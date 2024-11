Fonte: Ferrari Media Centre Charles Leclerc taglia il traguardo al quinto posto nel GP del Brasile, regalando punti cruciali a Ferrari nella battaglia per il campionato Costruttori. Nonostante le difficoltà con le gomme e le condizioni di pista, il monegasco riesce a difendersi dalle McLaren - Photo Florent Gooden / DPPI

Charles Leclerc chiude il suo weekend all’Autodromo José Carlos Pace di Interlagos con un terzo posto nella gara Sprint del sabato e un quinto posto nel GP del Brasile. Per la Ferrari, sono punti preziosissimi quelli conquistati dal monegasco, tuttavia con la vittoria di Verstappen, Leclerc ha ormai la certezza matematica di non poter più competere per il titolo Mondiale Piloti F1 2024.

Il weekend in Brasile

La Scuderia Ferrari ha raccolto venti punti preziosi in un weekend particolarmente impegnativo per la squadra. In totale ha ceduto sette lunghezze alla McLaren nella classifica Costruttori, confermandosi però in seconda posizione e con la Red Bull negli specchietti. In tutto questo, gran parte del merito arriva dalla prestazione complessiva di Charles Leclerc.

Nonostante il passo gara ancora una volta deficitario della SF-24, Leclerc si è ben difeso da Norris portando a casa dieci punti importantissimi in ottica Mondiale Costruttori. A influire pesantemente sulla prestazione le gomme da bagnato, tanto le Wet che le Intermedie, mai all’altezza delle prestazioni dei rivali. Inoltre, tanta difficoltà durante la competizione, in particolare verso la fase conclusiva della corsa, quando le condizioni della pista si sono fatte più difficili.

Un momento chiave per Leclerc è stato l’ultimo restart della gara, quando è riuscito a sorpassare Lando Norris e George Russell, ma poi si è trovato di nuovo sotto pressione da parte della Mercedes. Solo il miglioramento delle condizioni delle gomme ha consentito al monegasco di conquistare il quinto posto, un risultato positivo alla luce delle difficoltà vissute.

Nel post-gara del GP Brasile, Charles Leclerc ha commentato una gara particolarmente complessa per lui e la Ferrari. Il pilota monegasco, che non è riuscito ad arrivare sul podio, ha sottolineato l’impegno e le difficoltà affrontate. “È stata una gara molto lunga e impegnativa e i piloti sul podio oggi sono quelli che non hanno sbagliato nulla e che quindi lo meritano di più“, il riconoscimento di Leclerc al valore delle prestazioni dei suoi avversari. L’ammissione di un’agrodolce insoddisfazione si unisce alla consapevolezza che, in condizioni estreme, ogni errore conta, e l’assetto scelto per la monoposto non ha permesso di ottenere il massimo.

“Non posso nascondere la frustrazione per il fatto che faticavamo a tenere la macchina in pista in condizioni limite, specie nel finale di gara, principalmente a causa delle scelte di assetto che avevamo fatto” ha continuato il monegasco.

Il pilota della Ferrari ha anche commentato i prossimi obiettivi della Scuderia, con un accenno sul bisogno di ricaricare le energie prima del gran finale della stagione: “Ora torniamo a casa per ricaricare le batterie in vista della tripletta che porterà alla conclusione della stagione, nella quale daremo il massimo per provare a portare a casa il titolo“.

L’Analisi

L’analisi di Leclerc sulla gara non si è però fermata alla sola frustrazione. Ha infatti espresso soddisfazione per il risultato complessivo della squadra, che ha chiuso la gara davanti alle McLaren, rivali dirette nella corsa per il titolo Costruttori. “Abbiamo finito la corsa davanti alle McLaren, qualcosa di certamente inaspettato che ci è molto utile nella corsa al titolo Costruttori” ha aggiunto Leclerc, mostrando gratitudine per questo risultato inatteso, pur sempre frutto di un lavoro di squadra e di strategia.

Questo spirito combattivo emerge con forza e sottolinea la determinazione della scuderia di Maranello, pronta a sfruttare ogni occasione per mantenere il vantaggio nel mondiale Costruttori e attaccare l’avversario finché la matematica lo permetterà. E con le prossime gare che favoriscono l’assetto della vettura della Ferrari, il suo potenziale per segnare punti importanti rimane, ma l’attuale vantaggio competitivo di Verstappen e Red Bull fissa ancora un livello più alto per il campionato.

Ferrari rimane in lotta per il titolo Costruttori

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha espresso riflessioni ambivalenti al termine della gara che ha visto la Scuderia confrontarsi con difficoltà strategiche e di performance. Nonostante il quinto posto di Charles Leclerc e la mancata presenza in zona punti di Carlos Sainz, Vasseur ha sottolineato l’importanza di aver limitato i danni nella competizione con McLaren, mantenendo vive le ambizioni nel campionato Costruttori.

“Abbiamo sentimenti contrastanti oggi, perché da una parte siamo riusciti a limitare i danni nella nostra lotta con McLaren ma dall’altra, non siamo riusciti a fare risultato con Carlos portando a casa solo i punti di Charles” ha dichiarato Vasseur, riconoscendo la sfida continua con la squadra di Woking. Il manager francese ha fatto notare come entrambi i piloti abbiano incontrato problemi nella gestione delle gomme, elemento critico per mantenere un passo di gara competitivo. In particolare, il tempismo delle soste ai box non ha favorito la Ferrari, complicando ulteriormente la gestione della gara.

Resilienza

“Questo weekend è stato difficile, ma guardando questa tripletta nel suo complesso, siamo ancora la squadra che ha portato a casa più punti” ha affermato Vasseur nel post gara, rivolgendo l’attenzione alle ultime gare della stagione e sottolineando la resilienza del team. Con tre gare all’orizzonte, il team principal ha assicurato, come allo stesso tempo lo ha fatto Leclerc, l’impegno massimo della Ferrari per tenere aperta la sfida fino all’ultimo GP ad Abu Dhabi, con l’obiettivo di portare a casa il titolo Costruttori.

Le parole dei protagonisti della Scuderia evidenziano il desiderio di proseguire con determinazione, malgrado i recenti ostacoli, e mantengono viva la speranza di una conclusione di stagione all’insegna della competitività che a Maranello latitava da troppo tempo.