ultimi GP è riuscito a recuperare qualche punto su Max Verstappen, che resta però ancora lontanissimo in classifica.

La Ferrari di Leclerc

Come ogni pilota Ferrari, anche Leclerc ha avuto la possibilità di guidare diverse vetture stradali del Marchio. Tra tutte però c’è una in particolare che fa battere il cuore del monegasco, si tratta della Daytona SP3. Il driver di F1 ne ha ricevuta una one of a kind, una versione speciale ed unica nel suo genere. In particolare a fare la differenza ci pensa l’allestimento. La meccanica di questo bolide resta la stessa offerta ai clienti “normali” del Cavallino Rampante. Ciò che cambia, invece, è la livrea esterna e i dettagli interni della vettura.

Solo per un periodo di tempo limitato, Leclerc ha deciso di mettere in mostra la propria vettura nel Museo Enzo Ferrari di Modena. Nelle scorse ore anche la Casa di Maranello ha deciso di diffondere un video in cui lo stesso pilota monegasco mostra la propria vettura e le caratteristiche che la rendono unica. Naturalmente a metterci mano su questo modello ci ha pensato il reparto Tailor Made, che si occupa di cucire addosso ai clienti più esigenti la Ferrari perfetta.

Motore e dettagli da urlo

Quando si parla di Ferrari però non si può tralasciare il motore. Sotto il cofano, infatti, troviamo un V12 aspirato da 6,5 litri di cilindra, che riesce ad erogare ben 840 CV di potenza. Tutti questi numeri si traducono in un’accelerazione che va da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e in 7,4 secondi da 0 a 200 km/h. Per quanto riguarda la velocità massima, invece, si riescono a toccare i 340 km/h. Per quanto concerne i dettagli esclusivi di cui parlavamo poco sopra, questa Daytona SP3 si distingue per una striscia centrale che corre lungo tutta la vettura e ripercorre i colori della bandiera di Monaco (bianco e rosso).

Forse però il dettaglio in assoluto più interessante di questa vettura lo troviamo all’interno dove è presente una targhetta davvero particolare. Sopra, infatti, troviamo il numero 16 (usato da Leclerc in gara) accompagnato dal suo autografo. Un particolare unico ed esclusivo che rende il valore di questa Ferrari davvero inestimabile. Da listino questa vettura costa 2 milioni di euro, ma viste le personalizzazioni è facile pensare che in un’ipotetica asta super di gran lunga tale prezzo. Certo il monegasco dovrà fare attenzione con questo bolide per le strette strade della sua Monaco, visto che solo pochi giorni fa è stato immortalato in un tamponamento mentre era alla guida della sua Purosangue.