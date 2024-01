Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: ANSA/Ufficio Stampa Maserati Dusan Vlahovic e la Maserati Grecale Trofeo

Dusan Vlahovic è sempre più uomo copertina per la Juventus, con i suoi gol che diventano decisivi per la compagine bianconera che ha l’obiettivo di mettere le mani sullo scudetto. Un attaccante che è stato più volte aspramente criticato dal suo arrivo dalla Fiorentina, dal quale ci si aspettava di più e che nel corso degli anni ha risentito parecchio il costo del proprio cartellino. Ma ora che il vento sembra tirare dalla sua parte, il serbo si gode il momento in campo e fuori.

Se sul rettangolo verde segna e si diverte, mettendosi a disposizione della squadra risultando decisivo con i suoi inserimenti, fuori dal campo è al volante di un bolide tutto italiano che si prende la scena. L’attaccante serbo, infatti, guida tra le strade di Torino una fantastica Maserati Grecale Trofeo che rapisce lo sguardo.

Il bolide italiano di Vlahovic

Se in campo si sta pian piano prendendo sempre di più la scena, anche fuori non è da meno. L’attaccante serbo, infatti, ha di recente arricchito il suo garage con uno splendido bolide italiano, una Maserati Grecale Trofeo, che però è diversa rispetto alle altre in circolazione. Gli sportivi, si sa, abituati a sfrecciare su strada con gioiellini a quattro ruote (vi abbiamo parlato della rara e costosa Ferrari di Leclerc) e Vlahovic non è da meno.

Dopo aver guidato una Classe A per diverso tempo, infatti, il serbo ha chiesto un’auto particolare, fornendo delle chiare richieste a un concessionario del Torinese.

Le richieste sono state così esaudite, col bomber che si è potuto mettere al volante di un SUV dall’animo sportivo, ma elegante. La Maserati Grecale Trofeo in mano all’attaccante bianconero, infatti, monta il motore V6 da 3.0 litri in grado di sviluppare 530 CV di potenza e 620 Nm di coppia massima.

Un’auto dalle prestazioni importanti, capace di mettere lo sprint su strada tanto quanto fa il giocatore in campo. Infatti con un accelerazione 0-100 km/h compiuta in 3,8 secondi e una velocità di punta di 285 km/h, il SUV stupisce tutti. E non c’è da stupirsi, invece, sul costo di questo bolide italiano, di listino a 115.000 euro.

La rinascita di Dusan Vlahovic

Dalle critiche a essere esaltato, perché con i suoi gol sta risultando decisivo per la Juventus che mira allo scudetto. Vlahovic, infatti, si sta prendendo la scena in bianconero, in una stagione che può anche essere la sua migliore da quando è arrivato all’ombra della Mole.

Con 7 gol in campionato, di cui diversi segnati nei minuti finali dei match e risultati decisivi per i successivi della Vecchia Signora, l’attaccante serbo sembra essere rinato. Se prima c’era chi lo criticava per via dell’esosa spesa della Juventus per assicurarselo dalla Fiorentina (ben 70 milioni più bonus), ora c’è da ricredersi.

E Vlahovic ci sta mettendo del suo, perché è più disponibile per i compagni di squadra, si sacrifica e crea gioco e spazi utili per i suoi, ma anche e soprattutto per sé per trovare la via del gol. Le ultime reti last minute in campionato ne sono l’esempio, e Vlahovic vive il suo miglior momento in casa Juventus.

Lo fa in campo e fuori, perché se la domenica trova la via del gol, in settimana alla guida del suo SUV del Tridente si diverte e stupisce chi lo incrocia per strada.