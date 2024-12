Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

La Scuderia Ferrari si separa definitivamente da Carlos Sainz Jr., l’alfiere spagnolo che negli ultimi anni ha fatto squadra con Charles Leclerc. Il pilota iberico passerà alla Williams, ma i tifosi e il team non potranno dimenticare il periodo indimenticabile trascorso a Maranello, durante il quale si è fatto amare e apprezzare in modo concreto. Per terminare nel migliore dei modi questo sodalizio a tinte rosse, Carlos e la sua famiglia hanno trascorso una giornata memorabile sulla pista di Fiorano. Questo evento, ricco di emozioni e significato, ha visto padre e figlio immersi nella storia e nella passione del Cavallino Rampante, guidando sia le moderne F1-75 che una leggendaria 735 LM del 1955.

Anche Carlos Sainz senior al volante delle Rosse

La giornata ha avuto inizio con un debutto emozionante, quello di Carlos Sainz senior, il leggendario campione di rally (due volte iridato) e rally-raid, che ha avuto l’opportunità di guidare una Ferrari F1-75 del 2022. Per il papà di Carlos, questa esperienza ha rappresentato un ritorno al volante di una monoposto di Formula 1 dopo quasi vent’anni dall’ultima volta. Un momento sicuramente indimenticabile.

Successivamente, anche Carlos Sainz junior si è unito alla festa, guidando la stessa monoposto con cui ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 nel Gran Premio di Gran Bretagna 2022 a Silverstone. Padre e figlio hanno poi condiviso il tracciato per alcuni giri in parata, un momento toccante che ha simboleggiato la forza del loro legame e la passione condivisa per il motorsport. Una bellissima cartolina di saluti.

Le vecchie glorie brillano ancora

La giornata è culminata il passaggio di Carlos Sainz Jr. a bordo della Ferrari 735 LM del 1955, una vettura d’epoca restaurata dal dipartimento Classiche di Ferrari. Quest’auto speciale, che ha partecipato alla Mille Miglia con Piero Taruffi e alla 24 Ore di Le Mans con Harry Schell e Maurice Trintignant, rappresenta un pezzo di storia del motorsport e un simbolo dell’eccellenza Ferrari. La scelta della 735 LM del 1955 non è casuale: il numero di gara di Carlos Sainz è proprio il 55. La presenza del Team Principal, Fred Vasseur, e di Charles Leclerc ha ulteriormente sottolineato l’importanza di questa giornata per la famiglia Sainz e per la Scuderia del Cavallino Rampante.

Gli anni di Sainz alla Ferrari

Carlos Sainz Jr. è approdato nella Scuderia Ferrari nel 2021, dopo aver trascorso un paio di stagioni alla McLaren. Il trentenne di Madrid ha raccolto ben quattro vittorie con il team italiano, le uniche della sua carriera in F1. Adesso, per il numero 55 inizia un nuovo capitolo, quando è nel pieno della sua maturità, con la storica scuderia inglese Williams, una nobile decaduta che aspetta le cure del “torero” per tornare grande.

Non sarà facile, ma senza dubbio Carlos ce la metterà tutta per continuare a respirare l’aria di alta classifica come ha fatto a Maranello. In ogni caso, il suo nome resterà inciso nel grande libro della storia del Cavallino Rampante, dove risiedono tutti coloro che hanno portato successo e vittorie alla Casa che fu fondata da Enzo Ferrari e al suo reparto prediletto, quello delle corse e, in particolar modo, della F1.