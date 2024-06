Con il rinnovo contrattuale di Sergio Perez in Red Bull le opzioni per lo spagnolo sembrano restringersi. Audi e Williams le soluzioni sempre più probabili

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Con il rinnovo contrattuale di Sergio Perez in Red Bull le opzioni in F1 per Carlos Sainz sembrano restringersi. Oltre Audi possibilità in Aston Martin, Mercedes e Williams

Carlos Sainz è il pilota che tutti vogliono ma che nessuno sembra riuscire a prendere. La sua versatilità e l’abilità di adattamento in pista e ai box lo rendono un obiettivo ambito, ma anche un enigma nel mercato piloti della F1. Con il recente rinnovo di Sergio Perez in Red Bull, le opzioni per lo spagnolo sembrano restringersi. Rumors segnalano contatti anche da parte di Aston Martin e soprattutto Williams. Con la stagione in corso e le trattative in fermento, il futuro di Sainz resta uno dei più grandi interrogativi della F1.

La situazione

Tra i piloti più desiderati ma allo stesso più difficili da collocare c’è Carlos Sainz. La recente notizia del rinnovo di Sergio Perez con la Red Bull fino al 2026 ha rinvigorito il mercato piloti della F1, lasciando Sainz in una posizione complessa e intrigante. Al madrileno non mancano talento e versatilità, su diverse tipologie di pista ha sempre dimostrato il proprio valore contribuendo concretamente e in prima persona al rilancio della Scuderia Ferrari. La stessa che però lo ha improvvisamente lasciato a piedi e senza monoposto per il Mondiale 2025, puntando senza preavviso su di un usato sicuro come Lewis Hamilton.

Il rinnovo di Sergio Perez ha riacceso un certo effetto domino nel mercato piloti F1 per la prossima stagione. La conferma del pilota messicano al fianco di Max Verstappen ha chiuso una delle porte più ambite per molti piloti di alto livello, incluso lo stesso Sainz che nel frattempo ci aveva fatto più di un pensiero. La Red Bull, infatti, rappresenta uno dei team più competitivi, capace di offrire una vettura sicuramente in grado di lottare per il titolo mondiale.

Le opzioni per lo spagnolo si sono improvvisamente ridotte, ma non eliminate. Oltre alla concreta possibilità Audi dal 2026 non mancano indiscrezioni che segnalano contatti riservati con Aston Martin e più avviati con Williams. Difficile l’approdo alla Mercedes dove come erede di Hamilton sembrerebbe quasi fatta per il giovane talento Andrea Kimi Antonelli. Tutto dipende dai 10 milioni di dollari da mettere sul piatto della bilancia per convincere lo spagnolo a sedersi e firmare un contratto.

Le possibilità

Il mercato piloti di Formula 1 è notoriamente volubile e soggetto a rapide evoluzioni. Le decisioni dei team sono influenzate da molteplici fattori, tra cui le prestazioni attuali, le prospettive future e le dinamiche economiche. L’Aston Martin, sotto la guida di Lawrence Stroll senior sta investendo pesantemente per diventare un contendente serio al titolo nelle prossime stagione. La possibilità di formare con Fernando Alonso una coppia di piloti spagnoli potrebbe essere allettante, sia per le sinergie interne che per l’eco mediatico.

Meno probabile ma pur sempre una possibilità, sopratutto nel caso le trattative finiscano male, un ruolo da manager. Carlos potrebbe ripercorrere le tappe del padre che attualmente vanta una vasta esperienza e una rete di contatti significativa. Le trattative per il futuro di Sainz saranno sicuramente intense e complesse anche nei prossimi giorni, con ogni dettaglio potenzialmente decisivo per determinare la sua prossima destinazione.

Il mercato

Al momento poco più della metà dei sedili sulle monoposto sono stati confermati o assegnati per il prossimo anno in F1. Tra i top teams solo Mercedes deve ancora chiudere la coppia di piloti ufficiali, tuttavia come già accennato Kimi Antonelli sembrerebbe il predestinato a fare da gregario a George Russell. La Williams è alla ricerca di un partner per un nuovo progetto ambizioso con Alex Albon come pure la Sauber e di conseguenza l’Audi dopo aver annunciato Nico Hulkenberg.

In Alpine per affiancare Pierre Gasly prende corpo l’ipotesi interna di Jack Doohan, tutto dipenderà se si concretizzerà il ritorno di Flavio Briatore in F1. Esteban Ocon in uscita dal team francese, invece sembrerebbe essere il vero concorrente di Sainz nella scelta di un volante di spessore. Anche qui ci sono già indiscrezioni che lo accostano alla Haas per ricoprire il ruolo di pilota da affiancare a un giovane talento come quello di Oliver Bearman pronto al grande salto, Kevin Magnussen permettendo. L’Audi potrebbe essere una proposta allettante come anche un’improvvisa offerta Mercedes o un sorprendente passaggio nell’Endurance. Mai dire mai e solo le prossime settimane potranno confermare le ipotesi o aprire nuovi scenari su Carlos Sainz in un mercato piloti che sicuramente infiammerà questa estate.

Indiscrezioni Williams

Secondo un’indiscrezione apparsa in rete nele ultime ore, il destino di Carlos Sainz potrebbe essere rivelato il prossimo 23 giugno. Dalla Spagna il matrimonio tra Sainz e la Williams sembrerebbe in procinto di concretizzarsi sulla base di un contratto biennale. Il team principal James Vowles avrebbe assicurato al madrileno un ruolo fondamentale nel progetto di rinascita della scuderia britannica. Dopo l’inizio di stagione disastroso della Williams Racing, la volontà offerta a Sainz è quella di riconquistare insieme la giusta competitività e di ridare a un nobile team dal passato glorioso, il posto che merita in griglia. Chissà se tale offerta sarà quella giusta e se durante il GP di casa in Spagna finalmente verrà svelata la sua prossima destinazione.