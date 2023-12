Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Charles Leclerc e la Ferrari F1 insieme fino al 2029. Il pilota monegasco avrebbe accettato la faraonica proposta di rinnovo della Scuderia di Maranello

Ferrari F1 e Leclerc ancora insieme. Secondo quanto condiviso da La Gazzetta dello Sport, il pilota monegasco avrebbe accettato un rinnovo quinquennale con cifre record. Per l’ufficialità è solo questione di ore, nel frattempo circolano in rete i dettagli che porteranno alla firma. La Scuderia del Cavallino ha preso la sua decisione e vuole cementare il rapporto di fiducia con il pilota. La volontà è quella di tornare a vincere insieme nel più breve tempo possibile. Resta invece ancora in dubbio il futuro di Carlos Sainz e di chi sarà la seconda guida dell’altra SF-24.

Pronto un quinquennale da record

Charles Leclerc avrebbe accettato l’offerta faraonica di rinnovo proposta dalla Scuderia Ferrari. A darne notizia è stata tra i primi La Gazzetta dello Sport. Il pilota monegasco, in scadenza alla fine del 2024, avrebbe ottenuto un tanto atteso prolungamento di contratto. Nello specifico, un quinquennale d’oro, un rinnovo sulla base di 25 milioni di euro a stagione, raddoppiato a 50 milioni di euro per l’ultimo anno.

Cifra e durata proposti testimoniano la fiducia che la Ferrari ripone nel suo talentuoso pilota. Un rapporto che durerà fino al 2029, per continuare a migliorare quello che si è costruito insieme fin qui. I prossimi 5 anni saranno quelli nei quali i tifosi si aspettano nuove importanti vittorie, il 2007 è ormai solo un ricordo sbiadito.

“Grazie mille per tutto. Grazie per il supporto durante tutta la stagione. È stata dura e già non vedo l’ora di arrivare nel 2024 per lottare di nuovo per la vittoria” è stato il messaggio condiviso da Charles Leclerc a fine del GP di Abu Dhabi. A quanto pare, il monegasco è stato di parola e dopo aver più volte giurato fedeltà al Cavallino, è arrivata la conferma. Charles è pronto a continuare l’avventura fianco a fianco con il suo team. Nell’immediato, c’è la concreta volontà di ridurre il divario con la Red Bull senza precludersi qualcosa di più.

I contratti in F1

Il prossimo 2 marzo 2024, la prima guida Ferrari avrà nuovamente sulla livrea il numero 16 ben in vista. Lo stesso numero che il cannibale Max Verstappen potrebbe aver timore di vedere nuovamente riflesso negli specchietti retrovisori. Lo stesso pluricampione Red Bull potrebbe così avere rivali nella corsa al primato di pilota più pagato in F1. Al momento, l’olandese ha un contratto in vigore fino al 2029 fissato in 40 milioni a stagione per i prossimi 3 anni, più 2 di opzione da 50 milioni a stagione. Di altissimo profilo anche il contratto di Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes percepisce 45 milioni di euro a stagione, più la possibilità di ottenere ulteriori 25 milioni di bonus in caso di titolo mondiale.

Programmi e strategie 2024

L’ultima parte della stagione 2023 ha confermato i progressi fatti e che la Ferrari ha concrete possibilità di affrontare alla pari Red Bull e Mercedes. Una prova di forza già vista diverse volte in qualifica e in alcuni circuiti, anche in gara. Un progresso che spinge le rosse a superare i propri limiti verso nuovi traguardi e nuove soddisfazioni. Nonostante tutto, nella Scuderia è tornato l’entusiasmo e allo stesso tempo sono tornati nuovi stimoli.

La strategia di fondo per tornare a vincere, al momento si basa tutta sul ritmo gara. Tra aerodinamica e consumo gomme, si correrà la sfida per il primato nella prossima stagione. Dopo aver sofferto troppo il vento e le curve, un pizzico di sfortuna e messe da parte diverse disattenzioni, la Scuderia Ferrari è pronta a tornare a competere al meglio. Il fondo e l’altezza minima da terra saranno i protagonisti indiscussi dei prossimi cambiamenti della SF-24. Una monoposto che già da qualche mese in fase di sviluppo e che sulla carta è provvista già di potenziale enorme.

Dopo aver capito come gestire l’energia elettrica e la durata degli pneumatici, gli aggiornamenti e lo sviluppo della nuova tecnologia implementabile, aiuteranno la Rossa a diventare più veloce in gara e più performante nell’arco dell’intera stagione.

L’incognita Sainz

Mentre con Charles Leclerc l’annuncio di rinnovo è ormai imminente, resta l’incognita Carlos Sainz. Lo spagnolo non ha fatto ancora trapelare le sue definitive intenzioni. Prima l’ottima prova a Monza e poi la sorprendente vittoria a Sigapore, avevano messo in discussione anche le gerarchie interne tra piloti. Invece, dopo le ultime prestazioni, quelle deludenti che non hanno apportato al team punti fondamentali all’obiettivo finale, la relazione tra la Ferrari e lo spagnolo sembrerebbe essersi raffredata.

Probabilmente è solo un’impressione superficiale di molti, ma al momento non trapelano indiscrezioni a riguardo. La mancanza di monoposto libere negli altri top team, influisce sicuramente sulla decisione finale del pilota. Una cosa però è certa, tra qualche giorno arriverà la conferma finale e sicuramente Sainz non vorrà recitare il ruolo di gregario o di seconda guida. Allo stesso tempo, lo spagnolo ha chiuso la stagione con un bellissimo messaggio di amore verso il mondo Ferrari: “Un’altra stagione finita! Un enorme ringraziamento a tutta la Scuderia Ferrari. Sono molto orgoglioso della nostra squadra! Continuiamo così! Il 2024 è dietro l’angolo“.