Fonte: Getty Images - 123RF La nuova Ferrari 812 Competizione Aperta di Charles Leclerc

Uno dei modelli più costosi ed esclusivi al mondo del Cavallino Rampante, una Ferrari 812 Competizione Aperta: è questo il meraviglioso gioiellino che Charles Lecler si è appena regalato, per inaugurare il 2024 in grande stile. Il pilota della Ferrari di Formula 1 ha comprato una bellissima e rara supercar di Maranello e ha deciso anche di fare aggiungere alcune personalizzazioni ad hoc, che la rendono unica al mondo.

Le vacanze di Leclerc, all’insegna del Cavallino Rampante

Terminato il campionato 2023 di Formula 1 che abbiamo seguito nel dettaglio, i piloti si prendono una pausa dalle corse, in corrispondenza delle vacanze di Natale. Riposo, momenti in famiglia e gite con gli amici: è quello che serve per rilassarsi dopo un’impegnativa stagione intera.

Ma Charles Leclerc, pilota di Formula 1 della squadra Ferrari (in trattativa per un nuovo accordo), sembra non abbandonare il pensiero del Cavallino Rampante anche durante le sue ferie. La grande passione per il marchio italiano si fa notare anche fuori dalle piste, nella vita privata.

Il monegasco infatti ha deciso di farsi un super auto-regalo per inaugurare il 2024 appena iniziato: nel suo garage entra una nuova supercar, un modello molto raro e prezioso, che solo personaggi come lui possono permettersi. Stiamo parlando proprio di una vettura del Cavallino Rampante, appunto, una Ferrari 812 Competizione Aperta. Modello già di per sé raro, ma che il pilota ha deciso di farsi personalizzare, rendendolo praticamente unico al mondo.

Il 26enne ha passato le sue vacanze e festeggiato l’ultimo dell’anno nella sua Monte Carlo, regalandosi questo meraviglioso modello uscito dalla Casa di Maranello, con cui ha già iniziato a sfrecciare per le vie più esclusive del Principato. Di sicuro non passa inosservato, anzi, attira gli sguardi di tutti i passanti.

La supercar di Leclerc

L’auto estrema che è finita nel garage di Charles Cleclerc fa parte delle sole 599 unità che esistono al mondo della bellissima Ferrari 812 Competizione Aperta. Un modello già sold out, ancora prima di uscire dalle linee di produzione, come spesso accade per questi bolidi rari e preziosi.

Il prezzo di listino? Parte da 578.000 euro, ma non dimentichiamo che il pilota monegasco l’ha fatta modificare con personalizzazioni ad hoc. Il modello in particolare riprende le linee della mitica 812 Superfast con tetto apribile, derivata dalla 812 GTS. Il motore è ancora più potente di quello già estremo della sua antenata, in questo caso si tratta della massima evoluzione del V12 6.5 aspirato, in grado di erogare la potenza di 830 CV e di viaggiare anche superando i 340 km/h di velocità massima, scattando da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi.

Charles Leclerc aggiunge quindi alla sua collezione privata un nuovissimo gioiellino prezioso. Nel suo garage, come potete immaginare, ci sono già dei pezzi magnifici, come la Ferrari 488 Pista e la Lamborghini Huracan STO.

E per quanto riguarda la personalizzazione alla sua 812 Competizione Aperta? Il monegasco ha fatto aggiungere un particolare che rende la supercar differente da tutti gli altri 598 esemplari al mondo. Parliamo del numero 16 inserito nella parte anteriore dell’auto, che come sappiamo è il numero di gara con cui corre con Ferrari nel Mondiale di Formula 1.