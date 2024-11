Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz provano la Ferrari F80

Esame superato. Presentata nelle ultime settimane, la Ferrari F80 promette tanta adrenalina al volante, e ora ne abbiamo la conferma. Carlos Sainz e Charles Leclerc ne hanno, infatti, saggiato le prestazioni, rimanendone piacevolmente colpiti per il connubio di performance e handling, degno di un veicolo da corsa.

Forza e controllo

Sotto il cofano della F80, lo ricordiamo, pulsa un motore a sei cilindri da 3 litri di cilindrata, abbinato a tre moduli elettrici. Nel complesso, il powertrain eroga 1.200 CV e 850 Nm di coppia motrice massima. Numeri da favola, che permettono al bolide di raggiungere i 100 km/h da fermo in appena 2,15 secondi. I 200 km/h li tocca, invece, in 5,75 secondi. Valori che dicono tanto, ma non possono dire tutto.

Per sfruttarne appieno le capacità su strada serve un talento alla guida straordinario, degno di un pilota professionista. E chi meglio dei due driver ufficiali della Scuderia Ferrari per dimostrarlo? Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno avuto l’opportunità di provare la supercar nella pista di Fiorano. Il filmato, caricato sui profili ufficiali della Casa di Maranello, ritrae l’esemplare ancora rivestito dal camouflage.

Appena arrivato, il monegasco ha commentato: “ecco la bestia”. Un po’ più ermetica la reazione dello spagnolo, lasciatosi andare ad un semplice “…ok”, quando gli hanno comunicato la potenza strepitosa di 1.200 CV, già anticipata. Poi, è venuto il momento di prendere in mano il volante, di scatenare la “bestia”. Seppur breve, la clip pubblicata in rete evidenzia lo stupore di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che sembrano tornare bambini.

Con lo sguardo vigile sulla strada, trovano anche il tempo di divertirsi, lanciandosi in scorribande esaltanti. Certe manovre sarebbero un vero e proprio azzardo se guidassero una macchina “normale”. Ma il punto è questo: la Ferrari F80 non ha alcunché di canonico. I pochi gradi di sterzo necessari a curvare e la possibilità di giocare con il cambio consentono di scatenarsi su strada.

Il giudizio dei driver

Al termine della prova, Charles Leclerc ha espresso un giudizio molto positivo: “Sembra una macchina da corsa, ma è prevedibile. Mi piace il fatto che non si debba sterzare tanto e che sia prevedibile, è essenziale per una macchina di questo tipo, così le persone possono veramente godersi tutta la potenza. Ho adorato ogni secondo alla guida, è davvero veloce. È la macchina Ferrari più equilibrata che io abbia mai guidato”.

Per quanto riguarda Carlos Sainz, il 30enne iberico si dice altrettanto soddisfatto delle performance: “Ha una potenza davvero incredibile. È spettacolare, è piuttosto simile a una monoposto di Formula 1”.

In totale, la Ferrari F80 sarà prodotta in appena 799 esemplari, già andati sold-out. Quasi scontato nel momento in cui si tratta di un progetto di Maranello. Il lusso non conosce crisi, specie se consegue determinati standard qualitativi. Il prezzo non è stato comunicato in forma ufficiale dai portavoce aziendali, ma stando alle voci ciascuna unità sarebbe costata 3,6 milioni di euro. Di base, sia chiaro: con le configurazioni esclusive, la cifra può ulteriormente aumentare, e in maniera esponenziale, a riprova di quanto sia ambizioso il progetto di una vettura, che prende spunto dall’industria aerospaziale nelle soluzioni estetiche.