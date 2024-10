Fonte: Ferrari Media Centre Il team principal Ferrari F1, Fred Vasseur, sottolinea l'importanza delle ultime sei gare della stagione. La Scuderia punta a massimizzare i risultati lavorando sui propri punti di forza già dal GP di Austin

Con il campionato di F1 2024 giunto alle battute finali, Fred Vasseur ha recentemente rilasciato dichiarazioni significative in vista della prossima gara di Austin. Il team principal della Scuderia Ferrari ha evidenziato l’importanza delle ultime sei gare della stagione, distribuite su due triplette, tre gare consecutive in otto settimane. Un periodo cruciale per la squadra di Maranello.

Le sue parole riflettono tutta la determinazione e l’attenzione ai dettagli che Ferrari sta applicando in questo delicato momento del calendario, mentre si cerca di massimizzare i risultati in una fase di altissima competizione.

L’intenso Finale di Stagione

Con la prossima gara di Austin, il calendario della F1 entra nella sua fase più frenetica, con 6 GP concentrati in sole 8 settimane. Vasseur è ben consapevole delle sfide che attendono la Ferrari, sottolineando l’importanza di restare concentrati e sfruttare al massimo il pacchetto tecnico della monoposto. L’obiettivo primario del team sarà non solo quello di confermare i progressi già dimostrati nelle gare precedenti, ma anche di verificare la bontà degli aggiornamenti portati di recente, soprattutto su circuiti come quello del Texas, famoso per i curvoni ad alta velocità.

“Dobbiamo mettercela tutta“, la frase di Vasseur racchiude il senso della missione Ferrari. Dopo una stagione troppo altalenante, la Scuderia ha mostrato miglioramenti significativi in diversi ambiti, ma resta consapevole che i margini tra le varie squadre sono ridotti e che la McLaren è veloce. In una fase in cui i valori in campo sono molto ravvicinati, ogni dettaglio conta, e la pressione per ottenere il massimo dai weekend di gara è elevata.

La Preparazione per Austin

Uno dei temi principali trattati da Vasseur nelle recenti dichiarazioni riguarda la preparazione meticolosa in vista della gara di Austin. Il Circuito delle Americhe è un tracciato noto per le sue curve veloci e le sue variazioni altimetriche, il che lo rende un banco di prova impegnativo per le monoposto. Lo stesso Vasseur ha sottolineato come sia fondamentale verificare sui curvoni ad alta velocità la competitività della vettura, elemento che Ferrari ha cercato di migliorare costantemente nel corso della stagione.

Inoltre, la gara Sprint per il weekend texano aggiunge una sfida ulteriore. Il formato, che prevede una gara breve di 100 chilometri il sabato, implica una preparazione differente, con un’unica sessione di prove libere prima di qualificarsi. Questo restringe il margine d’errore, obbligando i team a fare scelte tattiche e tecniche precise già dalla prima sessione in pista. In questo contesto, Vasseur ha elogiato la preparazione di Charles Leclerc e Carlos Sainz, confermando che entrambi i piloti si sono allenati al meglio per affrontare il weekend nel migliore dei modi.

La Sfida Sprint

Il ritorno del formato Sprint rappresenta un’ulteriore variabile da considerare nel finale di stagione. Questa modalità, introdotta per rendere più dinamico il fine settimana di gara, richiede un approccio differente sia nella gestione del set-up della vettura che nella strategia complessiva del team. Vasseur ha ben chiaro quanto sia cruciale la gestione del tempo a disposizione, considerando che ci sarà solo una sessione di prove libere per testare il comportamento della monoposto prima di andare direttamente in qualifica.

Ferrari ha già affrontato weekend Sprint nel corso della stagione, e sebbene questo formato possa sembrare una sfida, offre anche opportunità. La gara breve del sabato può permettere ai team di recuperare punti preziosi o migliorare il piazzamento in griglia per la gara principale della domenica. Tuttavia, richiede una precisione assoluta nelle scelte tecniche e una comprensione rapida delle condizioni della pista. È qui che la preparazione svolta nei rispettivi quartier generali diventa fondamentale.

Massima concetrazione

Un altro aspetto fondamentale delle dichiarazioni di Vasseur riguarda l’approccio mentale e psicologico del team. Ferrari, sotto la guida del francese, ha cercato di adottare una strategia sempre più focalizzata sul concentrarsi su sé stessa, piuttosto che sui risultati degli avversari. Questo tipo di approccio riflette la volontà di isolare il team dalle distrazioni esterne e massimizzare il rendimento delle risorse a disposizione.

“Ci concentriamo su noi stessi per portare a casa il meglio dal pacchetto a nostra disposizione” ha dichiarato il team principal. Questo significa che Ferrari, pur tenendo d’occhio i rivali, cerca di lavorare sui propri punti di forza e di ridurre al minimo gli errori. Con un pacchetto tecnico che ha dimostrato di essere competitivo nelle ultime gare, la squadra punta a chiudere la stagione con risultati positivi, cercando di sfruttare al massimo le opportunità che ogni gara può offrire.

Nonostante le sfide e gli imprevisti incontrati lungo il cammino, Vasseur ha dimostrato di avere una visione chiara per il futuro della Ferrari. Il suo obiettivo è quello di riportare la Scuderia ai vertici della F1 e le ultime scelte strategiche sono un segnale in questa direzione. Tuttavia è ben consapevole che gni passo deve essere fatto con attenzione e precisione.

Il finale da scrivere

Le ultime 6 gare della stagione rappresentano per Ferrari un banco di prova fondamentale. Resta da vedere se riuscirà a capitalizzare gli sforzi fatti fino a questo punto. La gara di Austin, con il suo formato Sprint e le caratteristiche uniche del circuito, sarà una sfida cruciale per misurare i progressi della monoposto.

Le parole di Vasseur indicano che Ferrari è pronta a dare il massimo, con la consapevolezza che ogni gara può essere decisiva. La Scuderia affronta questo finale di stagione con fiducia e determinazione. Anche se i valori in campo sono molto ravvicinati, il Cavallino Rampante ha tutte le carte in regola per concludere la stagione in modo competitivo e prepararsi al meglio per il 2025.