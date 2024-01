Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Evosound Custom La customizzazione ad hoc per la Lamborghini Urus di Leao

Seguiamo spesso calciatori e VIP dagli stipendi oltre l’immaginabile per curiosare nei loro garage e scoprire quali strabilianti vetture collezionano e guidano. Spesso sono i calciatori a finire nel nostro mirino: non è certo un segreto che le cifre che guadagnano sono oltre l’immaginabile, e non lo è nemmeno il fatto che si lascino spesso ingolosire da supercar da urlo, che forse i “comuni mortali” non potrebbero mai permettersi, nemmeno in dieci vite.

E non è nemmeno tutto, perché spesso, oltre ad acquistare dei bolidi che già di listino risultano eccezionali e con prezzi da capogiro, VIP e calciatori decidono di far creare delle personalizzazioni magnifiche in base ai propri gusti, creando dei veri e propri capolavori estremi customizzati ad hoc e quindi praticamente unici al mondo. È il caso dell’auto di Rafael Leao, oggi considerato “fiore all’occhiello del Milan”. Il campione ha ritirato da poco la sua auto speciale, che il preparatore e customizzatore Evosound di Valmadrera, in provincia di Lecco, ha realizzato per lui.

Rafael Leao, passione auto

Non è la prima volta che parliamo di Leao, uno dei più grandi protagonisti del calcio di oggi, campione indiscusso che gioca nella rosa del Milan. L’ala sinistra rossonera è stata confermata con contratto fino al 2028 e un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Come dicevamo? Uno stipendio da sogno!

Lo scorso anno il Milan ha stretto una collaborazione commerciale con BMW e Leao, insieme a tutti i componenti del club rossonero, è stato chiaramente chiamato a farne parte: la Casa automobilistica ha offerto ai giocatori, ai dirigenti e allo staff un regalo eccezionale: 25 nuove auto, tra X6, X5 e una iX. Vetture offerte dalla Casa con una targa personalizzata riservata a ogni calciatore, anche Rafa Leao ha autografato la sua.

La Lamborghini Urus di Leao

Ma oggi non è la sua BMW protagonista del nostro articolo, nel garage del campione rossonero infatti c’è un bolide estremo che fa battere il cuore degli appassionati: una meravigliosa e potente Lamborghini Urus. Anche Leao è un vero amante delle auto di lusso dalle prestazioni estreme. E come praticamente tutti i calciatori, può permettersi di avere più di uno di questi capolavori da urlo nel suo garage.

Come sappiamo, il SUV di Sant’Agata Bolognese eroga 650 cavalli di potenza e 850 Nm di coppia, arriva a toccare 305 km/h di velocità massima ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. E proprio nei giorni scorsi abbiamo scoperto che Leao ha deciso di farsi personalizzare la sua magnifica Urus da Evosound, vediamo di seguito il video dedicato in cui il campione scopre per la prima volta il lavoro meraviglioso insieme al titolare dell’officina che ha realizzato la customizzazione.

Prima reazione? Sentiamo Leao: “Aaaaaaaaah top top top!”, direi che Evosound ha fatto centro, e commenta: “Cattivissima!”. Il colore è quello scelto da Leao, il faro è appena più scuro, il contrasto del giallo dà un effetto visivo unico, senza esagerare, l’auto rimane elegante e sportiva, piacevole all’occhio.

Leao, si vede, è felicissimo: “Bella, bella, bella… porterà anche l’altra mia auto da voi”, al momento rimane una sorpresa. Quale sarà l’altro bolide che il campione rossonero ha deciso di far customizzare? Aspettiamo di scoprirlo.