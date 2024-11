Fonte: Ferrari Media Centre La Ferrari F1 è pronta ad affrontare gli ultimi tre appuntamenti della stagione con il GP di Las Vegas che si profila come uno degli eventi più attesi dell’anno. Vasseur punta a chiudere in modo positivo, cercando di conquistare il primo posto nel Campionato Costruttori - credit Ferrari Spa

La Ferrari è pronta ad affrontare gli ultimi tre appuntamenti della stagione con il GP di Las Vegas che si profila come uno degli eventi più attesi dell’anno. La Scuderia di Maranello punta a chiudere in modo positivo, cercando di conquistare il primo posto nel Campionato Costruttori, un obiettivo importante e possibile per un team che vuole ritornare a vincere.

La situazione

La stagione 2024 della Ferrari in F1 è stata segnata da un alti e bassi, con la SF-24 che nella prima parte si è dimostrata meno competitiva rispetto a Red Bull e spesso alla pari con Mercedes e McLaren. Dopo diversi aggiornamenti e un impegno costante nello sviluppo della vettura, il team ha mostrato segnali di ripresa nella seconda metà dell’anno, riuscendo a conquistare podi e vittorie a sorpresa oltre a inserirsi nella battaglia per il titolo Costruttori.

A tre gare dalla fine, il clima in casa Ferrari rimane focalizzato sul miglioramento e sulla costruzione di una base solida per il 2025, l’anno in cui è già stato ufficializzato l’arrivo di Lewis Hamilton. Nonostante le decisioni di mercato e con un Sainz da separato in casa, i suoi piloti hanno conquistato più di una vittoria e la squadra è l’unica ad aver centrato la pole position con entrambe le vetture. Nella classifica Costruttori i primi quattro team sono racchiusi in 49 punti con Ferrari seconda a 36 punti da McLaren e ancora 147 punti in palio.

Le sensazioni di Vasseur

Il team principal Fred Vasseur, al suo primo anno alla guida della Scuderia, ha portato un approccio pragmatico e diretto, lavorando sulla creazione di una cultura del miglioramento continuo. Alla vigilia del GP di Las Vegas, Vasseur ha condiviso le sue sensazioni: “Inizia il rush finale di questa stagione intensissima con l’ultima tripletta. A Las Vegas, dove ci attende un circuito cittadino estremamente veloce con poche curve, molte delle quali a novanta gradi. Le insidie tuttavia non mancheranno, a cominciare dalle temperature, che si attendono molto basse la notte. Riuscire a mettere le gomme nella giusta finestra di esercizio, sia per la qualifica che per la gara, sarà dunque particolarmente cruciale“.

“Daremo il massimo per essere tra i protagonisti. Ci siamo preparati al meglio: Charles, Carlos e tutte le persone del team hanno potuto tirare il fiato e sono pronti a ripartire più determinati che mai. Siamo fiduciosi nelle nostre potenzialità e sappiamo cosa dobbiamo fare per tenere aperta la battaglia nella classifica Costruttori” le parole fiduciose di Vasseur che ha sottolineato come l’attenzione sia già proiettata al 2025, con un focus particolare sul miglioramento delle aree chiave, tra cui la gestione degli pneumatici, l’aerodinamica e la capacità di adattarsi meglio ai circuiti a basso carico.

La sfida Las Vegas

Il circuito cittadino Las Vegas Strip si compone di lunghi rettilinei e curve a 90 gradi, il layout sembra favorire vetture con alta velocità di punta e un’efficace gestione delle gomme. La Ferrari dovrà sfruttare al massimo le sue caratteristiche, puntando sulla trazione e sull’efficienza aerodinamica per essere competitiva. Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno chiamati a capitalizzare ogni opportunità, cercando di mettere pressione sui diretti rivali per la seconda posizione nel Campionato Costruttori.

Si corre nel deserto, ma il clima del Mojave in questa stagione comporta temperature piuttosto rigide, soprattutto di notte. Le condizioni saranno molto simili a quelle dei test invernali e a quelle dello scorso anno. Per quest’ultimo motivo è lecito attendersi le stesse strategie di corsa. Leclerc chiuse al secondo posto mentre Sainz in sesta posizione. Al contrario, fu disastrosa la prestazione delle McLaren con Piastri decimo e Norris out.

Il finale di stagione

Oltre al GP di Las Vegas, la Ferrari dovrà affrontare altre due gare decisive, il GP del Qatar e quello di Abu Dhabi. In questi appuntamenti, il team di Maranello punta a massimizzare i punti disponibili e a dimostrare che il lavoro svolto durante l’anno ha finalmento dato i suoi frutti.

In particolare, Vasseur e i tecnici Ferrari stanno già valutando le soluzioni tecniche introdotte nel corso della stagione per capire quali aree necessitano di ulteriori interventi. Il feedback che verrà raccolto negli ultimi tre GP sarà cruciale per la progettazione della vettura 2025, che sarà chiamata a colmare il gap con Red Bull e McLaren.

Le prospettive future

La Ferrari chiuderà il 2024 con la consapevolezza di avere ancora molto da fare, ma con segnali di crescita che lasciano ben sperare per il futuro. Il lavoro di Vasseur sta lentamente creando una nuova cultura del team, e l’attenzione ai dettagli tecnici e strategici sembra dare i primi frutti.

Il 2025 sarà un anno cruciale per la Scuderia, sarà necessario confermare i progressi visti nella seconda metà del 2024 e presentarsi alla prima gara con una vettura competitiva. I tifosi, intanto, continuano a sostenere il Cavallino Rampante, con la speranza di tornare già nelle prossime settimane a celebrare vittorie e, perché no, un titolo mondiali. In attesa del GP di Las Vegas, la Ferrari è chiamata a dimostrare che i progressi fatti non sono stati casuali e che il percorso di crescita intrapreso sotto la guida di Fred Vasseur può portare il team nuovamente ai vertici della F1.