La F1 torna in Europa dopo il Canada e scende in pista al Montemelò. Intanto Sainz si è cimentato in uno spettacolo per le strade di Barcellona

Fonte: ANSA Grande spettacolo di Sainz per le vie di Barcellona

La Formula 1 torna a correre in Europa dopo la trasferta in Canada, sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, dal quale è emerso come vincitore uno straordinario Max Verstappen, ancor di più leader del mondiale. La Ferrari, dopo la strabiliante vittoria di Monaco grazie a Charles Leclerc, è uscita con le ossa rotte dal tracciato di Montreal, con zero punti all’attivo e un doppio rovinoso ritiro per il monegasco e per Carlos Sainz. Adesso, il Circus muove alla volta di Barcellona, pista di Montmelò, uno scenario amico per l’iberico della Rossa che cerca il riscatto.

Il periodo di Sainz

Fin dai nastri di partenza di questa stagione, Carlos Sainz Jr ha saputo di essere stato messo alla porta dalla scuderia di Maranello. Il prossimo anno arriverà alla corte di Frederic Vasseur il titolatissimo Lewis Hamilton, che ha l’obiettivo personale di centrare il suo ottavo titolo piloti della carriera e, soprattutto, di riportare alla vittoria nel mondiale la Ferrari, che dal 2008 è all’asciutto con l’ultimo campionato costruttori raggiunto grazie alla coppia Massa-Raikkonen.

Quest’anno Sainz non ha di certo demeritato e nonostante un’operazione di appendicite che lo ha tenuto lontano dal GP dell’Arabia Saudita, sostituito egregiamente dal giovane Bearman, è riuscito a vincere una splendida gara in Australia, dimostrando – se ce ne fosse bisogno – di essere un pilota solido e capace di ottenere risultati di massimo profilo.

Nelle ultime settimane sta tribolando nel cercare la quadra con la sua SF-24, mentre il mercato piloti lo sta tenendo parecchio occupato e pensieroso. Finora, infatti, lo spagnolo sarebbe senza sedile per la prossima stagione. Sarebbe un’anomalia assoluta lasciare appiedato un pilota del genere, ma all’orizzonte qualcosa si muove. “Non voglio più attendere. Una decisione verrà preso presto, questo pensiero si prende dello spazio nella mia testa già da mesi. Ho bisogno di un paio di giorni a casa per mettermi seduto e prendere una decisione. E’ quello che farò nelle prossime settimane“, ha dichiarato Sainz.

Sicuramente il numero 55 della griglia della F1 non potrà andare in Mercedes, posto spesso associato a lui, poiché quello spazio verrà occupato dal giovanissimi Andrea Kimi Antonelli, come ha confermato la scuderia di Toto Wolff. L’italiano andrà a sostituire un sette volte campione del mondo come Hamilton, investitura pesante ma ambiziosa.

Show di Sainz a Barcellona

Per ritrovare il sorriso all’interno di un periodo non troppo scintillante, Sainz si affiderà alla Spagna, sua terra natia. Questo è il modo migliore per dimenticare il Canada: “È stato un weekend anomalo anche per gli errori – ha dichiarato il ferrarista – Ci sono stati problemi sia con le gomme che nell’assetto. Ma qui siamo su un circuito che conosciamo bene e speriamo di poter azzeccare tutto ed essere competitivi“.

Intanto, per distendere la tensione e per infiammare il pubblico catalano con bellezza della F1, Sainz è sceso sull’asfalto delle Ramblas cittadine per disegnare tracce di gomma, seguite dal boato del pubblico accorso in massa per assistere allo show del pilota iberico. La rossa ha danzato in modo gagliardo e questo antipasto è stato particolarmente apprezzato da tutti gli appassionati.