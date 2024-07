Fonte: Ufficio Stampa Ferrari / Getty Images Questa volta è un bolide da oltre 1.000 CV

Leclerc continua a fare shopping a Maranello. Il pilota si è appena assicurato una new entry per il suo garage e ancora una volta ha scelto una Ferrari. Da inizio 2024, infatti, Leclerc aveva già acquistato tre auto prodotte dalla Casa di Maranello e questa settimana ha arricchito la sua collezione con un quarto modello, uno dei più esclusivi della gamma Ferrari, le cui consegne sono iniziate da pochi mesi.

La quarta Ferrari di Leclerc

Per la sua quarta Ferrari, Charles Leclerc ha scelto la SF90XX Stradale. Si tratta di una vera e propria supercar, con una motorizzazione ibrida in grado di erogare una potenza massima di 1.030 CV (30 CV in più rispetto al modello “base”, la SF90 Stradale). L’ultima arrivata nel garage del pilota della scuderia di Maranello è in grado di raggiungere i 100 km/h, partendo da ferma, in appena 2,3 secondi, garantendo, quindi, prestazioni di livello assoluto. Sul tracciato di Fiorano, la SF90XX Stradale ha registrato un tempo record di 1 minuti, 17 secondi e 309 millesimi.

Si tratta del miglior risultato mai raggiunto da una Ferrari omologata per uso stradale sulla pista. La vettura si caratterizza per un’ala posteriore fissa in fibra di carbonio, materiale che viene utilizzato per diversi elementi della carrozzeria. Per acquistare la sua quarta Ferrari, Leclerc avrebbe speso 770.000 euro ovvero una porzione del suo stipendio annuale di 30 milioni di euro a cui bisogna sommare altri 5 milioni di bonus e tutti i ricavi derivanti dalle numerose sponsorizzazioni.

I modelli precedenti

Negli ultimi mesi, Leclerc ha deciso di rinnovare il suo garage con diversi modelli di Ferrari. Come anticipato in precedenza, infatti, da inizio 2024 a oggi, il pilota ha acquistato ben quattro modelli da Maranello. Oltre alla SF90XX Stradale, infatti, Leclerc ha scelto di puntare anche sulla Ferrari 812 Competizione Aperta, una supercar con uno stile unico e un V12 che rappresenta al meglio l’essenza del marchio Ferrari. Non può mancare, naturalmente, un esemplare di Ferrari Purosangue, il primo SUV della Casa di Maranello che, dopo tante polemiche tra gli appassionati, è riuscito, rapidamente, a convincere il mercato, proponendo le caratteristiche tipiche di una Ferrari anche in una veste inedita per la Casa italiana.

Nel garage di Leclerc c’è spazio anche per una Daytona SP3, un’altra limited edition prodotta da Ferrari che il pilota ha scelto con una particolare colorazione nero opaco arricchita da strisce bianche e rosse per ricordare il Principato di Monaco. La prima parte del 2024, quindi, è stata ricca di novità per Leclerc che ha rinnovato il suo legame con Ferrari, scegliendo le produzioni di Maranello per arricchire la sua collezione di supercar. Considerando che il 2024 ha ancora diversi mesi in calendario, non possiamo escludere che il pilota opti per una quinta Ferrari da aggiungere alla sua collezione esclusiva. Nel lungo periodo, Leclerc potrebbe diventare un vero e proprio collezionista di modelli della Casa di Maranello, magari aggiungendo qualche Ferrari “storica” agli esemplari recenti appena acquistati.