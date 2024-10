Fonte: Ferrari Media Centre Carlos Sainz conquista il GP del Messico e regala alla Ferrari F1 una vittoria dal sapore speciale. Ora nel mirino della Scuderia c'è il Mondiale Costruttori

Carlos Sainz conquista il GP del Messico, una vittoria dal sapore speciale per lui, i suoi tifosi e tutta la Scuderia Ferrari. Lo spagnolo ha vinto con una prestazione impeccabile che ha segnato la sua seconda vittoria della stagione. Un risultato che aspettava fin dal GP di Australia e che permette al team di Maranello di conquistare di fare una importante doppietta che segue quella di Austin.

La vittoria

Visibilmente emozionato nelle interviste post-gara, il pilota spagnolo della Ferrari ha descritto la vittoria come particolarmente significativa, grazie anche al supporto del pubblico messicano, sempre caloroso e affettuoso verso di lui. “Per me è come una seconda gara di casa” ha affermato Sainz, rivelando come il legame speciale con i numerosi tifosi locali abbia aggiunto un tocco unico a questo trionfo.

La giornata è stata resa ancora più indimenticabile dalla presenza della sua famiglia, un fattore che ha contribuito a dare alla vittoria un valore personale importante. Sainz, infatti, ha detto di non poter chiedere di più, un sentimento che riflette anche la soddisfazione per una gara gestita alla perfezione dal team Ferrari e da lui stesso. “Sapevo che avremmo potuto perdere la posizione al via, ma l’abbiamo riconquistata rapidamente in curva 1 e quella è stata la chiave della gara” ha dichiarato lo spagnolo, riassumendo il momento critico della corsa che gli ha permesso di mantenere il comando.

Strategia e gestione gara

Una volta riconquistata la testa della gara, Sainz ha dovuto concentrarsi principalmente sulla gestione delle gomme e del passo. Ha descritto l’intera gara come una “smooth operation” sottolineando la perfetta sinergia tra il team e la sua capacità di mantenere il controllo fino alla bandiera a scacchi. La Ferrari ha dimostrato ancora una volta la solidità della sua strategia, riuscendo a fare la differenza in un campionato che si è dimostrato molto competitivo dopo la prima parte della stagione.

Questa vittoria ha anche importanti implicazioni per la classifica costruttori, un obiettivo prioritario per la Ferrari che sta lottando per avvicinarsi alla vetta del campionato. “Questa seconda vittoria di fila rende pieno merito al grande lavoro svolto dalla squadra negli ultimi mesi” ha riconosciuto Sainz, lodando gli sforzi congiunti del team che, gara dopo le ultime gare, ha migliorato costantemente le proprie prestazioni.

La classifica costruttori

Con il campionato che si avvicina alla fase finale, Carlos Sainz ha ribadito l’impegno della Ferrari nella lotta per il titolo costruttori. La squadra è determinata a mantenere alta la concentrazione e a continuare su questa scia positiva per raccogliere più punti possibili e provare a lasciare indietro Red Bull. Sainz, nonostante la posizione da sperato in casa, ha confermato che il team continuerà a combattere compatto fino alla fine, un messaggio che sottolinea la mentalità unita del gruppo e l’obiettivo comune di finire il campionato in posizione di rilievo. “Ci siamo avvicinati alla vetta e combatteremo compatti fino alla fine” ha detto, ringraziando tutti i meccanici e ingegneri per il lavoro svolto.

Il supporto dei tifosi

Nelle dichiarazioni post GP di Città del Messico, Carlos Sainz ha dedicato anche un messaggio speciale ai suoi tifosi, che hanno reso la vittoria ancora più emozionante. L’atmosfera del GP del Messico è sempre caratterizzata da un pubblico entusiasta e partecipe e Sainz ha evidenziato come questo legame speciale gli abbia fornito una motivazione extra. Un supporto che il pilota spera di ritrovare anche in Brasile, prossimo appuntamento strategico del campionato.

Con questa vittoria, Carlos Sainz non solo rafforza la sua posizione come uno dei protagonisti della stagione, ma conferma anche il grande potenziale della Ferrari per il futuro. Le sue parole cariche di entusiasmo e gratitudine riflettono un pilota determinato a chiudere l’anno e il rapporto con la Rossa nel miglior modo possibile, l’obiettivo è quello di portare il team sempre più in alto.

Le parole del compagno di Scuderia

I complimenti sono arrivati da tutti, anche da Charles Leclerc che ha commentato così la tappa messicana: “La mia gara non è stata facile e la terza posizione è stato il massimo che abbiamo potuto portare a casa dopo un weekend che fin dall’inizio mi ha visto rincorrere. Dopo il pit stop il focus è stato unicamente sulla gestione gomme, che qui è tutt’altro che facile, e in definitiva direi che abbiamo massimizzato il nostro potenziale.

Carlos è stato autore di una grande gara e abbiamo di nuovo portato a casa un gran numero di punti utili per la classifica. La squadra sta davvero lavorando bene e possiamo dire con una discreta certezza di essere tornati al livello che vogliamo, e questo è fantastico. La lotta per il titolo Costruttori è ancora aperta e nelle ultime settimane ci siamo avvicinati molto alla vetta: ora non resta che concentrarci sull’ultima tappa di questa tripletta americana, in Brasile, dove vogliamo spingere al massimo per continuare questo momento così positivo”.

La felicità di Vasseur

Nonostante tutto o meglio nonostante il mancato rinnovo a inizio stagione del contratto di Sainz, Fred Vasseur celebra la sua impresa: “Questa seconda vittoria consecutiva ci rende davvero felici: il weekend di Carlos è stato perfetto, ha dettato il passo fin dal primo giro in FP1 e in gara ha guidato in maniera molto intelligente, anche quando ha perso il comando della corsa nel giro di apertura.

Il sorpasso messo a segno ai danni di Max è stato grandioso e da lì in poi ha avuto la gara sotto controllo. Questi risultati non solo legati al potenziale della vettura, ma anche al modo in cui il team gestisce le varie fasi di gara. Non è scontato che a San Paolo saremo davanti, quel che è certo è che affronteremo anche la prossima gara con lo stesso approccio.