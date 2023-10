Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Il pilota della Ferrari F1 Charles Leclerc elogia l'operato e le qualità del team principle Fred Vasseur

Nelle ore precedenti il QatarGP, ai box della Scuderia Ferrari risuonano le parole di stima di Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha elogiato pubblicamente la gestione Fred Vasseur. Allo stesso tempo non ha risparmiato frecciatine e critiche al precedente corso, quello di Mattia Binotto. Nell’aria parole di fiducia per un futuro prossimo di successi della Ferrari, il tutto a pochi metri dalla conferma di un nuovo contratto a lungo termine.

Fiducia Rossa

Sulle pagine online di diversi media, Charles Leclerc ha rilasciato commenti più che favorevoli all’attuale gestione della Scuderia Ferrari. Protagonista degli elogi del pilota monegasco, il team principle Fred Vasseur. Con il suo arrivo è tornato l’entusiasmo in Scuderia e allo stesso tempo sono tornati nuovi stimoli per competere ora per il secondo posto costruttori; nella prossima stagione magari al titolo. Tante le novità in arrivo e gli aggiornamenti in fase di assimilazione per la prossima stagione 2024. Avviato il progetto 676, diverse soluzioni tecniche e aerodinamiche rivedranno totalmente le scelte fatte sulla SF-23.

Tra le righe delle ultime dichiarazioni di Leclerc si intravede una chiara critica alla precedente gestione. Con Vasseur invece sembrerebbe nata una connessione speciale. Il pilota riconosce in lui un grande motivatore che lo potrà aiutare a competere nei prossimi GP ea portare più punti possibili a Maranello. “Nelle ultime gare, al di là delle tipologie di pista, siamo sempre stati competitivi con i nostri diretti avversari e faremo di tutto per continuare questo trend, forti della maggiore consapevolezza che abbiamo acquisito con il pacchetto vettura a nostra disposizione“, il commento rilasciato dal pilota della monoposto numero 16 nel paddock del Qatar.

Al pensiero appena espresso fa eco la dichiarazione dell’altro pilota Ferrari, Carlos Sainz. “Il lavoro di squadra farà la differenza. Nelle ultime gare siamo riusciti ad essere piuttosto costanti nelle prestazioni, senza errori e con esecuzioni ottimali. Dovremo continuare così. Vogliamo continuare con questo livello di prestazione“.

Futuro concreto

Per la prima volta nella storia della F1, i piloti per la prossima stagione saranno tutti nuovamente confermati sulle loro monoposto. Non da meno la coppia che ha fatto tornare a sognare i tifosi della Ferrari in F1. Dopo i recenti rinnovi di Mercedes, chiuse tutte le possibilità di assistere a cambi di Scuderia al vertice. Nonostante ciò, Leclerc aveva già giurato fedeltà al Cavallino e nelle prossime settimane arriverà il tanto atteso rinnovo di contratto. Dopo un primo quinquennale, se ne prospetta un ulteriore a suon di euro. La volontà è quella di vincere insieme o per lo meno di provare a lottare alla pari con la Red Bull.

Charles Leclerc e Ferrari sono ormai prossimi ad annunciare pubblicamente il rinnovo contrattuale, nello specifico un quinquennale da 185 milioni di euro. Come già nel 2019, il monegasco si legherà alla Ferrari per ulteriori 5 anni anche se il nuovo contratto avrà al suo interno diverse clausole rescissorie dopo il primo biennio. Dal 2027, i rapporti tra pilota e Scuderia potrebbero anche interrompersi. Fondamentali i risultati raggiunti nelle prossime due stagioni.

Dall’altra parte del muretto dei box arriva tutta la preoccupazione del team manager Red Bull che in questa stagione sta spadroneggiando. “Tutto va per cicli, ad un certo punto qualcuno ci batterà. Ora, che si tratti di Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin o chiunque altro, non lo sappiamo, ma tutto ciò che possiamo controllare è ciò che stiamo facendo“, le parole che Christian Horner ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport.

Riflettori puntati su Lusail

Tra un’intervista e l’altra, la concentrazione del team Ferrari è tutta sulla gara del mondiale F1. Il circuito di Lusail è celebre per le competizioni motociclistiche con lunghi rettilinei, curve veloci e cambi di pendenza. “Sulla carta la pista di Lusail promette di essere un’altra verifica severa per la SF-23. Da Zandvoort in poi abbiamo imparato molto su come gestire il pacchetto a nostra disposizione e anche in Qatar faremo il massimo per mettere Charles e Carlos in condizione di lottare nel serratissimo gruppo che ad ogni gara combatte sul filo dei millesimi alle spalle di chi comanda il campionato.

Andiamo in Qatar per la prima volta dall’introduzione della nuova generazione di monoposto a effetto suolo, e avremo una sola sessione di libere dato il ritorno del formato Sprint, per cui il lavoro di preparazione svolto a casa e al simulatore sarà ancora più importante: contiamo di arrivarci preparati al meglio. L’obiettivo sarà anche in questa occasione portare a casa un buon bottino di punti che ci permetta di continuare a lottare per il secondo posto nella classifica Costruttori“, il pensiero attuale di Frédéric Vasseur, Team Principal.

Break Mercedes

“Darò il massimo per cercare di raccogliere il maggior numero di punti possibile” sono le parole rilasciate da Lewis Hamilton a commento della sua prestazione nelle prime qualifiche del Qatar. “Essere nelle prime due file della griglia è chiaramente un buon risultato. È importante essere davanti a entrambe le Ferrari e questo è davvero fondamentale“. Nella precedente dichiarazione, tutta la carica e la tenecia del pluricampione delle F1 in vista del gran finale di stagione.